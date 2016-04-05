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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3038303930403041
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:58

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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 13:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:59

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:что галстук стоил 55коп ,я пару раз спалил его утюгом
их что гладили?! Да 55коп, по текущему курсу 55 грн. Идеология стоила денег.


пионерский гастук после двух дней в школе- красиво завязать узел не получалось (смотрелся помятым)...тогда быстро под воду, вижимаешь и гладишь утюгом (как всегда в последнюю минуту)

после галстука я потом 5 лет гладил гюйс


как говорили у нас, галстук и гюйс это две большие разницы)) И по возрасту также)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:01

  vitaliian написав:
  Izya Cy написав:хотя может ваши и нет)
модерация я прошу бан для этого недоразумения за провокацию конфликтов между форумчанами.


Ябеда?))) Читая Вас я много раз по такому поводу видимая слова и фразы из контекста мог бы потребовать бана) Ну да ладно, не моя ветка) Развлекайтесь)))
Izya Cy
 
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  #<1 ... 3038303930403041
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