Додано: Нед 18 гру, 2022 18:20

Цаплиенко:Кілька слів про тих, хто «розмінував Чонгар і здав Херсон».Дивлюсь на відео () загиблих у Бузковому парку в Херсоні, які фактично голіруч пішли на російську бронетехніку, лише з «коктейлями Молотова».Дивлюсь на Херсон, який безжально розстрілюють () зараз.Мене переповнює ненависть до окупантів. Але ще більше ненависті до наших власних зрадників в погонах. Якби їх не було в Херсоні, то не було б прориву з Криму. І тілами найкращих людей міста не був би всіяний той парк.Для нас вже зрозуміло, що місто ще до 24 лютого здала група зрадників в місцевих силових структурах, зокрема, управлінні СБУ в Херсонській області.Кількох затримали і, вочевидь, надовго «закриють».Ігор Садохін, помічник начальника УСБУ по АТЦ, тобто, з координації антитрерористичної діяльності. Мав доступ до всіх мобілізаційних та оборонних документів. В тому числі, до схем мінно-інженерних загороджень. Його затримали в Чернівецькій області в березні.Геннадій Семелетов, колишній начальник відділу контррозвідки УСБУ в Херсонській області. Він був власником готелю десь на Арабатській стрілці і розміщував там орків. Його «прийняли» за колабораціонізм вже після звільнення Херсона.Є у Семелетова друг, такий собі Андрій Гутор. Нещодавно я писав про нього (). Він був заступником начальника відділу захисту національної державності УСБУ в Херсонській області. Департамент контррозвідки зібрав достатньо доказів того, що він російський агент, ще до літа 2021 року, а влітку він сів на лаву підсудних по ст.111, це держзрада.Та гуманний український суд випустив його під заставу в 900000 гривень на «домашній арешт». Під час окупації Херсона він опинився на волі. Потім втік, ймовірно, до Санкт-Петербурга. Там на гонорари від росіян за зраду в нього була куплена квартира, в якій проживає його дочка.Вони покидьки.Але як назвати суддів, які відпускали державних зрадників?Як назвати юристів, які рекомендували минулого року відхилити законопроект № 5505 від 18.05.2021, а там як раз попронувалось скасувати такі запобіжні заходи, як застава і домашній арешт, для державних зрадників?Як назвати екс-чиновників СБУ або інших державних структур, які гальмували порядним офіцерам Служби Безпеки арешт Ігоря Садохіна до війни?Тіла в Бузковому парку на вашій совісті.