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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:13
Віталліан
У Вас все базується на - *ніхто нікому нічого не повинен*.
Але ж у всіх посадових осіб державних, комунальних та ін. інститутів є обов'язки -- повинен...
Наприклад, вчитель повинен робити відповідні записи у Ваш щоденник.
А Ви йому - дулю...
Зрештою це все призвело до того, що й держслужбовці (яких Ви так зневажаєте, в мене здалося таке враження) теж стали жити за цим принципом.
І їх посадове місце стало лише власною кормушкою.
Тобто я розумію Ваш протест проти неправильних (або неправових) дій посадовців, наприклад, як з отією оцінкою фізички, але показове руйнування самої системи обов'язків (приклад зі щоденником) -- ?
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detroytred
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:16
prodigy написав:
что галстук стоил 55коп ,я пару раз спалил его утюгом
их что гладили?! Да 55коп, по текущему курсу 55 грн. Идеология стоила денег.
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vitaliian
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:23
detroytred написав:
Віталліан
У Вас все базується на - *ніхто нікому нічого не повинен*.
Але ж у всіх посадових осіб державних, комунальних та ін. інститутів є обов'язки -- повинен...
Наприклад, вчитель повинен робити відповідні записи у Ваш щоденник.
А Ви йому - дулю...
Зрештою це все призвело до того, що й держслужбовці (яких Ви так зневажаєте, в мене здалося таке враження) теж стали жити за цим принципом.
І їх посадове місце стало лише власною кормушкою.
Тобто я розумію Ваш протест проти неправильних (або неправових) дій посадовців, наприклад, як з отією оцінкою фізички, але показове руйнування самої системи обов'язків (приклад зі щоденником) -- ?
Система трещит там где у нее слабые места
Мы занимались протестом без каких либо установок, максимум личная обида и то не у всех. Поведение не было обоснованным и было в чем то глупым. Я им не горжусь (хотя обязаловку не поддерживаю).
Вы правы мы дружно разрушали систему (и не только мы). Слушали Цоя (перемен требуют наши глаза), кричали ветеранам гадости, торговали жвачкой в школе. И система рухнула. Зачем разрушали, а фиг его знает. Наверное от скуки и от серости. Зачем сильные цыплята клюют слабого?
С тех пор Украина и РФ идут разными путями. У нас нет критичной массы рабов, которых что то заставляют делать. Там это есть. Весь их патриотизм - картонная дурилка. Их заставляют любить родину и прочее. К чему это приводит я описал на прошлой странице.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:41
vitaliian
Картонный у них патриотизм или фанерный как "Армата" на параде - но под Бахмутом кто то как при Йосе в атаку у них идёт и дохнет хорошо. Белая Лада на кладбище такая сильная мотивация? Ещё б наших ребят с собой в "рай" они б не забирали, а просто как лемминги со скалы - раз и фсё...
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:43
Starikan написав: sergey_sryvkin написав: Starikan написав:
Полный бред. Учился в трех школах, в первый класс пошел в 54м.
Мій батько 39 року народження. Розповідав, як їх били саме вчителі. І ті вчителі були схожі скоріше на працівників тюрем.
у 80-х палками не били, але лінійками запросто. І батьки ременем солдатським - теж запросто. Дітей били на вулиці просто за те, що вони живуть на "ворожому" кварталі. Та й дорослі бувало ходили стінка на стінку десятками людей.
Мені нічого заперечити. Подібне вуличне хуліганство дійсно існувало.
Але нічого подібного у школах
я у своєму житті не бачив і не чув ані від своїх дітей, ані від знайомих навіть довоєнного народження. Мабуть, мені пощастило.
Мабуть.
А що такого особливого в школах? Ну, вийдеш за школьний паркан і отримаєш собі по хлібальнику. Чи вас броньовані джипи додому забирали?
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:47
барабашов написав:vitaliian
Картонный у них патриотизм или фанерный как "Армата" на параде - но под Бахмутом кто то как при Йосе в атаку у них идёт и дохнет хорошо. Белая Лада на кладбище такая сильная мотивация? Ещё б наших ребят с собой в "рай" они б не забирали, а просто как лемминги со скалы - раз и фсё...
Ещё немного и вы станете похожи на Соловьева, как их доблестная армия мочит укров на бамбасе. Я не буду вам рассказывать, откуда у них мясо и оружие в таком количестве. И что бы было если бы огневое превосходство было у нас. Идеология и патриотизм тут ровно не причем. Под Бахмутом война материальных ресурсов. Их система рухнет по другим причинам.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:53
vitaliian написав: барабашов написав:vitaliian
Картонный у них патриотизм или фанерный как "Армата" на параде - но под Бахмутом кто то как при Йосе в атаку у них идёт и дохнет хорошо. Белая Лада на кладбище такая сильная мотивация? Ещё б наших ребят с собой в "рай" они б не забирали, а просто как лемминги со скалы - раз и фсё...
Ещё немного и вы станете похожи на Соловьева, как их доблестная армия мочит укров на бамбасе. Я не буду вам рассказывать, откуда у них мясо и оружие в таком количестве. И что бы было если бы огневое превосходство было у нас. Идеология и патриотизм тут ровно не причем. Под Бахмутом война материальных ресурсов. Их система рухнет по другим причинам.
Вот как рухнет, так и поговорим) А пока это наши сидят без света и тепла(хотя может ваши и нет) , а ихние как то иначе. И, предлагаю вернуться к деньгам. Развал вражины и куда мы скоро потратим многомиллиардные репарации на иной ветке.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:54
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 18 гру, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:55
Izya Cy написав: vitaliian написав: барабашов написав:vitaliian
Картонный у них патриотизм или фанерный как "Армата" на параде - но под Бахмутом кто то как при Йосе в атаку у них идёт и дохнет хорошо. Белая Лада на кладбище такая сильная мотивация? Ещё б наших ребят с собой в "рай" они б не забирали, а просто как лемминги со скалы - раз и фсё...
Ещё немного и вы станете похожи на Соловьева, как их доблестная армия мочит укров на бамбасе. Я не буду вам рассказывать, откуда у них мясо и оружие в таком количестве. И что бы было если бы огневое превосходство было у нас. Идеология и патриотизм тут ровно не причем. Под Бахмутом война материальных ресурсов. Их система рухнет по другим причинам.
Вот как рухнет, так и поговорим) А пока это наши сидят без света и тепла(хотя может ваши и нет) , а ихние как то иначе. И, предлагаю вернуться к деньгам. Развал вражины и куда мы скоро потратим многомиллиардные репарации на иной ветке.
Извиняюсь)) Сам на другой ветке оказался) А еще удивляюсь… Перескочил с финансов и не заметил.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:57
vitaliian написав: prodigy написав:
что галстук стоил 55коп ,я пару раз спалил его утюгом
их что гладили?! Да 55коп, по текущему курсу 55 грн. Идеология стоила денег.
пионерский гастук после двух дней в школе- красиво завязать узел не получалось (смотрелся помятым)...тогда быстро под воду, вижимаешь и гладишь утюгом (как всегда в последнюю минуту)
после галстука я потом 5 лет гладил гюйс
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