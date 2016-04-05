Додано: Нед 18 гру, 2022 11:35

vitaliian написав: образцовые пионеры и тимуровцы вроде вас когда то в природе были образцовые пионеры и тимуровцы вроде вас когда то в природе были

тимуровцы закончились за 10 лет до меня (на поколении ЛАДа)кстати, дисциплина в школе и уважение к учителям продержалось и у моего брата (который учился в моей школе у тех же учителей почти) брат закончил школу в 1986г, а вы 1990м? (или вы ушли из школы раньше)у нас были скандалы с директором-но сейчас это выглядит комично:наша классная забеременела, 37-38лет (юрист, работала в суде, преподавала в школе Право), директор сказал, что учительница на курсах повышения квалификации и у нас будет другой КР-все уже знали в классе о беременнности, она жила в соседнем подъезде со мной и сама мне сказала, что она в положении и ей тяжело ходить в школу по снегу (был декабрь)Стали шуметь, что директор врет (он был ветеран войны и у него было ранение левой руки -от этого два пальца торчали несгибаясь, еврей, дядька с юмором, прийдя в школу сказал, что у него кличка "пистолет"(из-за пальцев), дочь его преподавала английский и была классной у моего брата (хороший человек)Нам дали классной молодую училку (доверили ей еще вести русскую литературу-подменять по болезни учительницу)-ей было 25-26 лет(красивая женщина), кто-то уведел как она вечером вышла из ресторана и распустили слух, что -проститутка (чушь конечно), директору пришлось ее снять с классного руководства-булинг был конкретный(на пустом месте, сегодня даже совестно за это), нам дали пенсионерку Анну Львовну (еврейка, при том косоглазая-глаза смотрели в разные стороны и не ясно было кого она вызывает), но предмет свой (химию) преподавала лучше всех в городе (на городской олимпиаде в 10классе -первое , второе и третье место заняли учиники нашего класса-Анна Львовна была в экстазе )