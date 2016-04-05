RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 30393040304130423043>
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:29

Видео подрыва ЖД моста в Ирпене

https://t.me/irpentip/6197
Косте не читать, новость с бородой.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15723
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:33

  edvardd написав:
  Камикадзе написав:
  edvardd написав:Успіх, раз вы в арте, можете расставить названия активно реактивных снарядов по звуку выстрела:
1- бах, через 2-3 секунды бах, потом звук реактивного самолёта;
2- бах, через 0,25-0,5 секунды бах, потом звук реактивного самолёта;
3- бах, потом звук реактивного самолёта...?


Артиллеристы слышат только один бах и звон в ушах, если уши не заткнуть

Ваша последовательность звуков слышна только на расстоянии и если снаряд пролетает над вами.
В этом случае первый бах - это всего лишь скачек уплотнения от летящего над вами со сверзвуковой скоростью снаряда; второй бах - это дошел до вас сам звук выстрела. Время между ними характеризует расстояние от вас до места выстрела. Время появления звука реактивного двигателя после первого баха зависит от высоты полета реактивного снаряда (можно услышать раньше второго баха).

В месте прилета снаряда последовательность будет другая, сначала отрвет голову, и только потом бах

вы просто не в теме, второй бах-включение ускорителя, скорость зависит от замедлителя...

зацікавили - назвіть же, що зразу прискорюється, що через 2-3 секунди. :)

це, як я розумію, зразки сучасної техніки.[/quote]


0,54 и 1,28 смотрим и слушаем от первого лица, со стороны , слышно лучше, это M549A1...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8186
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:36

  Камикадзе написав:
  edvardd написав:вы просто не в теме, второй бах-включение ускорителя, скорость зависит от замедлителя...


Я рассматривал вариант, когда наблюдатель находится на линии пролета снаряда.

Снаряд, летящий со сверхзвуковой скоростью, создает скачек уплотнния, стекающий конусом с носа снарда. Прохождение скачка воспринимается ухом как взрыв по все линии полета снаряда одинаково громко (почти одинаково - зависит от скорости) от точки вылета до цели. Звук выстрела ослабевает с удалением от точки выстрела и на удалении более 20 км его можно не услышать.

Бах от ускорителя отсекаю бритвой оккамы как наименее вероятный, хотя не исключаю. Обычно запуск ускорителя воспринимается как нарастающий гул (по крайней мере у авиационных ракет), хотя нельзя исключать и взрыва, всякое бывает. Но опять же его громкость убывает в зависмости от вашего удаления от точки запуска ускорителя ... имхо.

Если наблюдатель с противоположной стороны от орудия (выстрел в противоположную от наблюдателя сторону), то взрыва от скачка не будет и тогда второй бах будет от взрыва ускорителя.
Извините, если ошибаюсь.

сильно ошибаетесь, когда был на даче и по нам работали грады, звук выхода ракеты града звучит именно как выстрел...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8186
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:39

  BIGor написав:Распостраняеш российскую пропаганду. У россиян наверное нет интернета, нет спутникового тв, нет банальных укв радиоприемников? Как легко раскрывается российская консерва

А вгадайте, кого з бан-листа я зараз згадав? :) Після прочитання
https://t.me/gistapapapa/55176
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 19.02.14
Подякував: 400 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:17

Schmit
 
Повідомлень: 3382
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:42

  vitaliian написав:
  барабашов написав:vitaliian
Картонный у них патриотизм или фанерный как "Армата" на параде - но под Бахмутом кто то как при Йосе в атаку у них идёт и дохнет хорошо. Белая Лада на кладбище такая сильная мотивация? Ещё б наших ребят с собой в "рай" они б не забирали, а просто как лемминги со скалы - раз и фсё...

Ещё немного и вы станете похожи на Соловьева, как их доблестная армия мочит укров на бамбасе. Я не буду вам рассказывать, откуда у них мясо и оружие в таком количестве. И что бы было если бы огневое превосходство было у нас. Идеология и патриотизм тут ровно не причем. Под Бахмутом война материальных ресурсов. Их система рухнет по другим причинам.

