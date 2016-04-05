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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3040304130423043
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:37

  vitaliian написав: Не опускайтесь на пещерный уровень примитивизма. Тут одна деловая колбаса намекала типа младенцы тоже бывают виновны.

Вы на моей памяти первый, кто столь витиевато назвал Потсдамскую конференцию
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Россіян отравили дешевою пропагандою і іх треба лікувати, а не розповідати які вони дурні, та дебіли. Ти, любий тут, такий же дебіл і дурний як вони. Просто сьогодні ти опинився на правильній стороні.
1 Тих хто приперся з зброєю - треба не лікувати - їх треба ліквідувати
2 Тих хто під час війни заявляє про наявність хороших громадян держави агресора - треба інтернувати( так як це зробили з працівниками Дождя в Прибалтиці)
3 Лікувати хворого на голову- треба за його рахунок і в психлікарні...
При чому
Тільки після того як він своєю каторжною працею відшкодує те що натворили його співвітчизники тут
4 Навіть повне відшкодування матеріальних збитків - не зніме клеймо агресора з громадян педерації до їх фізичної смерті
budivelnik
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  #<1 ... 3040304130423043
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