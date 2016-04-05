edvardd написав:Успіх, раз вы в арте, можете расставить названия активно реактивных снарядов по звуку выстрела: 1- бах, через 2-3 секунды бах, потом звук реактивного самолёта; 2- бах, через 0,25-0,5 секунды бах, потом звук реактивного самолёта; 3- бах, потом звук реактивного самолёта...?
Артиллеристы слышат только один бах и звон в ушах, если уши не заткнуть
Ваша последовательность звуков слышна только на расстоянии и если снаряд пролетает над вами. В этом случае первый бах - это всего лишь скачек уплотнения от летящего над вами со сверзвуковой скоростью снаряда; второй бах - это дошел до вас сам звук выстрела. Время между ними характеризует расстояние от вас до места выстрела. Время появления звука реактивного двигателя после первого баха зависит от высоты полета реактивного снаряда (можно услышать раньше второго баха).
В месте прилета снаряда последовательность будет другая, сначала отрвет голову, и только потом бах
вы просто не в теме, второй бах-включение ускорителя, скорость зависит от замедлителя...
зацікавили - назвіть же, що зразу прискорюється, що через 2-3 секунди.
це, як я розумію, зразки сучасної техніки.[/quote]
0,54 и 1,28 смотрим и слушаем от первого лица, со стороны , слышно лучше, это M549A1...
edvardd написав:вы просто не в теме, второй бах-включение ускорителя, скорость зависит от замедлителя...
Я рассматривал вариант, когда наблюдатель находится на линии пролета снаряда.
Снаряд, летящий со сверхзвуковой скоростью, создает скачек уплотнния, стекающий конусом с носа снарда. Прохождение скачка воспринимается ухом как взрыв по все линии полета снаряда одинаково громко (почти одинаково - зависит от скорости) от точки вылета до цели. Звук выстрела ослабевает с удалением от точки выстрела и на удалении более 20 км его можно не услышать.
Бах от ускорителя отсекаю бритвой оккамы как наименее вероятный, хотя не исключаю. Обычно запуск ускорителя воспринимается как нарастающий гул (по крайней мере у авиационных ракет), хотя нельзя исключать и взрыва, всякое бывает. Но опять же его громкость убывает в зависмости от вашего удаления от точки запуска ускорителя ... имхо.
Если наблюдатель с противоположной стороны от орудия (выстрел в противоположную от наблюдателя сторону), то взрыва от скачка не будет и тогда второй бах будет от взрыва ускорителя. Извините, если ошибаюсь.
сильно ошибаетесь, когда был на даче и по нам работали грады, звук выхода ракеты града звучит именно как выстрел...
барабашов написав:vitaliian Картонный у них патриотизм или фанерный как "Армата" на параде - но под Бахмутом кто то как при Йосе в атаку у них идёт и дохнет хорошо. Белая Лада на кладбище такая сильная мотивация? Ещё б наших ребят с собой в "рай" они б не забирали, а просто как лемминги со скалы - раз и фсё...
Ещё немного и вы станете похожи на Соловьева, как их доблестная армия мочит укров на бамбасе. Я не буду вам рассказывать, откуда у них мясо и оружие в таком количестве. И что бы было если бы огневое превосходство было у нас. Идеология и патриотизм тут ровно не причем. Под Бахмутом война материальных ресурсов. Их система рухнет по другим причинам.
Я не нервничаю по поводу их хероев Просто не могут все погибшие руссосвиньи быть ЗК-Вагнер и под наркотой а за ними заградотряд имени товарища Че Гевары он же Охлобыстин Что то не складывается