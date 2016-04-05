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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3042304330443045
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:10

  detroytred написав:Ні! Поки я бачу, що такий вумний - це Ви.
Бо в мене було своє бачення, я знайшов його підтвердження тоді в поглядах генерала Замани (цілого НГШ ЗСУ) та ряду генералів, які його підтримали. Серед них був і Забродський.
Тепер же (тобто зараз) знайшов і виклав ще й два беззаперечні прямі твердження Муженка й Назарова.
Мабуть знаєте хто це.
Рекомендуйте читати про Апельсин їм, проінформуйте їх своєю інформацією.

Ви мабуть більше них та мене обізнані.
Я б може й погодився з Вашими запереченнями під впливом таких Ваших, як Ви вважаєте, ну дуже переконливих аргументів в дискусії по цим питанням, але -- особисті розповіді полковників-кримчан, а також твердження згаданих генералів, да й власна логіка не дозволяють.

Яким Кримом ніхто не обмежився-то, якщо вони навіть шеврони зняли, щоб при альтернативному сценарії, а також активній незгоду Заходу (а вона б з'явилася при обставинах - активному збройному спротиву України) дати задню.
А плани ... вони завжди є. Усякі. Рішення ж про вибір та застосування приймається не зарання.

Вони навіть на Донбас регулярними поперлися, тільки коли побачили, що Україна все ж таки по повній по-справжньому застосувала збройний опір проти агресії.
А до цього не бажали тому ж гіркіна нормально озброїти.
Відео ж є, як начштаба гіркіна тикав у носа кургіняну ржаві автомати та зіпсовані постріли гранатометів, пояснюючи як "гарно" вони забезпечені. По суті це була не спецоперація, а драмкружок від малофєєва...
І тільки коли з-за цього драмкружка, поразки засвітила ганьба усій рашці, от тоді пішли регулярні війська.
А гіркіна убрали нафіг, щоб лаври перемог не взяв.

Обамич же чітко вказав про Крим -- це була імпровізація путіна.
Я вижу, Вам бы с этими генералами которых Вы назвали стояло б без приказа приехать в Крым и начать его защищать. Махровое не понимание ситуации и обстановки того времени. Вижу только шашкой махать. Почему не на фронте? Думаю и там бы Вы рассказали как воевать и освобождать. :) Все, на сим дискуссию заканчиваю, из за безглуздости оной.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:11

  detroytred написав:"Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну", - сказав глава української держави.

очень жёстко сказал. Если пошли войной, значит - не люди. С его слов получается.
  otg написав:Все, на сим дискуссию заканчиваю, из за безглуздости оной
стесняюсь спросить, с кем у вас не безглузді дискуссии выходят?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:20

Цаплиенко:

Кілька слів про тих, хто «розмінував Чонгар і здав Херсон».

Дивлюсь на відео (https://m.youtube.com/watch?v=M-Y_-6w6W ... 1671325038) загиблих у Бузковому парку в Херсоні, які фактично голіруч пішли на російську бронетехніку, лише з «коктейлями Молотова».

Дивлюсь на Херсон, який безжально розстрілюють (https://m.youtube.com/watch?v=WHbl5UcL614) зараз.

Мене переповнює ненависть до окупантів. Але ще більше ненависті до наших власних зрадників в погонах. Якби їх не було в Херсоні, то не було б прориву з Криму. І тілами найкращих людей міста не був би всіяний той парк.

Для нас вже зрозуміло, що місто ще до 24 лютого здала група зрадників в місцевих силових структурах, зокрема, управлінні СБУ в Херсонській області.

Кількох затримали і, вочевидь, надовго «закриють».

Ігор Садохін, помічник начальника УСБУ по АТЦ, тобто, з координації антитрерористичної діяльності. Мав доступ до всіх мобілізаційних та оборонних документів. В тому числі, до схем мінно-інженерних загороджень. Його затримали в Чернівецькій області в березні.

Геннадій Семелетов, колишній начальник відділу контррозвідки УСБУ в Херсонській області. Він був власником готелю десь на Арабатській стрілці і розміщував там орків. Його «прийняли» за колабораціонізм вже після звільнення Херсона.

Є у Семелетова друг, такий собі Андрій Гутор. Нещодавно я писав про нього (https://t.me/Tsaplienko/22623). Він був заступником начальника відділу захисту національної державності УСБУ в Херсонській області. Департамент контррозвідки зібрав достатньо доказів того, що він російський агент, ще до літа 2021 року, а влітку він сів на лаву підсудних по ст.111, це держзрада.

Та гуманний український суд випустив його під заставу в 900000 гривень на «домашній арешт». Під час окупації Херсона він опинився на волі. Потім втік, ймовірно, до Санкт-Петербурга. Там на гонорари від росіян за зраду в нього була куплена квартира, в якій проживає його дочка.

Вони покидьки.

Але як назвати суддів, які відпускали державних зрадників?

Як назвати юристів, які рекомендували минулого року відхилити законопроект № 5505 від 18.05.2021, а там як раз попронувалось скасувати такі запобіжні заходи, як застава і домашній арешт, для державних зрадників?

Як назвати екс-чиновників СБУ або інших державних структур, які гальмували порядним офіцерам Служби Безпеки арешт Ігоря Садохіна до війни?

Тіла в Бузковому парку на вашій совісті.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:23

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Сейчас поговорил с внуком, который в Германии. Говорит: "Здесь учителя добрее, ведут себя как друзья. Даже во время контрольной могут подойти и ещё раз объяснить". Но малость раздражает ЛГБТ, не знаю, как сказать - политика? идеология?

й чого Вас зачіпає ЛБГТ? "как Ви относитесь - не отношусь" ;)

перед людством скоро постануть чи вже постали інші етичні виклики - а не питання, хто кого й як кохає.

Меня - никак.
Я написал о реакции 11-летнего мальчишки, не описывая подробно, чем она вызвана.
Если Вам интересно - подходят сзади пацаны и имитируют движения полового акта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:25

  vitaliian написав:Занудой быть мало, нужен IQ. Мы не боролись с какой то отдельной учительницей, или ветераном, мы со всей системой принудиловки боролись. Разницу чувствуешь?

Показывая средний палец из-под парты ?
Ну да, стояли на коленях перед барином и бунтовали

Ты определись, то ты в 13 лет не мог бороться, то уже ты яркий борец с принудиловкой

Так что, да. Ты себя так высоко ставишь, что не доплюнуть :)
pesikot
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