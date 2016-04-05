вы интервью с их пленными видели? Хоть один сказал что он шел вас освобождать или за светлые идеи путена? Идут либо за бабло, либо приказ, чтобы избежать уголовного дела. Идейных там нет. И даже среди окружения пуйла идейных нет, все понимают у деда деменция, но баблишко рядом с ним хорошее, и пока это не затронуло каждого типа поддерживают, по крайней мере не возражают (тихо вспоминая возражателя Борю Немцова)
otg написав:В РФ живет куева туча украинцев и большинство из них ярые сторонники пуйла.
Дурна спроба 1 В Україні живе море населення з позначкою національність - росіянин...і що? Це громадяни України які перегризуть глотку будь якому загарбнику...навіть якщо в загарбника в паспорті такий же запис в графі національність 2 Є громадяни України - і вони повинні бути( і є в 90% ) патріотами України без привязки до графи національність в паспорті 3 Є громадяни РФ - і вони на 98% винуваті в загарбницьких діях своєї держави( ще 2% не винуваті бо сидять по політичним статтям або емігрували з політичних мотивів)...знову ж без привязки до графи національність в паспорті
edvardd написав:когда был на даче и по нам работали грады, звук выхода ракеты града звучит именно как выстрел...
Мы как раз рассмартиваем случай, когда вы на даче (в точке Д), стреляют из точки А в направлении точки Д. В момент выстрела звук выстрела будет двигаться к вам со скоростью звука. Одновременно из точки А вылетит снаряд со сверхзвуковой скоростью. Вместе со снарядом со сверхзвуковой скоростью движется скачек уплотнения и звуковой удар.
Из вики о звуковом ударе
Фронт косого скачка уплотнения неограниченно удлиняется. Вследствие этого прохождение скачков уплотнения, возникающих при обтекании тела, движущегося в атмосфере со сверхзвуковой скоростью (самолёта, баллистической ракеты, метеорита и т. п.) ощущается на расстоянии нескольких километров как звук взрыва[6].
Хотя в вике снаряд прямо не пречислен, его полет подчиняется тем же законам аэродинамики с учетом его скорости.
Поскольку интенсивность конической ударной волны при её движении в атмосфере ослабевает, давление звукового удара зависит от высоты и скорости полёта объекта.
Возникает вопрос, что раньше услышит наблюдатель в точке Д: - звуковой удар от скачка уплотнения, движущегося со снарядом из точки А со СВЕРХзвуковой скоростью; - или звук выстрела, двигающегося из точки А со скоростью звука?
budivelnik написав:Є громадяни РФ - і вони на 98% винуваті в загарбницьких діях своєї держави( ще 2% не винуваті бо сидять по політичним статтям або емігрували з політичних мотивів)...знову ж без привязки до графи національність в паспорті
не виноваты, а несут ответственность. Для установления вины должен состояться международный суд, который рассмотрит ВСЕ улики, эпизоды и определит степень причастности высшего руководства РФ и военных. Увы процедура долгая. По Боингу сколько вину устанавливали?
Не опускайтесь на пещерный уровень примитивизма. Тут одна деловая колбаса намекала типа младенцы тоже бывают виновны.
otg написав:В РФ живет куева туча украинцев и большинство из них ярые сторонники пуйла.
Дурна спроба 1 В Україні живе море населення з позначкою національність - росіянин...і що? Це громадяни України які перегризуть глотку будь якому загарбнику...навіть якщо в загарбника в паспорті такий же запис в графі національність 2 Є громадяни України - і вони повинні бути( і є в 90% ) патріотами України без привязки до графи національність в паспорті 3 Є громадяни РФ - і вони на 98% винуваті в загарбницьких діях своєї держави( ще 2% не винуваті бо сидять по політичним статтям або емігрували з політичних мотивів)...знову ж без привязки до графи національність в паспорті
Це не спроба. Це в черговий раз пояснюю, що принцип "де живеш так і співаєш" переважує все. Що стосується етнічних россіян, то я знаю таких в Україні що глотку перегризуть за Україну. Вони першими були на майдані, вони першими шли воювати ще в 14-му. Річ тут не про це. Россіян отравили дешевою пропагандою і іх треба лікувати, а не розповідати які вони дурні, та дебіли. Ти, любий тут, такий же дебіл і дурний як вони. Просто сьогодні ти опинився на правильній стороні, не тому що такий вумний, а просто волєю долі.
Востаннє редагувалось otg в Нед 18 гру, 2022 16:38, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Россіян отравили дешевою пропагандою і іх треба лікувати, а не розповідати які вони дурні, та дебіли. Ти, любий тут, такий же дебіл і дурний як вони. Просто сьогодні ти опинився на правильній стороні.
1 Тих хто приперся з зброєю - треба не лікувати - їх треба ліквідувати 2 Тих хто під час війни заявляє про наявність хороших громадян держави агресора - треба інтернувати( так як це зробили з працівниками Дождя в Прибалтиці) 3 Лікувати хворого на голову- треба за його рахунок і в психлікарні... При чому Тільки після того як він своєю каторжною працею відшкодує те що натворили його співвітчизники тут 4 Навіть повне відшкодування матеріальних збитків - не зніме клеймо агресора з громадян педерації до їх фізичної смерті
prodigy написав:что галстук стоил 55коп ,я пару раз спалил его утюгом
их что гладили?! Да 55коп, по текущему курсу 55 грн. Идеология стоила денег.
с Глаженная одежда из одного разряда с чищеными зубами, подтертой попой и искренним уважением к ветеранам, мне кажется....
Уважать надо всех людей, а не только ветеранов. Когда нибудь поймёте. Чрезмерное восхваление одной группы людей автоматически унижает другую. На этом строятся все диктатуры, кого то восхваляют, а другие должны им поклоны бить.
Про попы вы написали, а не я. Муляет какой-то случай?
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 16:54, всього редагувалось 2 разів.