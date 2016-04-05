Камикадзе написав:

edvardd написав: когда был на даче и по нам работали грады, звук выхода ракеты града звучит именно как выстрел... когда был на даче и по нам работали грады, звук выхода ракеты града звучит именно как выстрел...

Фронт косого скачка уплотнения неограниченно удлиняется. Вследствие этого прохождение скачков уплотнения, возникающих при обтекании тела, движущегося в атмосфере со сверхзвуковой скоростью (самолёта, баллистической ракеты, метеорита и т. п.) ощущается на расстоянии нескольких километров как звук взрыва[6].

Поскольку интенсивность конической ударной волны при её движении в атмосфере ослабевает, давление звукового удара зависит от высоты и скорости полёта объекта.

Мы как раз рассмартиваем случай, когда вы на даче (в точке Д), стреляют из точки А в направлении точки Д.В момент выстрела звук выстрела будет двигаться к вам со скоростью звука. Одновременно из точки А вылетит снаряд со сверхзвуковой скоростью. Вместе со снарядом со сверхзвуковой скоростью движется скачек уплотнения и звуковой удар.Из вики о звуковом удареХотя в вике снаряд прямо не пречислен, его полет подчиняется тем же законам аэродинамики с учетом его скорости.Возникает вопрос, что раньше услышит наблюдатель в точке Д:- звуковой удар от скачка уплотнения, движущегося со снарядом из точки А соскоростью;- или звук выстрела, двигающегося из точки А со