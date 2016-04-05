Додано: Нед 18 гру, 2022 11:09

antey1969 написав: ветеран будет уровня Макаренко ветеран будет уровня Макаренко

Карьера Макаренко складывалась не безоблачно: с властями у него периодически возникали трения, причем главными критиками педагога были Крупская и Луначарский. Нестандартные педагогические методы Антона Семеновича называли антисоветскими, даже звучали обвинения в рукоприкладстве.



- Искру нелюбви к Макаренко "высекла", сама того не подозревая, журналистка, приехавшая в колонию делать репортаж. Она написала хорошую статью, но указала, что мальчики жаловались на рукоприкладство, - рассказывает профессор Харьковского национального педагогического университета, макаренковед Михаил Гетманец. - Поднялась шумиха, но сам Макаренко отреагировал спокойно, заявив: "Рассказы воспитанников о наказании - это детский фольклор". На самом деле этого не было. Да и сама Крупская в колонии не была и ничего не проверяла.

О личной жизни педагога-новатора в советское время мало что сообщалось. Считалось, что всего себя Макаренко посвящал только трудным подросткам. Однако монахом он не был. Первая любовь настигла Антона Семеновича в 20 лет.



- Его очаровала молодая жена священника. Сам же поп, очевидно, не возражал против этой связи, - продолжает макаренковед. - Так что отношения с попадьей у Макаренко были почти легальные. Потом эта женщина, звали ее Елизавета Григорович, вместе с Макаренко работала педагогом в колонии имени Горького. Может, их отношения и там продолжались.



Супруг Елизаветы Григорович после революции уехал за границу, однако Макаренко, дабы не навлекать на себя гнев cоветской власти, так и не вступил в официальный брак с бывшей попадьей. Зато увековечил ее в своей книге - Григорович стала прототипом воспитательницы колонии Екатерины Григорьевны.



Женился Макаренко, когда ему было за 40. Избранницей великого педагога стала инспектор Наркомпросвещения Галина Салько. Ее сына Льва, а заодно и свою племянницу Олимпиаду (дочку брата-белогвардейца) воспитал как родных детей.

Высказывания великого педагога



◆ Никакая дружба невозможна без взаимного уважения.

◆ Наши дети - это наша старость.

◆ Тот, кто способен относиться к женщине с упрощенным бесстыдным цинизмом, не заслуживает доверия как гражданин; его отношение к общему делу будет так же цинично, ему нельзя верить до конца.

◆ Девушек нужно учить большему уважению к себе, к своей женской гордости. Девушку нужно учить, чтобы она даже приятных ей молодых людей встречала с некоторым перцем.

◆ Любовь - это самое великое чувство, которое вообще творит чудеса, которое творит новых людей, создает величайшие человеческие ценности.

◆ Ничто так человека не учит, как опыт.

◆ Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие условия, когда бы он мог проявить мужество, все равно в чем - в сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, в терпеливости, в смелости.

◆ Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом.

◆ Воспитание происходит всегда, даже тогда, когда вас нет дома.

◆ Научить любить, научить узнавать любовь, научить быть счастливым - это значит научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству.



сложная судьба у Антона Макаренко-на "старости лет" пошел служить дьяволу (перевелся из Харькова в Москву в центральный аппарат НКВД), может своей рукой никого и не расстрелял, (тогда ввели закон-расстрел с 12 лет)по официальной версии "умер от инфаркта в пригородном поезде",по другой-застрелился (чтобы семья не попала под репресии как семья "врага народа")Макаренко вел переписку со своим младшим братом Виталией (белогвардейский офицер, контразведка, проживал в Париже), эта переписка вышла ему боком