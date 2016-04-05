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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 30373038303930403041>
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ехххххх.... не встигає нам Миколай підвезти бк на свято Миколая :roll:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 18 гру, 2022 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:ветеран будет уровня Макаренко


сложная судьба у Антона Макаренко-на "старости лет" пошел служить дьяволу (перевелся из Харькова в Москву в центральный аппарат НКВД), может своей рукой никого и не расстрелял, (тогда ввели закон-расстрел с 12 лет)

по официальной версии "умер от инфаркта в пригородном поезде",
по другой-застрелился (чтобы семья не попала под репресии как семья "врага народа")

Макаренко вел переписку со своим младшим братом Виталией (белогвардейский офицер, контразведка, проживал в Париже), эта переписка вышла ему боком

Карьера Макаренко складывалась не безоблачно: с властями у него периодически возникали трения, причем главными критиками педагога были Крупская и Луначарский. Нестандартные педагогические методы Антона Семеновича называли антисоветскими, даже звучали обвинения в рукоприкладстве.

- Искру нелюбви к Макаренко "высекла", сама того не подозревая, журналистка, приехавшая в колонию делать репортаж. Она написала хорошую статью, но указала, что мальчики жаловались на рукоприкладство, - рассказывает профессор Харьковского национального педагогического университета, макаренковед Михаил Гетманец. - Поднялась шумиха, но сам Макаренко отреагировал спокойно, заявив: "Рассказы воспитанников о наказании - это детский фольклор". На самом деле этого не было. Да и сама Крупская в колонии не была и ничего не проверяла.


О личной жизни педагога-новатора в советское время мало что сообщалось. Считалось, что всего себя Макаренко посвящал только трудным подросткам. Однако монахом он не был. Первая любовь настигла Антона Семеновича в 20 лет.

- Его очаровала молодая жена священника. Сам же поп, очевидно, не возражал против этой связи, - продолжает макаренковед. - Так что отношения с попадьей у Макаренко были почти легальные. Потом эта женщина, звали ее Елизавета Григорович, вместе с Макаренко работала педагогом в колонии имени Горького. Может, их отношения и там продолжались.

Супруг Елизаветы Григорович после революции уехал за границу, однако Макаренко, дабы не навлекать на себя гнев cоветской власти, так и не вступил в официальный брак с бывшей попадьей. Зато увековечил ее в своей книге - Григорович стала прототипом воспитательницы колонии Екатерины Григорьевны.

Женился Макаренко, когда ему было за 40. Избранницей великого педагога стала инспектор Наркомпросвещения Галина Салько. Ее сына Льва, а заодно и свою племянницу Олимпиаду (дочку брата-белогвардейца) воспитал как родных детей.


Высказывания великого педагога

◆ Никакая дружба невозможна без взаимного уважения.
◆ Наши дети - это наша старость.
◆ Тот, кто способен относиться к женщине с упрощенным бесстыдным цинизмом, не заслуживает доверия как гражданин; его отношение к общему делу будет так же цинично, ему нельзя верить до конца.
◆ Девушек нужно учить большему уважению к себе, к своей женской гордости. Девушку нужно учить, чтобы она даже приятных ей молодых людей встречала с некоторым перцем.
◆ Любовь - это самое великое чувство, которое вообще творит чудеса, которое творит новых людей, создает величайшие человеческие ценности.
◆ Ничто так человека не учит, как опыт.
◆ Нельзя воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие условия, когда бы он мог проявить мужество, все равно в чем - в сдержанности, в прямом открытом слове, в некотором лишении, в терпеливости, в смелости.
◆ Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом.
◆ Воспитание происходит всегда, даже тогда, когда вас нет дома.
◆ Научить любить, научить узнавать любовь, научить быть счастливым - это значит научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству.


https://day.kyiv.ua/ru/article/istoriya-i-ya/utomlennoe-serdce
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:09

  prodigy написав:чо за Х?

у нас не было такого никогда

помню, пришел к нам в 10м классе ветеран (Герой Советского Союза, участник Новоросси́йской деса́нтной опера́ции, капитан первого ранга)-сказал пару предложений о войне (типа , не дай бог вам увидеть это в жизни) и попросил задавать вопросы...девочки молчали, а мальчики стали интересоваться как проходила высадка десанта, как мужиики воевали без женщин (когда на 100-120 мужиков одна медсестра, то есть негласное мужское соглашение-к женщине не приставать, она сама выберет того, кто ей приглянулся
повторю ещё раз встречи с ветеранами возможны если дети САМИ этого хотят. В остальных случаях могут просто позевать в ответ или хуже.

