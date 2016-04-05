edvardd написав:Успіх, раз вы в арте, можете расставить названия активно реактивных снарядов по звуку выстрела: 1- бах, через 2-3 секунды бах, потом звук реактивного самолёта; 2- бах, через 0,25-0,5 секунды бах, потом звук реактивного самолёта; 3- бах, потом звук реактивного самолёта...?
Артиллеристы слышат только один бах и звон в ушах, если уши не заткнуть
Ваша последовательность звуков слышна только на расстоянии и если снаряд пролетает над вами. В этом случае первый бах - это всего лишь скачек уплотнения от летящего над вами со сверзвуковой скоростью снаряда; второй бах - это дошел до вас сам звук выстрела. Время между ними характеризует расстояние от вас до места выстрела. Время появления звука реактивного двигателя после первого баха зависит от высоты полета реактивного снаряда (можно услышать раньше второго баха).
В месте прилета снаряда последовательность будет другая, сначала отрвет голову, и только потом бах
вы просто не в теме, второй бах-включение ускорителя, скорость зависит от замедлителя...
зацікавили - назвіть же, що зразу прискорюється, що через 2-3 секунди.
це, як я розумію, зразки сучасної техніки.[/quote]
0,54 и 1,28 смотрим и слушаем от первого лица, со стороны , слышно лучше, это M549A1...
edvardd написав:вы просто не в теме, второй бах-включение ускорителя, скорость зависит от замедлителя...
Я рассматривал вариант, когда наблюдатель находится на линии пролета снаряда.
Снаряд, летящий со сверхзвуковой скоростью, создает скачек уплотнния, стекающий конусом с носа снарда. Прохождение скачка воспринимается ухом как взрыв по все линии полета снаряда одинаково громко (почти одинаково - зависит от скорости) от точки вылета до цели. Звук выстрела ослабевает с удалением от точки выстрела и на удалении более 20 км его можно не услышать.
Бах от ускорителя отсекаю бритвой оккамы как наименее вероятный, хотя не исключаю. Обычно запуск ускорителя воспринимается как нарастающий гул (по крайней мере у авиационных ракет), хотя нельзя исключать и взрыва, всякое бывает. Но опять же его громкость убывает в зависмости от вашего удаления от точки запуска ускорителя ... имхо.
Если наблюдатель с противоположной стороны от орудия (выстрел в противоположную от наблюдателя сторону), то взрыва от скачка не будет и тогда второй бах будет от взрыва ускорителя. Извините, если ошибаюсь.
сильно ошибаетесь, когда был на даче и по нам работали грады, звук выхода ракеты града звучит именно как выстрел...
барабашов написав:vitaliian Картонный у них патриотизм или фанерный как "Армата" на параде - но под Бахмутом кто то как при Йосе в атаку у них идёт и дохнет хорошо. Белая Лада на кладбище такая сильная мотивация? Ещё б наших ребят с собой в "рай" они б не забирали, а просто как лемминги со скалы - раз и фсё...
Ещё немного и вы станете похожи на Соловьева, как их доблестная армия мочит укров на бамбасе. Я не буду вам рассказывать, откуда у них мясо и оружие в таком количестве. И что бы было если бы огневое превосходство было у нас. Идеология и патриотизм тут ровно не причем. Под Бахмутом война материальных ресурсов. Их система рухнет по другим причинам.
Я не нервничаю по поводу их хероев Просто не могут все погибшие руссосвиньи быть ЗК-Вагнер и под наркотой а за ними заградотряд имени товарища Че Гевары он же Охлобыстин Что то не складывается
И вообще, если б вы знали только, сколько россияне наслушались подобного, то вы поняли, что мы в чем не виноваты. Это все путин, а не мы
ЛАД удивлялся (или как еще сказать), чего мол требовать от тк "Дождь", чтобы он был против россии
Латвийский чиновник объяснил: Дождь позиционирует себя как оппозиционный канал к режиму путина, но не к рф. Но мы здесь в Латвии (и ЕС) считаем, что вина за войну против Украины ложиться на всю российскую федерацию. И мы не можем допустить, чтобы Дождь в открытую поддерживал рф и ее армию (помощь мобикам и тд) и вещал об этом с территории Латвии
Синдеева подтвердила, что -это политика канала.
Кто-то может сказать, что если бы они заявили -что не поддреживают свою армию, то аудитория сократилась бы в 4-5 раз...тогда если у канала деньги на первом месте, то зачем называться журналистами?
detroytred написав:Але ж у всіх посадових осіб державних, комунальних та ін. інститутів є обов'язки -- повинен...
Знову пошуки відповідального.... 1 Поділити більше ніж є - неможливо В той час коли створити більше ніж є - елементарно 2 Найлегше знайти крайнього у випадку коли 99,9% вимагають...але при цьому не вважають себе крайніми. 3 Простий приклад сьогоднення Позаду мене гуртожиток...навіть коли дають світло - кожних 5-15 хвилин не витримує ввідний автомат... мешканці 100 квартир вважають винуватими в цьому всіх від ЖЕКу до Ахметова( при цьому те що це наслідки дій пуйла - масово не згадується)... але при цьому жоден з них не зібрав робоче/селянський комітет і не пішов по сусідам з вимогою обмежити споживання.
От і виходить Щоб вони не вимагали - електрика в них не зявиться... а от якщо б обмежили споживання кожен в себе хоча б на 0,5 квт - дивишся і їхні ж холодильники не горіли б ...
То хто винуватий в данному випадку? Порошенко-Зеленський-Коломойський-Ахметов...чи сто іванів з конкретного будинку?
ПС Я також підключений до цього ж будинку..але в мене 100% є електроенергія..бо збоку стоїть повербанк на колесам ємністю в 40Квт*годин...і періодично цей повербанк замінюється на аналогічний , але заряджений від іншої точки живлення. Так задоволення дороге ( заморожено 1 млн грн)...але це дає можливість гарантовано працювати маючи пікову вільну потужність в 5,5 квт, споживаючи в середньому1,5-2 квт)
ППС Думаю через пару днів, на мене буде написана колективна скарга з заявою що я краду в будинку електрику( адже додуматись що через шнур який з авто я отримую а не забираю - в 95% мешканців - розуму не вистарчить..адже для того щоб вистарчило треба відмовитись від парадигми що в їх бідах винуватий хтось, тобто вони навіть не можуть уявити/припустити - що є рішення які дозволяють зробити собі краще не за рахунок когось)