Shaman написав:справжній патріотизм у Раші зараз - це встати й сказати, що ви робите, це загарбницька війна, треба її прямо зараз зупинити. ось тут потрібна сміливість - але щось у дуже небагатьох.
Какая наивность. Вы б лично встали на их месте?
що значить подають - а своя голова нащо? й те, що ми бачили в Бучі чи Херсоні - це допомога братському народові?
А Вы посмотрите их телевизор. При чем здесь голова? Они реально не знают что происходит. Большинство не знает. А меньшинство, прошаренных, молчит в трубочку что б завтра не оказаться в СИЗО.
я б, по-перше, в приватних розмовах не використовував би "не все так однозначно" та іншу фігню. по-друге, голосував би ногами - я майже один не залишився у Москві свого часу, інші мої колеги залишились - вже тоді було зрозуміло, до чого йде Раша - але не для всіх було зрозуміло по-трете італійський страйк - теж такий собі метод. я й кажу, що справжній патріотизм на Раші - це боротися проти існуючого режиму (бо це капець для країни, чим пізніше його повалять, тим буде гірше - гарних варіантів не лишилося, скоріш за все режим зруйнується разом з країною).
це як в совкі - всі все розуміють, але включають дурня. рівень лицемірства в Раші набагато більше, ніж в СРСР. не треба їх виправдовувати - їм так подобається жити - піндоси погані, хохлам дамо п.зди - а те, що среш у дерев'яне очко - життя таке. вони НЕ БАЖАЮТЬ знати, але як там кажуть незнання не звільняє від відповідальності.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 18 гру, 2022 09:07, всього редагувалось 2 разів.
edvardd написав:Успіх, раз вы в арте, можете расставить названия активно реактивных снарядов по звуку выстрела: 1- бах, через 2-3 секунды бах, потом звук реактивного самолёта; 2- бах, через 0,25-0,5 секунды бах, потом звук реактивного самолёта; 3- бах, потом звук реактивного самолёта...?
Артиллеристы слышат только один бах и звон в ушах, если уши не заткнуть
Ваша последовательность звуков слышна только на расстоянии и если снаряд пролетает над вами. В этом случае первый бах - это всего лишь скачек уплотнения от летящего над вами со сверзвуковой скоростью снаряда; второй бах - это дошел до вас сам звук выстрела. Время между ними характеризует расстояние от вас до места выстрела. Время появления звука реактивного двигателя после первого баха зависит от высоты полета реактивного снаряда (можно услышать раньше второго баха).
В месте прилета снаряда последовательность будет другая, сначала отрвет голову, и только потом бах
вы просто не в теме, второй бах-включение ускорителя, скорость зависит от замедлителя...
зацікавили - назвіть же, що зразу прискорюється, що через 2-3 секунди.
Starikan написав:[quote="5518601:vitaliian"]ваше поколение мне рассказывали, как их истязали палками, учителя били линейками, родители солдатским ремнём. И друг друга ребята тоже колотили, особенно старшие младших (в моем детстве драк уже не было и старшие никого не обижали, обозвать могли).
Полный бред. Учился в трех школах, в первый класс пошел в 54м.
Мій батько 39 року народження. Розповідав, як їх били саме вчителі. І ті вчителі були схожі скоріше на працівників тюрем. у 80-х палками не били, але лінійками запросто. І батьки ременем солдатським - теж запросто. Дітей били на вулиці просто за те, що вони живуть на "ворожому" кварталі. Та й дорослі бувало ходили стінка на стінку десятками людей.
Мені нічого заперечити. Подібне вуличне хуліганство дійсно існувало. Але нічого подібного у школах я у своєму житті не бачив і не чув ані від своїх дітей, ані від знайомих навіть довоєнного народження. Мабуть, мені пощастило.[/quote]В кінці 80х {молодші кдаси} мене особисто та й однокашників били лінійкою по пальцям
👉 ЦБ РФ официально признал, что «безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы»
👉Расходы граждан на покупку продуктов сокращаются 7-й месяц подряд: на 1,7% в апреле, более 2% летом, 3,5% в сентябре и 4,3% — в октябре (Росстат). Каждый 3-й россиянин после начала войны начал экономить на еде (ВЦИОМ)
👉Доля нераспроданных квартир в новостройках по всей России достигла 66%. Это рекорд за всё время исследований (РБК)
Starikan написав:detroytred Версію про заборону спротиву "зеленим чоловічкам" від наших західних друзів остаточно спростовано? Про неї у свій час багато говорили.
PS. Я бачу, що тут багато хто (це не про вас) бажають за краще забути, з чого все починалося у лютому-березні 2014 і починають відлік від Іловайську-Дебальцево.
Та наче ті цитати та обговорення, яке було вище, не стосується можливості існування заборони від західних партнерів. Про дану можливість є лише заяви Тимошенко та ін.
