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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3038303930403041>
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:13

Віталліан
У Вас все базується на - *ніхто нікому нічого не повинен*.
Але ж у всіх посадових осіб державних, комунальних та ін. інститутів є обов'язки -- повинен...

Наприклад, вчитель повинен робити відповідні записи у Ваш щоденник.
А Ви йому - дулю...

Зрештою це все призвело до того, що й держслужбовці (яких Ви так зневажаєте, в мене здалося таке враження) теж стали жити за цим принципом.
І їх посадове місце стало лише власною кормушкою.

Тобто я розумію Ваш протест проти неправильних (або неправових) дій посадовців, наприклад, як з отією оцінкою фізички, але показове руйнування самої системи обов'язків (приклад зі щоденником) -- ?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:16

  prodigy написав:что галстук стоил 55коп ,я пару раз спалил его утюгом
их что гладили?! Да 55коп, по текущему курсу 55 грн. Идеология стоила денег.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:23

  detroytred написав:Віталліан
У Вас все базується на - *ніхто нікому нічого не повинен*.
Але ж у всіх посадових осіб державних, комунальних та ін. інститутів є обов'язки -- повинен...

Наприклад, вчитель повинен робити відповідні записи у Ваш щоденник.
А Ви йому - дулю...

Зрештою це все призвело до того, що й держслужбовці (яких Ви так зневажаєте, в мене здалося таке враження) теж стали жити за цим принципом.
І їх посадове місце стало лише власною кормушкою.

Тобто я розумію Ваш протест проти неправильних (або неправових) дій посадовців, наприклад, як з отією оцінкою фізички, але показове руйнування самої системи обов'язків (приклад зі щоденником) -- ?

Система трещит там где у нее слабые места

Мы занимались протестом без каких либо установок, максимум личная обида и то не у всех. Поведение не было обоснованным и было в чем то глупым. Я им не горжусь (хотя обязаловку не поддерживаю).

Вы правы мы дружно разрушали систему (и не только мы). Слушали Цоя (перемен требуют наши глаза), кричали ветеранам гадости, торговали жвачкой в школе. И система рухнула. Зачем разрушали, а фиг его знает. Наверное от скуки и от серости. Зачем сильные цыплята клюют слабого?

С тех пор Украина и РФ идут разными путями. У нас нет критичной массы рабов, которых что то заставляют делать. Там это есть. Весь их патриотизм - картонная дурилка. Их заставляют любить родину и прочее. К чему это приводит я описал на прошлой странице.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:41

vitaliian
Картонный у них патриотизм или фанерный как "Армата" на параде - но под Бахмутом кто то как при Йосе в атаку у них идёт и дохнет хорошо. Белая Лада на кладбище такая сильная мотивация? Ещё б наших ребят с собой в "рай" они б не забирали, а просто как лемминги со скалы - раз и фсё...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:43

  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав: Полный бред. Учился в трех школах, в первый класс пошел в 54м.
Мій батько 39 року народження. Розповідав, як їх били саме вчителі. І ті вчителі були схожі скоріше на працівників тюрем.
у 80-х палками не били, але лінійками запросто. І батьки ременем солдатським - теж запросто. Дітей били на вулиці просто за те, що вони живуть на "ворожому" кварталі. Та й дорослі бувало ходили стінка на стінку десятками людей.

Мені нічого заперечити. Подібне вуличне хуліганство дійсно існувало.
Але нічого подібного у школах я у своєму житті не бачив і не чув ані від своїх дітей, ані від знайомих навіть довоєнного народження. Мабуть, мені пощастило.

Мабуть.
А що такого особливого в школах? Ну, вийдеш за школьний паркан і отримаєш собі по хлібальнику. Чи вас броньовані джипи додому забирали?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:47

  барабашов написав:vitaliian
Картонный у них патриотизм или фанерный как "Армата" на параде - но под Бахмутом кто то как при Йосе в атаку у них идёт и дохнет хорошо. Белая Лада на кладбище такая сильная мотивация? Ещё б наших ребят с собой в "рай" они б не забирали, а просто как лемминги со скалы - раз и фсё...

Ещё немного и вы станете похожи на Соловьева, как их доблестная армия мочит укров на бамбасе. Я не буду вам рассказывать, откуда у них мясо и оружие в таком количестве. И что бы было если бы огневое превосходство было у нас. Идеология и патриотизм тут ровно не причем. Под Бахмутом война материальных ресурсов. Их система рухнет по другим причинам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:53

  vitaliian написав:
  барабашов написав:vitaliian
Картонный у них патриотизм или фанерный как "Армата" на параде - но под Бахмутом кто то как при Йосе в атаку у них идёт и дохнет хорошо. Белая Лада на кладбище такая сильная мотивация? Ещё б наших ребят с собой в "рай" они б не забирали, а просто как лемминги со скалы - раз и фсё...

Ещё немного и вы станете похожи на Соловьева, как их доблестная армия мочит укров на бамбасе. Я не буду вам рассказывать, откуда у них мясо и оружие в таком количестве. И что бы было если бы огневое превосходство было у нас. Идеология и патриотизм тут ровно не причем. Под Бахмутом война материальных ресурсов. Их система рухнет по другим причинам.


Вот как рухнет, так и поговорим) А пока это наши сидят без света и тепла(хотя может ваши и нет) , а ихние как то иначе. И, предлагаю вернуться к деньгам. Развал вражины и куда мы скоро потратим многомиллиардные репарации на иной ветке.
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:54

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:55

  Izya Cy написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:vitaliian
Картонный у них патриотизм или фанерный как "Армата" на параде - но под Бахмутом кто то как при Йосе в атаку у них идёт и дохнет хорошо. Белая Лада на кладбище такая сильная мотивация? Ещё б наших ребят с собой в "рай" они б не забирали, а просто как лемминги со скалы - раз и фсё...

Ещё немного и вы станете похожи на Соловьева, как их доблестная армия мочит укров на бамбасе. Я не буду вам рассказывать, откуда у них мясо и оружие в таком количестве. И что бы было если бы огневое превосходство было у нас. Идеология и патриотизм тут ровно не причем. Под Бахмутом война материальных ресурсов. Их система рухнет по другим причинам.


Вот как рухнет, так и поговорим) А пока это наши сидят без света и тепла(хотя может ваши и нет) , а ихние как то иначе. И, предлагаю вернуться к деньгам. Развал вражины и куда мы скоро потратим многомиллиардные репарации на иной ветке.

Извиняюсь)) Сам на другой ветке оказался) А еще удивляюсь… Перескочил с финансов и не заметил.
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:57

  vitaliian написав:
  prodigy написав:что галстук стоил 55коп ,я пару раз спалил его утюгом
их что гладили?! Да 55коп, по текущему курсу 55 грн. Идеология стоила денег.


пионерский гастук после двух дней в школе- красиво завязать узел не получалось (смотрелся помятым)...тогда быстро под воду, вижимаешь и гладишь утюгом (как всегда в последнюю минуту)

после галстука я потом 5 лет гладил гюйс
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