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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3042304330443045>
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:34

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Манипуляция провалилась и вы снова обосрались. Я чётко обозначил кому был средний палец, а кого любили. Вы же решили что средний палец "абсолютно всем окружающим" что есть грубая манипуляция.
если вы не поняли, _кому_ - абсолютно неважно. Важно, что _под_партой_ (Почему именно это важно, объяснить, увы, не возьмусь, я не воспитатель).

Костя у вас не выйдет переобуться в прыжке, я этого вам этого не дам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 17:55, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:38

  ЛАД написав:...
Сейчас поговорил с внуком, который в Германии. Говорит: "Здесь учителя добрее, ведут себя как друзья. Даже во время контрольной могут подойти и ещё раз объяснить". Но малость раздражает ЛГБТ, не знаю, как сказать - политика? идеология?

й чого Вас зачіпає ЛБГТ? "как Ви относитесь - не отношусь" ;)

перед людством скоро постануть чи вже постали інші етичні виклики - а не питання, хто кого й як кохає.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:43

  vitaliian написав: Вы хотели проманипулировать типа мы своим средним пальцем не уважали абсолютно всех.

Извините, что неудачно выразился. Я хотел сказать, что показывание среднего пальца под партой не унижает никого, кроме показывающего. Ещё раз прошу прощения, впредь попытаюсь писать яснее.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:47

  juristkostya написав:показывание среднего пальца под партой не унижает никого, кроме показывающего
вы реально смешной, объективно средний палец не унижает никого, читайте Законы того времени, там про средний палец нет ни слова. Важен смысл, который в него вкладывают в той или иной ситуации. Поскольку вы в той ситуации не были, не вам и решать кого именно средний палец тогда унизил.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:55

  Schmit написав:...mg1hHtJMOYM...

Спасибо!
Интересное видео.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 17:56

  Камикадзе написав:
  edvardd написав:когда был на даче и по нам работали грады, звук выхода ракеты града звучит именно как выстрел...


Мы как раз рассмартиваем случай, когда вы на даче (в точке Д), стреляют из точки А в направлении точки Д.
В момент выстрела звук выстрела будет двигаться к вам со скоростью звука. Одновременно из точки А вылетит снаряд со сверхзвуковой скоростью. Вместе со снарядом со сверхзвуковой скоростью движется скачек уплотнения и звуковой удар.

Из вики о звуковом ударе
Фронт косого скачка уплотнения неограниченно удлиняется. Вследствие этого прохождение скачков уплотнения, возникающих при обтекании тела, движущегося в атмосфере со сверхзвуковой скоростью (самолёта, баллистической ракеты, метеорита и т. п.) ощущается на расстоянии нескольких километров как звук взрыва[6].

Хотя в вике снаряд прямо не пречислен, его полет подчиняется тем же законам аэродинамики с учетом его скорости.
Поскольку интенсивность конической ударной волны при её движении в атмосфере ослабевает, давление звукового удара зависит от высоты и скорости полёта объекта.


Возникает вопрос, что раньше услышит наблюдатель в точке Д:
- звуковой удар от скачка уплотнения, движущегося со снарядом из точки А со СВЕРХзвуковой скоростью;
- или звук выстрела, двигающегося из точки А со скоростью звука?

у меня нет сейчас сил на теорию(замучен борьбой с электричеством), но если град сверхзвуковой, я не должен слышать выход до прихода, а я его слышу...
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:00

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:
  budivelnik написав:на прикладі програшу німеччини)
сколько стран воевало с Германией и сколько стран воюет с РФ? Намек для правильного направления данной мысли.
Зараз воює стільки ж....
Просто від нас ЛЮДИ, від наших СОЮЗНИКІВ - ресурси....

Как они воюют, если продолжают покупать на РФ газ, а ихним оружием просят по территории РФ не стрелять? Шо вы ото сказки выдумываете, дид Панас.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:01

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:показывание среднего пальца под партой не унижает никого, кроме показывающего
вы реально смешной, объективно средний палец не унижает никого, читайте Законы того времени, там про средний палец нет ни слова. Важен смысл, который в него вкладывают в той или иной ситуации. Поскольку вы в той ситуации не были, не вам и решать кого именно средний палец тогда унизил.


Да легко можно всё сделать. И протест тоже
Когда я утверждал, что учебники все сданы, а меня учительница обвинила в том, что я покрываю тех, кто не сдал учебники и учебники не сданы

Я пошёл к директору, я пошёл к заучу, я подключил отца
Добился пересчёта учебников.
Какое же было багровое лицо учительницы, когда всё сошлось

Мені тринадцятий минало ...

PS. И да, занудой я уже тогда был :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:05

  pesikot написав:PS. И да, занудой я уже тогда был
Зображення

Занудой быть мало, нужен IQ. Мы не боролись с какой то отдельной учительницей, или ветераном, мы со всей системой принудиловки боролись. Разницу чувствуешь? И привести родителя в школу было так же унизительно, как обосраться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 18:25, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:08

По темі обговорення.
Якось незручно вийшло)):

*Про це він заявив сьогодні, 19 лютого 2022 року, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки (Німеччина). Пряму трансляцію здійснює німецький суспільний мовник DW.

"Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну", - сказав глава української держави.
https://espreso.tv/rosiyani-tezh-lyudi- ... -myunkheni
detroytred
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