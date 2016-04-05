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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 30413042304330443045>
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:51

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Є громадяни РФ - і вони на 98% винуваті в загарбницьких діях своєї держави( ще 2% не винуваті бо сидять по політичним статтям або емігрували з політичних мотивів)...знову ж без привязки до графи національність в паспорті
не виноваты, а несут ответственность. Для установления вины должен состояться международный суд, который рассмотрит ВСЕ улики, эпизоды и определит степень причастности высшего руководства РФ и военных. Увы процедура долгая. По Боингу сколько вину устанавливали?

Не опускайтесь на пещерный уровень примитивизма. Тут одна деловая колбаса намекала типа младенцы тоже бывают виновны.
Я не юрист щоб займатись словарною еквілібристикою...
Я просто знаю що відбудеться в майбутньому( на прикладі програшу німеччини)
Років з 20 після війни німців гнобили всі і вся...навіть тих хто на момент закінчення війни мав пару місяців.
Те саме буде й з педераційниками
Вони зараз починають отримувати по повній...
і це в момент поки їх Державу ще бояться..як не як ядерний потенціал...
А от коли педерація залишиться без цього потенціалу...то за заяку що ти громадянин педерації - будуть бити по морді, не розбираючи винуватий ти чи ні.

Це не гуманно і не нормально...але так побудований світ
І звання ЗЕКа - залишається з правопорушником все життя.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:53

  budivelnik написав:на прикладі програшу німеччини)
сколько стран воевало с Германией и сколько стран воюет с РФ? Намек для правильного направления данной мысли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:56

  tatmech написав:prodigy С 41:06с Психически больные люди,я считаю.


Гарик прекратил творчество еще в 2010.
50лет -нормальный возраст, чтобы уйти на пенсию
редко кто создал что-то хитовое после 50лет (Pink Floyd,BonJovі, Dire Straits, AC$DC)
как правило исполняют хиты написанные 30-40лет назад
на этом тоже можно нормально протянуть, но в 2014 -окупация Крыма и все дерьмо всплыло на поверхность.

люди правильно написали в комментариях-Сукачев давно умер, просто ему об этом не сказали

а вот Николай Солодников достоин Оскара -проницательный взгляд наполненый такой тоской и болью. вообще-то сранный тип в 21год работал в музее (Карл)

С 2003 по 2004 год работал в доме-музее К. И. Чуковского в Переделкине

если ночным сторожем-то нормально, можно девок позвать на пирушку :mrgreen:

старые алкаши (Чайф) подписали гитару и отправили на войну-"работайте братья, верим"


Кипелов тот же дебил
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 16:57

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:на прикладі програшу німеччини)
сколько стран воевало с Германией и сколько стран воюет с РФ? Намек для правильного направления данной мысли.
Зараз воює стільки ж....
Просто від нас ЛЮДИ, від наших СОЮЗНИКІВ - ресурси....

Повірте , для німця переплата за сосиску в ресторані - має такий самий вплив як для нас втрата нашого СОЛДАТА
тому мстити педерації будуть всі...
мотивація цієї помсти в кожної нації буде своя..
але яка різниця за що педераційників будуть бити по морді для самих педераційників?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:05

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:их что гладили?! Да 55коп, по текущему курсу 55 грн. Идеология стоила денег.
с
Глаженная одежда из одного разряда с чищеными зубами, подтертой попой и искренним уважением к ветеранам, мне кажется....

Уважать надо всех людей, а не только ветеранов. Когда нибудь поймёте. Чрезмерное восхваление одной группы людей автоматически унижает другую.
я правильно понимаю, что вы абсолютно всем окружающим показывали под партой средний палец? Ну, в знак универсального уважения, так сказать?
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:09

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:с
Глаженная одежда из одного разряда с чищеными зубами, подтертой попой и искренним уважением к ветеранам, мне кажется....

Уважать надо всех людей, а не только ветеранов. Когда нибудь поймёте. Чрезмерное восхваление одной группы людей автоматически унижает другую.
я правильно понимаю, что вы абсолютно всем окружающим показывали под партой средний палец? Ну, в знак универсального уважения, так сказать?

  vitaliian написав:таких учителей любили, которые ставили троечку за глаза, с ними здоровались и никогда не издевались. Так что дети знают как ставить на место сильно рьяных воспитателей. За детей не бойтесь

Манипуляция провалилась и вы снова обосрались. Я чётко обозначил кому был средний палец, а кого любили. Вы же решили что средний палец "абсолютно всем окружающим" что есть грубая манипуляция.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:18

  vitaliian написав:
  juristkostya написав: Глаженная одежда из одного разряда с чищеными зубами, подтертой попой и искренним уважением к ветеранам, мне кажется....

