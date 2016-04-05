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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:58
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 18 гру, 2022 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Нед 18 гру, 2022 12:59
prodigy написав: vitaliian написав: prodigy написав:
что галстук стоил 55коп ,я пару раз спалил его утюгом
их что гладили?! Да 55коп, по текущему курсу 55 грн. Идеология стоила денег.
пионерский гастук после двух дней в школе- красиво завязать узел не получалось (смотрелся помятым)...тогда быстро под воду, вижимаешь и гладишь утюгом (как всегда в последнюю минуту)
после галстука я потом 5 лет гладил гюйс
как говорили у нас, галстук и гюйс это две большие разницы)) И по возрасту также)
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Izya Cy
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Додано: Нед 18 гру, 2022 13:01
vitaliian написав: Izya Cy написав:
хотя может ваши и нет)
модерация я прошу бан для этого недоразумения за провокацию конфликтов между форумчанами.
Ябеда?))) Читая Вас я много раз по такому поводу видимая слова и фразы из контекста мог бы потребовать бана) Ну да ладно, не моя ветка) Развлекайтесь)))
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Izya Cy
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