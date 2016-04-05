вы интервью с их пленными видели? Хоть один сказал что он шел вас освобождать или за светлые идеи путена? Идут либо за бабло, либо приказ, чтобы избежать уголовного дела. Идейных там нет. И даже среди окружения пуйла идейных нет, все понимают у деда деменция, но баблишко рядом с ним хорошее, и пока это не затронуло каждого типа поддерживают, по крайней мере не возражают (тихо вспоминая возражателя Борю Немцова)
detroytred написав: От тому БРДМ-ми захоплювали та зупиняли колони, бо в.о. Верховного Головнокомандувача роздуплився тільки під час подій у Д.аеропорті. Що й сам визнав. Які ж ще аргументи потрібні для розуміння?! Більше нікуди.
Не надо все списывать на Турчинова. Здесь был больше психологический момент. Начать стрелять очень тяжело. Вот когда началась лится кровь, тогда не только Турчинов, но и военные перешли этот психологический барьер.
Ліньки шукати цитати, як Турчинов на запитання йому по зв'язку комчастин з Криму "цивільні там. Що нам робити (стріляти)?" так сам і розповів: "А що я міг їм відповісти?!"
В Крыму еще тяжелее было. Гражданские это один из аргументов. Все помнили абхазский сценарий, поэтому пытались его как то обойти. И опять же психологический момент. Знаю тех кто вместе с командованием ЧМФ водку пьянствовали, очень трудно было начать первым стрелять, тем более по "братьям". И если кто рассказывает что Крым "сдали..." Плюньте ему в левый глаз. Он или болван полный или негодяй.
Про "сдалі" мови зовсім не було. Навіть натяку. Не знаю навіщо Ви це згадали.
Не треба про "тяжело" - "не тяжело"; безумовно, що важко. Також ніхто не заперечує, що потрібен час. Мова про те, що цей час можна прискорити. Але коли найвище керівництво не те що не прискорює (не робить ніяких дій), а ще й навпаки не надає навіть підстав для рішучих дій підлеглим, а саме -- законних підстав на застосування Збройних Сил за межами частин і т.д., то взагалі можна було дочекатися, поки до Києва дійдуть...
Не розумію, що Ви заперечуєте? Генерали чітко вказали, Турчінов сам підтвердив. Про що ще мова?
В тому Державному Авіаційному Науково-Дослвдному центрі в Феодосії та підлеглому йому Льотно-випробувальному Комплексі (пгт. Кіровське) сотні старших офіцерів льотчиків вищого класу, докторів наук, випробувачів технарів тупо неділями чекали розпоряджень. З Києва ні слова не було. Жодного розпорядження. А так би в нас ще й навіть один Ту-142 зараз був. А також Іл-38. (Да й Іл76, Ан-26, 72, Мігі, Сушки, Ка-шки, Мі-шки не були зайвими). З них провини звісно це не знімає (за бездіяльность та потім зраду), але мова про керівництво.
Да навіть елементарно: завезти декілька ящиків горілки в холостяцький гуртожиток в Кіровському та "бамажки з мокрими печатками" ... і хлопці почали б. А там пішло-поїхало, тільки дві сторони: своя та ворога. Розділ. Тим паче поруч недалече морпіхи..
Ще раз: треба було почати. Зверху почати. Діяти рішуче. В Донецьку Турчинов нарешті рішуче почав віддавати конкретні накази на знищення ворога (а не - дозвіл стріляти - сміх да й тільки) і головне - добиватися їх виконання. От тоді, як він сам каже - *всі зрозуміли...*, і пішло-поїхало.
А якщо в.о. Верховного ГК не починає, не бере на себе відповідальність, то хто починати-то буде? З якого дива-то?
Це як у бійці: штовханиною може все й закінчитися, якщо хтось перший на вдарить. Ось рашковани й виштовхали з Криму й з частини Донбасу. Поки Турчинов не роздуплився на рішення вдарити. Не на штовханину, як отим десантникам, колону яких зупинили місцеві та ряжені, а на саме вдарити, бити.
З.и. сорян, були розпорядження)) в ДАНДЦ та ЛВК -- тримайтеся.
Я же написал Вам. Это Вы такой умный сейчас. Тогда не все так просто было. Гражданские и ряжаные, куча предателей, которые не выполняли б приказы. Попытка избежать абхазского варианта. Кстати велись консультации с Западом. Те сказали не поддаваться на провокации. Если б даже кто то и начал, было некому удержать фронт. Они продвинулись бы гораздо быстрее чем в нынешней фазе войны под Херсоном. Пока наши б начали стрелять, орки были б уже под Киевом. Кстати вариантов операций у них было несколько уже тогда и никто Крымом ограничиваться даже не думал. Читайте "операция механический апельсин"
Shaman написав:я б, по-перше, в приватних розмовах не використовував би "не все так однозначно" та іншу фігню. по-друге, голосував би ногами - я майже один не залишився у Москві свого часу, інші мої колеги залишились - вже тоді було зрозуміло, до чого йде Раша - але не для всіх було зрозуміло по-трете італійський страйк - теж такий собі метод. я й кажу, що справжній патріотизм на Раші - це боротися проти існуючого режиму (бо це капець для країни, чим пізніше його повалять, тим буде гірше - гарних варіантів не лишилося, скоріш за все режим зруйнується разом з країною).
