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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3036303730383039
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 10:57

  otg написав:
  Shaman написав:справжній патріотизм у Раші зараз - це встати й сказати, що ви робите, це загарбницька війна, треба її прямо зараз зупинити. ось тут потрібна сміливість - але щось у дуже небагатьох.
Какая наивность. Вы б лично встали на их месте?

що значить подають - а своя голова нащо? й те, що ми бачили в Бучі чи Херсоні - це допомога братському народові?
А Вы посмотрите их телевизор. При чем здесь голова? Они реально не знают что происходит. Большинство не знает. А меньшинство, прошаренных, молчит в трубочку что б завтра не оказаться в СИЗО.

Распостраняеш российскую пропаганду. У россиян наверное нет интернета, нет спутникового тв, нет банальных укв радиоприемников? Как легко раскрывается российская консерва по имени otg.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Нехай Господь Бог береже кожного з вас
Дякую!
  prodigy написав:сподіваюсь, що після НР отримаєте достатньо бк для паритету з русьною
І тут ви знаєте ;)
Чи це відкрита інформація?))
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:ветеран будет уровня Макаренко


сложная судьба у Антона Макаренко-на "старости лет" пошел служить дьяволу (перевелся из Харькова в Москву в центральный аппарат НКВД), может своей рукой никого и не расстрелял, (тогда ввели закон-расстрел с 12 лет)

по официальной версии "умер от инфаркта в пригородном поезде",
по другой-застрелился (чтобы семья не попала под репресии как семья "врага народа")

Макаренко вел переписку со своим младшим братом Виталией (белогвардейский офицер, контразведка, проживал в Париже), эта переписка вышла ему боком

Карьера Макаренко складывалась не безоблачно: с властями у него периодически возникали трения, причем главными критиками педагога были Крупская и Луначарский. Нестандартные педагогические методы Антона Семеновича называли антисоветскими, даже звучали обвинения в рукоприкладстве.

- Искру нелюбви к Макаренко "высекла", сама того не подозревая, журналистка, приехавшая в колонию делать репортаж. Она написала хорошую статью, но указала, что мальчики жаловались на рукоприкладство, - рассказывает профессор Харьковского национального педагогического университета, макаренковед Михаил Гетманец. - Поднялась шумиха, но сам Макаренко отреагировал спокойно, заявив: "Рассказы воспитанников о наказании - это детский фольклор". На самом деле этого не было. Да и сама Крупская в колонии не была и ничего не проверяла.


О личной жизни педагога-новатора в советское время мало что сообщалось. Считалось, что всего себя Макаренко посвящал только трудным подросткам. Однако монахом он не был. Первая любовь настигла Антона Семеновича в 20 лет.

- Его очаровала молодая жена священника. Сам же поп, очевидно, не возражал против этой связи, - продолжает макаренковед. - Так что отношения с попадьей у Макаренко были почти легальные. Потом эта женщина, звали ее Елизавета Григорович, вместе с Макаренко работала педагогом в колонии имени Горького. Может, их отношения и там продолжались.

Супруг Елизаветы Григорович после революции уехал за границу, однако Макаренко, дабы не навлекать на себя гнев cоветской власти, так и не вступил в официальный брак с бывшей попадьей. Зато увековечил ее в своей книге - Григорович стала прототипом воспитательницы колонии Екатерины Григорьевны.

Женился Макаренко, когда ему было за 40. Избранницей великого педагога стала инспектор Наркомпросвещения Галина Салько. Ее сына Льва, а заодно и свою племянницу Олимпиаду (дочку брата-белогвардейца) воспитал как родных детей.


Высказывания великого педагога

◆ Никакая дружба невозможна без взаимного уважения.
◆ Наши дети - это наша старость.
◆ Тот, кто способен относиться к женщине с упрощенным бесстыдным цинизмом, не заслуживает доверия как гражданин; его отношение к общему делу будет так же цинично, ему нельзя верить до конца.
◆ Девушек нужно учить большему уважению к себе, к своей женской гордости. Девушку нужно учить, чтобы она даже приятных ей молодых людей встречала с некоторым перцем.
◆ Любовь - это самое великое чувство, которое вообще творит чудеса, которое творит новых людей, создает величайшие человеческие ценности.
◆ Ничто так человека не учит, как опыт.
◆ Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие условия, когда бы он мог проявить мужество, все равно в чем - в сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, в терпеливости, в смелости.
◆ Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом.
◆ Воспитание происходит всегда, даже тогда, когда вас нет дома.
◆ Научить любить, научить узнавать любовь, научить быть счастливым - это значит научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству.


https://day.kyiv.ua/ru/article/istoriya-i-ya/utomlennoe-serdce
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:09

  prodigy написав:чо за Х?

у нас не было такого никогда

помню, пришел к нам в 10м классе ветеран (Герой Советского Союза, участник Новоросси́йской деса́нтной опера́ции, капитан первого ранга)-сказал пару предложений о войне (типа , не дай бог вам увидеть это в жизни) и попросил задавать вопросы...девочки молчали, а мальчики стали интересоваться как проходила высадка десанта, как мужиики воевали без женщин (когда на 100-120 мужиков одна медсестра, то есть негласное мужское соглашение-к женщине не приставать, она сама выберет того, кто ей приглянулся
в вашем детстве был авторитет 1. У взрослых 2. У ветеранов. Вы меня старше лет на 10?

В моем детстве у взрослых авторитета уже не было, я свою РОДНУЮ бабушку в лицо называл старуха. В шутку конечно, без злобы.

Учительниц за глаза называли последними словами, нормальных бабушек/дедушек мы не трогали, а тех кто любил поучать или ругался на нас паскости делали, например семечки в замочную скважину засунем, попробуй открой дверь. И другие. При этом мы были нормотипичные и социализированые, ходили на секции по футболу, не курили, из дома не убегали. А средний палец под партой показывали большинству учителей, которые читали морали.

Наверное образцовые пионеры и тимуровцы вроде вас когда то в природе были, но я не видел ни одного.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:12

  Успіх написав:
  prodigy написав:Нехай Господь Бог береже кожного з вас
Дякую!
  prodigy написав:сподіваюсь, що після НР отримаєте достатньо бк для паритету з русьною
І тут ви знаєте ;)
Чи це відкрита інформація?))


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