Моє бачення: серед західних партнерів були й ті, хто просував самий жорсткий опір одразу, й ті, хто продавлював мету неспротиву. А також ні те, ні се. Рішення було за нашим керівництвом. Тільки за ним. Що і в якій формі робити. Турчінов показав вищий клас політичної гри для особисто себе. Маючи опонентів сценарію жорсткого опору, заперечив їм (тобто висловився за військовий стан, показував власне бажання збройної відсічі - як це й положено згідно законів та планів оборони), але! -- нічого не робив для реалізації цього!! Просто - *Один Турчинов - за", просто - дозвіл)) на застосування зброї (наче хтось забороняв застосування зброї, згідно законів). І все. Хоча треба -- не просто віддавати накази (укази), а добиватися їх виконання. До того ж прямі накази (укази) на знищення ворога. На те ж засідання РНБО, на яке приперлась ЮВТ, міг би запросити інших політиків, ще Заману та ін., які б наполягали на протилежному, підтримали Турчинова, апелювали Тенюху. Сам би різко та жорстко пояснив всім присутнім, що згідно законів при збройному нападі ворожої країни потрібно прямо бити нападника, треба робити те й те. Ніякої гібрідності не може бути апріорі. Гібрідність запропонував нападник, так навіщо приймати його пропозицію. Треба робити все для відбиття агресії.
А так -- і нашим (собі), і вашим. Він йшов на це засідання, чудово вже знаючи настрої всіх інших. Ніхто ж з них не ховав їх.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 гру, 2022 10:21, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:Про дрони - то не чув/не бачив їх, так як постійно хмарно, або дощ... Але кажуть, що як тільки буде погода, то їх тут буде багато...
погода до НР буде майже така сама як зараз (але хмарність менша, опадів теж трошки менше) після НР невеликі морози майже весь січень (вдень -1-3с в ночі до -5-7с), інколи буде безхмарно (на пару годин), тобто звичайна погода для Донеччини.
сподіваюсь, що після НР отримаєте достатньо бк для паритету з русьною
edvardd написав:вы просто не в теме, второй бах-включение ускорителя, скорость зависит от замедлителя...
Я рассматривал вариант, когда наблюдатель находится на линии пролета снаряда.
Снаряд, летящий со сверхзвуковой скоростью, создает скачек уплотнния, стекающий конусом с носа снарда. Прохождение скачка воспринимается ухом как взрыв по все линии полета снаряда одинаково громко (почти одинаково - зависит от скорости) от точки вылета до цели. Звук выстрела ослабевает с удалением от точки выстрела и на удалении более 20 км его можно не услышать.
Бах от ускорителя отсекаю бритвой оккамы как наименее вероятный, хотя не исключаю. Обычно запуск ускорителя воспринимается как нарастающий гул (по крайней мере у авиационных ракет), хотя нельзя исключать и взрыва, всякое бывает. Но опять же его громкость убывает в зависмости от вашего удаления от точки запуска ускорителя ... имхо.
Если наблюдатель с противоположной стороны от орудия (выстрел в противоположную от наблюдателя сторону), то взрыва от скачка не будет и тогда второй бах будет от взрыва ускорителя.
ЛАД написав:Ну и всё же "насилие" это слишком сильно.
насилие над детьми даже поощрялось в Библии: не успел найти цитату, но по памяти: относись к детям как к царям до пяти лет, а после сокрушай ему кости
в японской системе воспитания детей нечто похожее
до пяти лет ребенок — царь, с пяти до пятнадцати — слуга, после пятнадцати — равный
недавно прочитал, что выражение : родители должны любить своих детей, а дети уважать своих родителей является неверным
родители должны уважать(любов тоже присутствует, но уважение к личности должно быть с раннего детства, 4-5 лет) своих детей, а дети должны любить родителей
если дети подвергаются дискриминации и физического наказанию (часто средней тяжести), то никакого уважения к родителям (тем более любви ждать не стоит), в лучшем случае забота в старости и мат.помощь (как моральный долг и не более)
vitaliian написав:а дети будут показывать средний палец под партой
чо за Х?
у нас не было такого никогда
помню, пришел к нам в 10м классе ветеран (Герой Советского Союза, участник Новоросси́йской деса́нтной опера́ции, капитан первого ранга)-сказал пару предложений о войне (типа , не дай бог вам увидеть это в жизни) и попросил задавать вопросы...девочки молчали, а мальчики стали интересоваться как проходила высадка десанта, как мужиики воевали без женщин (когда на 100-120 мужиков одна медсестра, то есть негласное мужское соглашение-к женщине не приставать, она сама выберет того, кто ей приглянулся)
freeze написав:Появилась возможность посидеть в интернете впервые за несколько дней. Послали на базу забрать два пулемета Браунинг, экзотика из 70-х, не знаю где РАО их откопали ))) Что сказать, обычно с 6 до 7 часов жёсткие перестрелки, выспаться мешают. Заметил, что меня взрывы психологически абсолютно никак не трогают, белый шум, хотя кто-то переживает аж до пота на лбу, но меня больше напрягает, что спина болит от этого бронежилета, всё таки уже возраст.
Зато бесит, что я грязный как поросенок, воды нет, а те влажные салфетки оказались на деле вариант так себе. Сидим на сухпаях пока. И как плюс степень закалки дошла до того, что при температуре около ноля относительно нормально спишь . В спальный мешок, сверху намотал пару одеял, голову внутри держишь, надышал себе там внутри до комфорта и спать, главное не высовываться )))
Привіт! Ви в піхоті? Бо в нас, навіть, на вогневій - і то бліндажі всередині ми оббили отою блискучою фольгою("зігріваюча ковдра") + коциком закрили вхід в бліндаж + мали газовий балон з грілкою, то було вночі тепло(хоч це була осінь) А зараз, то вже гірше... Повернуться хлопці з вогневої, то розкажуть, що там і як...
А я, покищо, в тилу - "на раціях"...
п.с. Тут, навіть, є отакі душові, як на відео(3шт) - але, їх тут треба значно більше!