Исключение если у ветерана талант аниматора или топового рассказчика, их могут даже с интересом послушать.

Особенности теперешнего поколения, благодаря гаджетам и отсутствию внешкольных кружков, дети в интернете видят не только ветеранов, но и все что угодно. Что быстро вызывает сенсорное насыщение (которое выглядит так как будто ребенок ничего не хочет).

в вашем детстве был авторитет 1. У взрослых 2. У ветеранов. Вы меня старше лет на 10?

В моем детстве у взрослых авторитета уже не было, я свою РОДНУЮ бабушку в лицо называл старуха. В шутку конечно, без злобы.

Учительниц за глаза называли последними словами, нормальных бабушек/дедушек мы не трогали, а тех кто любил поучать или ругался на нас паскости делали, например семечки в замочную скважину засунем, попробуй открой дверь. И другие.

При этом мы были нормотипичные и социализированые, ходили на секции по футболу, не курили, из дома не убегали, не дрались. А средний палец под партой показывали большинству учителей, которые нам читали морали.

Наверное образцовые пионеры и тимуровцы вроде вас (шутка) когда то в природе были, но я не видел ни одного

Эти аналогии к тому что в современной РФ отношение детей к власти и президенту примерно такое же.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 11:35, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:12

  Успіх написав:
  prodigy написав:Нехай Господь Бог береже кожного з вас
Дякую!
  prodigy написав:сподіваюсь, що після НР отримаєте достатньо бк для паритету з русьною
І тут ви знаєте ;)
Чи це відкрита інформація?))


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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Турчінов показав вищий клас політичної гри для особисто себе.
Маючи опонентів сценарію жорсткого опору, заперечив їм (тобто висловився за військовий стан, показував власне бажання збройної відсічі - як це й положено згідно законів та планів оборони), але! -- нічого не робив для реалізації цього!!
Просто - *Один Турчинов - за", просто - дозвіл)) на застосування зброї (наче хтось забороняв застосування зброї, згідно законів). І все.
Хоча треба -- не просто віддавати накази (укази), а добиватися їх виконання. До того ж прямі накази (укази) на знищення ворога.
На те ж засідання РНБО, на яке приперлась ЮВТ, міг би запросити інших політиків, ще Заману та ін., які б наполягали на протилежному, підтримали Турчинова, апелювали Тенюху.
Сам би різко та жорстко пояснив всім присутнім, що згідно законів при збройному нападі ворожої країни потрібно прямо бити нападника, треба робити те й те. Ніякої гібрідності не може бути апріорі. Гібрідність запропонував нападник, так навіщо приймати його пропозицію. Треба робити все для відбиття агресії.

А так -- і нашим (собі), і вашим.
Він йшов на це засідання, чудово вже знаючи настрої всіх інших. Ніхто ж з них не ховав їх.


Київ за три дні, достатньо чіткого наказу з мокрою печаткою.
Коли я чую, що ми деокупуємо Донецьк, то згадую плакат на сепаратиському донецькому мітингу - зігнута рука зі стиснутим робочим кулаком і надпис "Хер вам, а не Донбасс".
Про Крим в 2014 зараз смішно читати.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:образцовые пионеры и тимуровцы вроде вас когда то в природе были


тимуровцы закончились за 10 лет до меня (на поколении ЛАДа)

кстати, дисциплина в школе и уважение к учителям продержалось и у моего брата (который учился в моей школе у тех же учителей почти) брат закончил школу в 1986г, а вы 1990м? (или вы ушли из школы раньше)

у нас были скандалы с директором-но сейчас это выглядит комично:
наша классная забеременела, 37-38лет (юрист, работала в суде, преподавала в школе Право), директор сказал, что учительница на курсах повышения квалификации и у нас будет другой КР-все уже знали в классе о беременнности, она жила в соседнем подъезде со мной и сама мне сказала, что она в положении и ей тяжело ходить в школу по снегу (был декабрь)
Стали шуметь, что директор врет (он был ветеран войны и у него было ранение левой руки -от этого два пальца торчали несгибаясь, еврей, дядька с юмором, прийдя в школу сказал, что у него кличка "пистолет"(из-за пальцев), дочь его преподавала английский и была классной у моего брата (хороший человек)

