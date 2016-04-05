vitaliian написав:Манипуляция провалилась и вы снова обосрались. Я чётко обозначил кому был средний палец, а кого любили. Вы же решили что средний палец "абсолютно всем окружающим" что есть грубая манипуляция.
если вы не поняли, _кому_ - абсолютно неважно. Важно, что _под_партой_ (Почему именно это важно, объяснить, увы, не возьмусь, я не воспитатель).
Костя у вас не выйдет переобуться в прыжке, я этого вам этого не дам.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 17:55, всього редагувалось 5 разів.
ЛАД написав:... Сейчас поговорил с внуком, который в Германии. Говорит: "Здесь учителя добрее, ведут себя как друзья. Даже во время контрольной могут подойти и ещё раз объяснить". Но малость раздражает ЛГБТ, не знаю, как сказать - политика? идеология?
й чого Вас зачіпає ЛБГТ? "как Ви относитесь - не отношусь"
перед людством скоро постануть чи вже постали інші етичні виклики - а не питання, хто кого й як кохає.
juristkostya написав:показывание среднего пальца под партой не унижает никого, кроме показывающего
вы реально смешной, объективно средний палец не унижает никого, читайте Законы того времени, там про средний палец нет ни слова. Важен смысл, который в него вкладывают в той или иной ситуации. Поскольку вы в той ситуации не были, не вам и решать кого именно средний палец тогда унизил.
edvardd написав:когда был на даче и по нам работали грады, звук выхода ракеты града звучит именно как выстрел...
Мы как раз рассмартиваем случай, когда вы на даче (в точке Д), стреляют из точки А в направлении точки Д. В момент выстрела звук выстрела будет двигаться к вам со скоростью звука. Одновременно из точки А вылетит снаряд со сверхзвуковой скоростью. Вместе со снарядом со сверхзвуковой скоростью движется скачек уплотнения и звуковой удар.
Из вики о звуковом ударе
Фронт косого скачка уплотнения неограниченно удлиняется. Вследствие этого прохождение скачков уплотнения, возникающих при обтекании тела, движущегося в атмосфере со сверхзвуковой скоростью (самолёта, баллистической ракеты, метеорита и т. п.) ощущается на расстоянии нескольких километров как звук взрыва[6].
Хотя в вике снаряд прямо не пречислен, его полет подчиняется тем же законам аэродинамики с учетом его скорости.
Поскольку интенсивность конической ударной волны при её движении в атмосфере ослабевает, давление звукового удара зависит от высоты и скорости полёта объекта.
Возникает вопрос, что раньше услышит наблюдатель в точке Д: - звуковой удар от скачка уплотнения, движущегося со снарядом из точки А со СВЕРХзвуковой скоростью; - или звук выстрела, двигающегося из точки А со скоростью звука?
у меня нет сейчас сил на теорию(замучен борьбой с электричеством), но если град сверхзвуковой, я не должен слышать выход до прихода, а я его слышу...
juristkostya написав:показывание среднего пальца под партой не унижает никого, кроме показывающего
вы реально смешной, объективно средний палец не унижает никого, читайте Законы того времени, там про средний палец нет ни слова. Важен смысл, который в него вкладывают в той или иной ситуации. Поскольку вы в той ситуации не были, не вам и решать кого именно средний палец тогда унизил.
Да легко можно всё сделать. И протест тоже Когда я утверждал, что учебники все сданы, а меня учительница обвинила в том, что я покрываю тех, кто не сдал учебники и учебники не сданы
Я пошёл к директору, я пошёл к заучу, я подключил отца Добился пересчёта учебников. Какое же было багровое лицо учительницы, когда всё сошлось
Занудой быть мало, нужен IQ. Мы не боролись с какой то отдельной учительницей, или ветераном, мы со всей системой принудиловки боролись. Разницу чувствуешь? И привести родителя в школу было так же унизительно, как обосраться.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 18:25, всього редагувалось 2 разів.