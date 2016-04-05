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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3039304030413042
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:45

  sergey_sryvkin написав:
  BIGor написав:Распостраняеш российскую пропаганду. У россиян наверное нет интернета, нет спутникового тв, нет банальных укв радиоприемников? Как легко раскрывается российская консерва

А вгадайте, кого з бан-листа я зараз згадав? :) Після прочитання
https://t.me/gistapapapa/55176


И вообще, если б вы знали только, сколько россияне наслушались подобного, то вы поняли, что мы в чем не виноваты. Это все путин, а не мы


ЛАД удивлялся (или как еще сказать), чего мол требовать от тк "Дождь", чтобы он был против россии

Латвийский чиновник объяснил: Дождь позиционирует себя как оппозиционный канал к режиму путина, но не к рф. Но мы здесь в Латвии (и ЕС) считаем, что вина за войну против Украины ложиться на всю российскую федерацию. И мы не можем допустить, чтобы Дождь в открытую поддерживал рф и ее армию (помощь мобикам и тд) и вещал об этом с территории Латвии

Синдеева подтвердила, что -это политика канала.

Кто-то может сказать, что если бы они заявили -что не поддреживают свою армию, то аудитория сократилась бы в 4-5 раз...тогда если у канала деньги на первом месте, то зачем называться журналистами?
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:заградотряд имени товарища Че Гевары он же Охлобыстин


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