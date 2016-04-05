detroytred написав:Ні! Поки я бачу, що такий вумний - це Ви. Бо в мене було своє бачення, я знайшов його підтвердження тоді в поглядах генерала Замани (цілого НГШ ЗСУ) та ряду генералів, які його підтримали. Серед них був і Забродський. Тепер же (тобто зараз) знайшов і виклав ще й два беззаперечні прямі твердження Муженка й Назарова. Мабуть знаєте хто це. Рекомендуйте читати про Апельсин їм, проінформуйте їх своєю інформацією.
Ви мабуть більше них та мене обізнані. Я б може й погодився з Вашими запереченнями під впливом таких Ваших, як Ви вважаєте, ну дуже переконливих аргументів в дискусії по цим питанням, але -- особисті розповіді полковників-кримчан, а також твердження згаданих генералів, да й власна логіка не дозволяють.
Яким Кримом ніхто не обмежився-то, якщо вони навіть шеврони зняли, щоб при альтернативному сценарії, а також активній незгоду Заходу (а вона б з'явилася при обставинах - активному збройному спротиву України) дати задню. А плани ... вони завжди є. Усякі. Рішення ж про вибір та застосування приймається не зарання.
Вони навіть на Донбас регулярними поперлися, тільки коли побачили, що Україна все ж таки по повній по-справжньому застосувала збройний опір проти агресії. А до цього не бажали тому ж гіркіна нормально озброїти. Відео ж є, як начштаба гіркіна тикав у носа кургіняну ржаві автомати та зіпсовані постріли гранатометів, пояснюючи як "гарно" вони забезпечені. По суті це була не спецоперація, а драмкружок від малофєєва... І тільки коли з-за цього драмкружка, поразки засвітила ганьба усій рашці, от тоді пішли регулярні війська. А гіркіна убрали нафіг, щоб лаври перемог не взяв.
Обамич же чітко вказав про Крим -- це була імпровізація путіна.
Я вижу, Вам бы с этими генералами которых Вы назвали стояло б без приказа приехать в Крым и начать его защищать. Махровое не понимание ситуации и обстановки того времени. Вижу только шашкой махать. Почему не на фронте? Думаю и там бы Вы рассказали как воевать и освобождать. Все, на сим дискуссию заканчиваю, из за безглуздости оной.
Мене переповнює ненависть до окупантів. Але ще більше ненависті до наших власних зрадників в погонах. Якби їх не було в Херсоні, то не було б прориву з Криму. І тілами найкращих людей міста не був би всіяний той парк.
Для нас вже зрозуміло, що місто ще до 24 лютого здала група зрадників в місцевих силових структурах, зокрема, управлінні СБУ в Херсонській області.
Кількох затримали і, вочевидь, надовго «закриють».
Ігор Садохін, помічник начальника УСБУ по АТЦ, тобто, з координації антитрерористичної діяльності. Мав доступ до всіх мобілізаційних та оборонних документів. В тому числі, до схем мінно-інженерних загороджень. Його затримали в Чернівецькій області в березні.
Геннадій Семелетов, колишній начальник відділу контррозвідки УСБУ в Херсонській області. Він був власником готелю десь на Арабатській стрілці і розміщував там орків. Його «прийняли» за колабораціонізм вже після звільнення Херсона.
Є у Семелетова друг, такий собі Андрій Гутор. Нещодавно я писав про нього (https://t.me/Tsaplienko/22623). Він був заступником начальника відділу захисту національної державності УСБУ в Херсонській області. Департамент контррозвідки зібрав достатньо доказів того, що він російський агент, ще до літа 2021 року, а влітку він сів на лаву підсудних по ст.111, це держзрада.
Та гуманний український суд випустив його під заставу в 900000 гривень на «домашній арешт». Під час окупації Херсона він опинився на волі. Потім втік, ймовірно, до Санкт-Петербурга. Там на гонорари від росіян за зраду в нього була куплена квартира, в якій проживає його дочка.
Вони покидьки.
Але як назвати суддів, які відпускали державних зрадників?
Як назвати юристів, які рекомендували минулого року відхилити законопроект № 5505 від 18.05.2021, а там як раз попронувалось скасувати такі запобіжні заходи, як застава і домашній арешт, для державних зрадників?
Як назвати екс-чиновників СБУ або інших державних структур, які гальмували порядним офіцерам Служби Безпеки арешт Ігоря Садохіна до війни?
ЛАД написав:... Сейчас поговорил с внуком, который в Германии. Говорит: "Здесь учителя добрее, ведут себя как друзья. Даже во время контрольной могут подойти и ещё раз объяснить". Но малость раздражает ЛГБТ, не знаю, как сказать - политика? идеология?
й чого Вас зачіпає ЛБГТ? "как Ви относитесь - не отношусь"
перед людством скоро постануть чи вже постали інші етичні виклики - а не питання, хто кого й як кохає.
Меня - никак. Я написал о реакции 11-летнего мальчишки, не описывая подробно, чем она вызвана. Если Вам интересно - подходят сзади пацаны и имитируют движения полового акта.