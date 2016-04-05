Вы на моей памяти первый, кто столь витиевато назвал Потсдамскую конференцию
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Додано: Нед 18 гру, 2022 16:37
Додано: Нед 18 гру, 2022 16:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1 Тих хто приперся з зброєю - треба не лікувати - їх треба ліквідувати
2 Тих хто під час війни заявляє про наявність хороших громадян держави агресора - треба інтернувати( так як це зробили з працівниками Дождя в Прибалтиці)
3 Лікувати хворого на голову- треба за його рахунок і в психлікарні...
При чому
Тільки після того як він своєю каторжною працею відшкодує те що натворили його співвітчизники тут
4 Навіть повне відшкодування матеріальних збитків - не зніме клеймо агресора з громадян педерації до їх фізичної смерті
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