Нам дали классной молодую училку (доверили ей еще вести русскую литературу-подменять по болезни учительницу)-ей было 25-26 лет(красивая женщина), кто-то уведел как она вечером вышла из ресторана и распустили слух, что -проститутка (чушь конечно), директору пришлось ее снять с классного руководства-булинг был конкретный(на пустом месте, сегодня даже совестно за это), нам дали пенсионерку Анну Львовну (еврейка, при том косоглазая-глаза смотрели в разные стороны и не ясно было кого она вызывает), но предмет свой (химию) преподавала лучше всех в городе (на городской олимпиаде в 10классе -первое , второе и третье место заняли учиники нашего класса-Анна Львовна была в экстазе )
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:42

  prodigy написав:директору пришлось ее снять с классного руководства-булинг был конкретный
не мы себе такого не позволяли, но когда мне физичка ставила тройку (а физика был мой любимый предмет я обожал конструкторы, радиоприемники, фототехнику) я ей при всех сказал что учитель ставит оценку себе. Она конечно взорвалась, меня к директору и там я спокойно объяснил где и в чем она некомпетентна (на своих детских примерах конечно). Я не был овер умный, но из учителей и директоров не боялся никого. От слова вообще.

У директора все посмеялись, мне ничего не было и история почти закончилась, но в табеле она мне влепила двойку (на тот момент ЧП, могли оставить на 2й год). Родители решили не начинать из за этого конфликт. А мне на оценки было вообще ниже спины. Я класса с 7го и дневника не вёл. Когда учителя говорили "неси дневник", я отвечал "у меня его нет". Признаю большинство учителей были таки умные, по мелочам конфликты не раздували. И галстук пионерский примерно с 7-8 класса я носил в кармане. Не помню почему.

Система уже трещала по швам, в перестройку никто не верил. Всякие политические мероприятия мы посещали, если нам за это ставили оценку по проблемному предмету или разрешали прогулять день учебы. Все то же самое я вижу на рф сверху идёт предписание провести мероприятие (для галочки конечно), далее находят терпил, которые его проводят. Страна заложник дрехлеящего вождя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 12:06, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:43

  Starikan написав:vitaliian
Ладно, оставим Крым в покое. Все равно никто нам его не отдаст.

Я в основном о Донбассе - там количество пассионариев (пусть даже маргиналов, алкашей, зеков и безработной молодежи, как их характеризует Хотаб) зашкаливало. Но, между прочим, Павел Губарев (один из главных организаторов заварухи в Донецке, объявивший себя "народным губернатором") - отнюдь не бомж, а бизнесмен.


а за что Суркову такие деньги платили? за результат

на каждом митинге про-российском и про-украинском в Харькове, в Одессе,в Запорожье и Днепре присутствали люди, которые докладывали куратору обстановку ( и про лидеров украинских митингов, потом организавывали на них покушения)
все было под контролем у розведки, все стихийное было либо спланировано, либо направлено в нужное русло
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:54

  lapay написав:
Київ за три дні, достатньо чіткого наказу з мокрою печаткою.
Коли я чую, що ми деокупуємо Донецьк, то згадую плакат на сепаратиському донецькому мітингу - зігнута рука зі стиснутим робочим кулаком і надпис "Хер вам, а не Донбасс".
Про Крим в 2014 зараз смішно читати.

Ніхто не говорив про гарантії результату. Ні Муженко, ні Назаров, ні Замана та ін.
Мова була про можливість. Що можливо було.
І вказано чому навіть не дійшли до спроби реалізувати дану можливість.

*Бамажка з мокрими печатками* реалізувала спробу *Київ за три дні*. Які питання?

Про Крим було смішно читати в 2014 році - аля "дозволяю стріляти" та "що я міг їм відповісти", а зараз (коли стоїть питання звільнення вже окупованого та анексованого Криму) - якось не смішно.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:И галстук пионерский примерно с 7-8 класса я носил в кармане. Не помню почему.


потому...что в восьмом классе уже не было пионеров


прощание с пионерским галстуком

весной в седьмом классе (на день пионерии 19 мая)

пионерский возраст ограничивался всего четырьмя годами – с 10 до 14 лет.


что галстук стоил 55коп ,я пару раз спалил его утюгом (родители давали в школу мне и брату по 30коп )

спаленный галстук выходил как 2 школьных обеда :mrgreen:
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 18 гру, 2022 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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