це як в совкі - всі все розуміють, але включають дурня. рівень лицемірства в Раші набагато більше, ніж в СРСР. не треба їх виправдовувати - їм так подобається жити - піндоси погані, хохлам дамо п.зди - а те, що среш у дерев'яне очко - життя таке. вони НЕ БАЖАЮТЬ знати, але як там кажуть незнання не звільняє від відповідальності.
Ну Вы пробовали себя поставить на их место? Я уже кучу раз здесь наголошував. В РФ живет куева туча украинцев и большинство из них ярые сторонники пуйла. И на 100% уверен что ох-нная доля местных "патриотов" с этого форума были б такие же, если б там жили. Никто их не оправдывает, но надо понимать почему такая картина.
otg написав:В РФ живет куева туча украинцев и большинство из них ярые сторонники пуйла.
Дурна спроба 1 В Україні живе море населення з позначкою національність - росіянин...і що? Це громадяни України які перегризуть глотку будь якому загарбнику...навіть якщо в загарбника в паспорті такий же запис в графі національність 2 Є громадяни України - і вони повинні бути( і є в 90% ) патріотами України без привязки до графи національність в паспорті 3 Є громадяни РФ - і вони на 98% винуваті в загарбницьких діях своєї держави( ще 2% не винуваті бо сидять по політичним статтям або емігрували з політичних мотивів)...знову ж без привязки до графи національність в паспорті
edvardd написав:когда был на даче и по нам работали грады, звук выхода ракеты града звучит именно как выстрел...
Мы как раз рассмартиваем случай, когда вы на даче (в точке Д), стреляют из точки А в направлении точки Д. В момент выстрела звук выстрела будет двигаться к вам со скоростью звука. Одновременно из точки А вылетит снаряд со сверхзвуковой скоростью. Вместе со снарядом со сверхзвуковой скоростью движется скачек уплотнения и звуковой удар.
Из вики о звуковом ударе
Фронт косого скачка уплотнения неограниченно удлиняется. Вследствие этого прохождение скачков уплотнения, возникающих при обтекании тела, движущегося в атмосфере со сверхзвуковой скоростью (самолёта, баллистической ракеты, метеорита и т. п.) ощущается на расстоянии нескольких километров как звук взрыва[6].
Хотя в вике снаряд прямо не пречислен, его полет подчиняется тем же законам аэродинамики с учетом его скорости.
Поскольку интенсивность конической ударной волны при её движении в атмосфере ослабевает, давление звукового удара зависит от высоты и скорости полёта объекта.
Возникает вопрос, что раньше услышит наблюдатель в точке Д: - звуковой удар от скачка уплотнения, движущегося со снарядом из точки А со СВЕРХзвуковой скоростью; - или звук выстрела, двигающегося из точки А со скоростью звука?
budivelnik написав:Є громадяни РФ - і вони на 98% винуваті в загарбницьких діях своєї держави( ще 2% не винуваті бо сидять по політичним статтям або емігрували з політичних мотивів)...знову ж без привязки до графи національність в паспорті
не виноваты, а несут ответственность. Для установления вины должен состояться международный суд, который рассмотрит ВСЕ улики, эпизоды и определит степень причастности высшего руководства РФ и военных. Увы процедура долгая. По Боингу сколько вину устанавливали?
Не опускайтесь на пещерный уровень примитивизма. Тут одна деловая колбаса намекала типа младенцы тоже бывают виновны.
otg написав:В РФ живет куева туча украинцев и большинство из них ярые сторонники пуйла.
Дурна спроба 1 В Україні живе море населення з позначкою національність - росіянин...і що? Це громадяни України які перегризуть глотку будь якому загарбнику...навіть якщо в загарбника в паспорті такий же запис в графі національність 2 Є громадяни України - і вони повинні бути( і є в 90% ) патріотами України без привязки до графи національність в паспорті 3 Є громадяни РФ - і вони на 98% винуваті в загарбницьких діях своєї держави( ще 2% не винуваті бо сидять по політичним статтям або емігрували з політичних мотивів)...знову ж без привязки до графи національність в паспорті
Це не спроба. Це в черговий раз пояснюю, що принцип "де живеш так і співаєш" переважує все. Що стосується етнічних россіян, то я знаю таких в Україні що глотку перегризуть за Україну. Вони першими були на майдані, вони першими шли воювати ще в 14-му. Річ тут не про це. Россіян отравили дешевою пропагандою і іх треба лікувати, а не розповідати які вони дурні, та дебіли. Ти, любий тут, такий же дебіл і дурний як вони. Просто сьогодні ти опинився на правильній стороні, не тому що такий вумний, а просто волєю долі.
Востаннє редагувалось otg в Нед 18 гру, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.