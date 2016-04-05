RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 304030413042304330443045>
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 15:44

  барабашов написав:Что то не складывается
вы интервью с их пленными видели? Хоть один сказал что он шел вас освобождать или за светлые идеи путена? Идут либо за бабло, либо приказ, чтобы избежать уголовного дела. Идейных там нет. И даже среди окружения пуйла идейных нет, все понимают у деда деменция, но баблишко рядом с ним хорошее, и пока это не затронуло каждого типа поддерживают, по крайней мере не возражают (тихо вспоминая возражателя Борю Немцова)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ситуация печальная! Муж Скабеевой признал провал СВО


А что случилось ? ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7463
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:В РФ живет куева туча украинцев и большинство из них ярые сторонники пуйла.
Дурна спроба
1 В Україні живе море населення з позначкою національність - росіянин...і що?
Це громадяни України які перегризуть глотку будь якому загарбнику...навіть якщо в загарбника в паспорті такий же запис в графі національність
2 Є громадяни України - і вони повинні бути( і є в 90% ) патріотами України без привязки до графи національність в паспорті
3 Є громадяни РФ - і вони на 98% винуваті в загарбницьких діях своєї держави( ще 2% не винуваті бо сидять по політичним статтям або емігрували з політичних мотивів)...знову ж без привязки до графи національність в паспорті
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26053
З нами з: 15.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:15

  edvardd написав:когда был на даче и по нам работали грады, звук выхода ракеты града звучит именно как выстрел...


Мы как раз рассмартиваем случай, когда вы на даче (в точке Д), стреляют из точки А в направлении точки Д.
В момент выстрела звук выстрела будет двигаться к вам со скоростью звука. Одновременно из точки А вылетит снаряд со сверхзвуковой скоростью. Вместе со снарядом со сверхзвуковой скоростью движется скачек уплотнения и звуковой удар.

Из вики о звуковом ударе
Фронт косого скачка уплотнения неограниченно удлиняется. Вследствие этого прохождение скачков уплотнения, возникающих при обтекании тела, движущегося в атмосфере со сверхзвуковой скоростью (самолёта, баллистической ракеты, метеорита и т. п.) ощущается на расстоянии нескольких километров как звук взрыва[6].

Хотя в вике снаряд прямо не пречислен, его полет подчиняется тем же законам аэродинамики с учетом его скорости.
Поскольку интенсивность конической ударной волны при её движении в атмосфере ослабевает, давление звукового удара зависит от высоты и скорости полёта объекта.


Возникает вопрос, что раньше услышит наблюдатель в точке Д:
- звуковой удар от скачка уплотнения, движущегося со снарядом из точки А со СВЕРХзвуковой скоростью;
- или звук выстрела, двигающегося из точки А со скоростью звука?
Камикадзе
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 04.09.11
Подякував: 589 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:16


▪️однажды в разговоре с Макроном, когда тот собирался на бокс, Путин сказал «представь, что бьешь Зеленского».

https://t.me/c/1248149892/28987
Приглашение
https://t.me/+YS_wZLCoTK4wMTgy

  budivelnik написав:Є громадяни РФ - і вони на 98% винуваті в загарбницьких діях своєї держави( ще 2% не винуваті бо сидять по політичним статтям або емігрували з політичних мотивів)...знову ж без привязки до графи національність в паспорті
не виноваты, а несут ответственность. Для установления вины должен состояться международный суд, который рассмотрит ВСЕ улики, эпизоды и определит степень причастности высшего руководства РФ и военных. Увы процедура долгая. По Боингу сколько вину устанавливали?

Не опускайтесь на пещерный уровень примитивизма. Тут одна деловая колбаса намекала типа младенцы тоже бывают виновны.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:31

  vitaliian написав:
  prodigy написав:что галстук стоил 55коп ,я пару раз спалил его утюгом
их что гладили?! Да 55коп, по текущему курсу 55 грн. Идеология стоила денег.
с
Глаженная одежда из одного разряда с чищеными зубами, подтертой попой и искренним уважением к ветеранам, мне кажется....
juristkostya
 
Повідомлень: 5375
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:37

  budivelnik написав:
  otg написав:В РФ живет куева туча украинцев и большинство из них ярые сторонники пуйла.
Дурна спроба
1 В Україні живе море населення з позначкою національність - росіянин...і що?
Це громадяни України які перегризуть глотку будь якому загарбнику...навіть якщо в загарбника в паспорті такий же запис в графі національність
2 Є громадяни України - і вони повинні бути( і є в 90% ) патріотами України без привязки до графи національність в паспорті
3 Є громадяни РФ - і вони на 98% винуваті в загарбницьких діях своєї держави( ще 2% не винуваті бо сидять по політичним статтям або емігрували з політичних мотивів)...знову ж без привязки до графи національність в паспорті
Це не спроба. Це в черговий раз пояснюю, що принцип "де живеш так і співаєш" переважує все. Що стосується етнічних россіян, то я знаю таких в Україні що глотку перегризуть за Україну. Вони першими були на майдані, вони першими шли воювати ще в 14-му. Річ тут не про це. Россіян отравили дешевою пропагандою і іх треба лікувати, а не розповідати які вони дурні, та дебіли. Ти, любий тут, такий же дебіл і дурний як вони. Просто сьогодні ти опинився на правильній стороні, не тому що такий вумний, а просто волєю долі.
Востаннє редагувалось otg в Нед 18 гру, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.
otg
 
Повідомлень: 3304
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:37

  vitaliian написав: Не опускайтесь на пещерный уровень примитивизма. Тут одна деловая колбаса намекала типа младенцы тоже бывают виновны.

Вы на моей памяти первый, кто столь витиевато назвал Потсдамскую конференцию
juristkostya
 
Повідомлень: 5375
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Россіян отравили дешевою пропагандою і іх треба лікувати, а не розповідати які вони дурні, та дебіли. Ти, любий тут, такий же дебіл і дурний як вони. Просто сьогодні ти опинився на правильній стороні.
1 Тих хто приперся з зброєю - треба не лікувати - їх треба ліквідувати
2 Тих хто під час війни заявляє про наявність хороших громадян держави агресора - треба інтернувати( так як це зробили з працівниками Дождя в Прибалтиці)
3 Лікувати хворого на голову- треба за його рахунок і в психлікарні...
При чому
Тільки після того як він своєю каторжною працею відшкодує те що натворили його співвітчизники тут
4 Навіть повне відшкодування матеріальних збитків - не зніме клеймо агресора з громадян педерації до їх фізичної смерті
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26053
З нами з: 15.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:49

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  prodigy написав:что галстук стоил 55коп ,я пару раз спалил его утюгом
их что гладили?! Да 55коп, по текущему курсу 55 грн. Идеология стоила денег.
с
Глаженная одежда из одного разряда с чищеными зубами, подтертой попой и искренним уважением к ветеранам, мне кажется....

Уважать надо всех людей, а не только ветеранов. Когда нибудь поймёте. Чрезмерное восхваление одной группы людей автоматически унижает другую. На этом строятся все диктатуры, кого то восхваляют, а другие должны им поклоны бить.

Про попы вы написали, а не я. Муляет какой-то случай?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 16:54, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15732
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 304030413042304330443045>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, vitaliian, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109232
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475210
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4419
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3400)
18.12.2022 17:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.