Я не нервничаю по поводу их хероев
Просто не могут все погибшие руссосвиньи быть ЗК-Вагнер и под наркотой а за ними заградотряд имени товарища Че Гевары он же Охлобыстин
Что то не складывается
барабашов
 
Повідомлень: 2792
З нами з: 16.06.15
Подякував: 234 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:45

  sergey_sryvkin написав:
  BIGor написав:Распостраняеш российскую пропаганду. У россиян наверное нет интернета, нет спутникового тв, нет банальных укв радиоприемников? Как легко раскрывается российская консерва

А вгадайте, кого з бан-листа я зараз згадав? :) Після прочитання
https://t.me/gistapapapa/55176


И вообще, если б вы знали только, сколько россияне наслушались подобного, то вы поняли, что мы в чем не виноваты. Это все путин, а не мы


ЛАД удивлялся (или как еще сказать), чего мол требовать от тк "Дождь", чтобы он был против россии

Латвийский чиновник объяснил: Дождь позиционирует себя как оппозиционный канал к режиму путина, но не к рф. Но мы здесь в Латвии (и ЕС) считаем, что вина за войну против Украины ложиться на всю российскую федерацию. И мы не можем допустить, чтобы Дождь в открытую поддерживал рф и ее армию (помощь мобикам и тд) и вещал об этом с территории Латвии

Синдеева подтвердила, что -это политика канала.

Кто-то может сказать, что если бы они заявили -что не поддреживают свою армию, то аудитория сократилась бы в 4-5 раз...тогда если у канала деньги на первом месте, то зачем называться журналистами?
prodigy
 
Повідомлень: 9008
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3085 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:заградотряд имени товарища Че Гевары он же Охлобыстин


prodigy
 
Повідомлень: 9008
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3085 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 15:08

  detroytred написав:Але ж у всіх посадових осіб державних, комунальних та ін. інститутів є обов'язки -- повинен...
Знову пошуки відповідального....
1 Поділити більше ніж є - неможливо
В той час коли створити більше ніж є - елементарно
2 Найлегше знайти крайнього у випадку коли 99,9% вимагають...але при цьому не вважають себе крайніми.
3 Простий приклад сьогоднення
Позаду мене гуртожиток...навіть коли дають світло - кожних 5-15 хвилин не витримує ввідний автомат...
мешканці 100 квартир вважають винуватими в цьому всіх від ЖЕКу до Ахметова( при цьому те що це наслідки дій пуйла - масово не згадується)...
але при цьому жоден з них не зібрав робоче/селянський комітет і не пішов по сусідам з вимогою обмежити споживання.

От і виходить
Щоб вони не вимагали - електрика в них не зявиться...
а от якщо б обмежили споживання кожен в себе хоча б на 0,5 квт - дивишся і їхні ж холодильники не горіли б ...

То хто винуватий в данному випадку?
Порошенко-Зеленський-Коломойський-Ахметов...чи сто іванів з конкретного будинку?

ПС
Я також підключений до цього ж будинку..але в мене 100% є електроенергія..бо збоку стоїть повербанк на колесам ємністю в 40Квт*годин...і періодично цей повербанк замінюється на аналогічний , але заряджений від іншої точки живлення.
Так задоволення дороге ( заморожено 1 млн грн)...але це дає можливість гарантовано працювати маючи пікову вільну потужність в 5,5 квт, споживаючи в середньому1,5-2 квт)

ППС
Думаю через пару днів, на мене буде написана колективна скарга з заявою що я краду в будинку електрику( адже додуматись що через шнур який з авто я отримую а не забираю - в 95% мешканців - розуму не вистарчить..адже для того щоб вистарчило треба відмовитись від парадигми що в їх бідах винуватий хтось, тобто вони навіть не можуть уявити/припустити - що є рішення які дозволяють зробити собі краще не за рахунок когось)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26051
З нами з: 15.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 15:17

prodigy С 41:06с Психически больные люди,я считаю.
tatmech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 30.04.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30393040304130423043>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109227
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475193
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4418
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (98)
18.12.2022 16:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.