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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3039304030413042>
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:58

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 13:04, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:59

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:что галстук стоил 55коп ,я пару раз спалил его утюгом
их что гладили?! Да 55коп, по текущему курсу 55 грн. Идеология стоила денег.


пионерский гастук после двух дней в школе- красиво завязать узел не получалось (смотрелся помятым)...тогда быстро под воду, вижимаешь и гладишь утюгом (как всегда в последнюю минуту)

после галстука я потом 5 лет гладил гюйс


как говорили у нас, галстук и гюйс это две большие разницы)) И по возрасту также)
Izya Cy
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:01

  vitaliian написав:
  Izya Cy написав:хотя может ваши и нет)
модерация я прошу бан для этого недоразумения за провокацию конфликтов между форумчанами.


Ябеда?))) Читая Вас я много раз по такому поводу видимая слова и фразы из контекста мог бы потребовать бана) Ну да ладно, не моя ветка) Развлекайтесь)))
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:12

  Izya Cy написав:
  vitaliian написав:
  Izya Cy написав:хотя может ваши и нет)
модерация я прошу бан для этого недоразумения за провокацию конфликтов между форумчанами.


Ябеда?))) Читая Вас я много раз по такому поводу видимая слова и фразы из контекста мог бы потребовать бана) Ну да ладно, не моя ветка) Развлекайтесь)))
я вас не прогоняю, просто прошу не писать муйни, для справки я и сейчас без света сижу.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:29

Видео подрыва ЖД моста в Ирпене

https://t.me/irpentip/6197
Косте не читать, новость с бородой.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:33

  edvardd написав:
  Камикадзе написав:
  edvardd написав:Успіх, раз вы в арте, можете расставить названия активно реактивных снарядов по звуку выстрела:
1- бах, через 2-3 секунды бах, потом звук реактивного самолёта;
2- бах, через 0,25-0,5 секунды бах, потом звук реактивного самолёта;
3- бах, потом звук реактивного самолёта...?


Артиллеристы слышат только один бах и звон в ушах, если уши не заткнуть

Ваша последовательность звуков слышна только на расстоянии и если снаряд пролетает над вами.
В этом случае первый бах - это всего лишь скачек уплотнения от летящего над вами со сверзвуковой скоростью снаряда; второй бах - это дошел до вас сам звук выстрела. Время между ними характеризует расстояние от вас до места выстрела. Время появления звука реактивного двигателя после первого баха зависит от высоты полета реактивного снаряда (можно услышать раньше второго баха).

В месте прилета снаряда последовательность будет другая, сначала отрвет голову, и только потом бах

вы просто не в теме, второй бах-включение ускорителя, скорость зависит от замедлителя...

зацікавили - назвіть же, що зразу прискорюється, що через 2-3 секунди. :)

це, як я розумію, зразки сучасної техніки.[/quote]


0,54 и 1,28 смотрим и слушаем от первого лица, со стороны , слышно лучше, это M549A1...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:36

  Камикадзе написав:
  edvardd написав:вы просто не в теме, второй бах-включение ускорителя, скорость зависит от замедлителя...


Я рассматривал вариант, когда наблюдатель находится на линии пролета снаряда.

Снаряд, летящий со сверхзвуковой скоростью, создает скачек уплотнния, стекающий конусом с носа снарда. Прохождение скачка воспринимается ухом как взрыв по все линии полета снаряда одинаково громко (почти одинаково - зависит от скорости) от точки вылета до цели. Звук выстрела ослабевает с удалением от точки выстрела и на удалении более 20 км его можно не услышать.

Бах от ускорителя отсекаю бритвой оккамы как наименее вероятный, хотя не исключаю. Обычно запуск ускорителя воспринимается как нарастающий гул (по крайней мере у авиационных ракет), хотя нельзя исключать и взрыва, всякое бывает. Но опять же его громкость убывает в зависмости от вашего удаления от точки запуска ускорителя ... имхо.

Если наблюдатель с противоположной стороны от орудия (выстрел в противоположную от наблюдателя сторону), то взрыва от скачка не будет и тогда второй бах будет от взрыва ускорителя.
Извините, если ошибаюсь.

сильно ошибаетесь, когда был на даче и по нам работали грады, звук выхода ракеты града звучит именно как выстрел...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:39

  BIGor написав:Распостраняеш российскую пропаганду. У россиян наверное нет интернета, нет спутникового тв, нет банальных укв радиоприемников? Как легко раскрывается российская консерва

А вгадайте, кого з бан-листа я зараз згадав? :) Після прочитання
https://t.me/gistapapapa/55176
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:17

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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:42

  vitaliian написав:
  барабашов написав:vitaliian
Картонный у них патриотизм или фанерный как "Армата" на параде - но под Бахмутом кто то как при Йосе в атаку у них идёт и дохнет хорошо. Белая Лада на кладбище такая сильная мотивация? Ещё б наших ребят с собой в "рай" они б не забирали, а просто как лемминги со скалы - раз и фсё...

Ещё немного и вы станете похожи на Соловьева, как их доблестная армия мочит укров на бамбасе. Я не буду вам рассказывать, откуда у них мясо и оружие в таком количестве. И что бы было если бы огневое превосходство было у нас. Идеология и патриотизм тут ровно не причем. Под Бахмутом война материальных ресурсов. Их система рухнет по другим причинам.

Я не нервничаю по поводу их хероев
Просто не могут все погибшие руссосвиньи быть ЗК-Вагнер и под наркотой а за ними заградотряд имени товарища Че Гевары он же Охлобыстин
Что то не складывается
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