Уважать надо всех людей, а не только ветеранов. Когда нибудь поймёте. Чрезмерное восхваление одной группы людей автоматически унижает другую. На этом строятся все диктатуры, кого то восхваляют, а другие должны им поклоны бить.

Ну как бы это нормально, когда в экстремальных ситуациях воздают почести тем, кто эти ситуации разруливают.
Потом, через годы, тех же самых героев можно ни во что не ставить, а как одряхлеют, то и куском во рту попрекнуть.
Так стало с поколением, отстроившим страну после войны (нынче они клятые пенсы-нахлебники).
Так же случилось с афганцами (мы вас не посылали)
С чернобыльцами (что-то у них слишком большие льготы, и медуслуги еще им подавай, совкам).
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:25

  antey1969 написав:Потом, через годы, тех же самых героев можно ни во что не ставить, а как одряхлеют, то и куском во рту попрекнуть
. Достаточно было публично поблагодарить. А не устраивать из 9 мая культа. Школьников против их воли заставляли ходить по квартирам ветеранов, поздравлять и выслушивать истории. Против их воли приглашали ветеранов на уроки где они учили "как правильно жить", а на вопрос "почему побежденные живут лучше победителей" кисло улыбались. Это мы ещё про ГУЛАГ не спрашивали, Солженицына я позже прочитал. А то конечно спросил бы, за это ли они воевали, а теперь так помпезно пиарятся. Афганцы это вообще позор, чего они поперлись в другую страну со своим самоваром. К счастью, афганцев и не приглашали.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 17:30, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:27

  vitaliian написав:Манипуляция провалилась и вы снова обосрались. Я чётко обозначил кому был средний палец, а кого любили. Вы же решили что средний палец "абсолютно всем окружающим" что есть грубая манипуляция.
если вы не поняли, _кому_ - абсолютно неважно. Важно, что _под_партой_ (Почему именно это важно, объяснить, увы, не возьмусь, я не воспитатель).
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:28

  otg написав:Я же написал Вам. Это Вы такой умный сейчас. Тогда не все так просто было. Гражданские и ряжаные, куча предателей, которые не выполняли б приказы. Попытка избежать абхазского варианта. Кстати велись консультации с Западом. Те сказали не поддаваться на провокации. Если б даже кто то и начал, было некому удержать фронт. Они продвинулись бы гораздо быстрее чем в нынешней фазе войны под Херсоном. Пока наши б начали стрелять, орки были б уже под Киевом. Кстати вариантов операций у них было несколько уже тогда и никто Крымом ограничиваться даже не думал. Читайте "операция механический апельсин"

Ні! Поки я бачу, що такий вумний - це Ви.
Бо в мене було своє бачення, я знайшов його підтвердження тоді в поглядах генерала Замани (цілого НГШ ЗСУ) та ряду генералів, які його підтримали. Серед них був і Забродський.
Тепер же (тобто зараз) знайшов і виклав ще й два беззаперечні прямі твердження Муженка й Назарова.
Мабуть знаєте хто це.
Рекомендуйте читати про Апельсин їм, проінформуйте їх своєю інформацією.

Ви мабуть більше них та мене обізнані.
Я б може й погодився з Вашими запереченнями під впливом таких Ваших, як Ви вважаєте, ну дуже переконливих аргументів в дискусії по цим питанням, але -- особисті розповіді полковників-кримчан, а також твердження згаданих генералів, да й власна логіка не дозволяють.

Яким Кримом ніхто не обмежився-то, якщо вони навіть шеврони зняли, щоб при альтернативному сценарії, а також активній незгоду Заходу (а вона б з'явилася при обставинах - активному збройному спротиву України) дати задню.
А плани ... вони завжди є. Усякі. Рішення ж про вибір та застосування приймається не зарання.

Вони навіть на Донбас регулярними поперлися, тільки коли побачили, що Україна все ж таки по повній по-справжньому застосувала збройний опір проти агресії.
А до цього не бажали тому ж гіркіна нормально озброїти.
Відео ж є, як начштаба гіркіна тикав у носа кургіняну ржаві автомати та зіпсовані постріли гранатометів, пояснюючи як "гарно" вони забезпечені. По суті це була не спецоперація, а драмкружок від малофєєва...
І тільки коли з-за цього драмкружка, поразки засвітила ганьба усій рашці, от тоді пішли регулярні війська.
А гіркіна убрали нафіг, щоб лаври перемог не взяв.

Обамич же чітко вказав про Крим -- це була імпровізація путіна.
detroytred
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