Додано: Нед 18 гру, 2022 14:45

sergey_sryvkin написав: BIGor написав: Распостраняеш российскую пропаганду. У россиян наверное нет интернета, нет спутникового тв, нет банальных укв радиоприемников? Как легко раскрывается российская консерва Распостраняеш российскую пропаганду. У россиян наверное нет интернета, нет спутникового тв, нет банальных укв радиоприемников? Как легко раскрывается российская консерва

А вгадайте, кого з бан-листа я зараз згадав? Після прочитання

https://t.me/gistapapapa/55176 А вгадайте, кого з бан-листа я зараз згадав?Після прочитання

И вообще, если б вы знали только, сколько россияне наслушались подобного, то вы поняли, что мы в чем не виноваты. Это все путин, а не мы



удивлялся (или как еще сказать), чего мол требовать от тк "Дождь", чтобы он был против россииЛатвийский чиновник объяснил: Дождь позиционирует себя как оппозиционный канал к режиму путина, но не к рф. Но мы здесь в Латвии (и ЕС) считаем, что вина за войну против Украины ложиться на всю российскую федерацию. И мы не можем допустить, чтобы Дождь в открытую поддерживал рф и ее армию (помощь мобикам и тд) и вещал об этом с территории ЛатвииСиндеева подтвердила, что -это политика канала.Кто-то может сказать, что если бы они заявили -что не поддреживают свою армию, то аудитория сократилась бы в 4-5 раз...тогда если у канала деньги на первом месте, то зачем называться журналистами?