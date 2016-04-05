Додано: Нед 18 гру, 2022 17:25

antey1969 написав: Потом, через годы, тех же самых героев можно ни во что не ставить, а как одряхлеют, то и куском во рту попрекнуть Потом, через годы, тех же самых героев можно ни во что не ставить, а как одряхлеют, то и куском во рту попрекнуть

. Достаточно было публично поблагодарить. А не устраивать из 9 мая культа. Школьников против их воли заставляли ходить по квартирам ветеранов, поздравлять и выслушивать истории. Против их воли приглашали ветеранов на уроки где они учили "как правильно жить", а на вопрос "почему побежденные живут лучше победителей" кисло улыбались. Это мы ещё про ГУЛАГ не спрашивали, Солженицына я позже прочитал. А то конечно спросил бы, за это ли они воевали, а теперь так помпезно пиарятся. Афганцы это вообще позор, чего они поперлись в другую страну со своим самоваром. К счастью, афганцев и не приглашали.