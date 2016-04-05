очень жёстко сказал. Если пошли войной, значит - не люди. С его слов получается.
стесняюсь спросить, с кем у вас не безглузді дискуссии выходят?
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Додано: Нед 18 гру, 2022 18:11
очень жёстко сказал. Если пошли войной, значит - не люди. С его слов получается.
стесняюсь спросить, с кем у вас не безглузді дискуссии выходят?
Додано: Нед 18 гру, 2022 18:20
Цаплиенко:
Кілька слів про тих, хто «розмінував Чонгар і здав Херсон».
Дивлюсь на відео (
Дивлюсь на Херсон, який безжально розстрілюють (
Мене переповнює ненависть до окупантів. Але ще більше ненависті до наших власних зрадників в погонах. Якби їх не було в Херсоні, то не було б прориву з Криму. І тілами найкращих людей міста не був би всіяний той парк.
Для нас вже зрозуміло, що місто ще до 24 лютого здала група зрадників в місцевих силових структурах, зокрема, управлінні СБУ в Херсонській області.
Кількох затримали і, вочевидь, надовго «закриють».
Ігор Садохін, помічник начальника УСБУ по АТЦ, тобто, з координації антитрерористичної діяльності. Мав доступ до всіх мобілізаційних та оборонних документів. В тому числі, до схем мінно-інженерних загороджень. Його затримали в Чернівецькій області в березні.
Геннадій Семелетов, колишній начальник відділу контррозвідки УСБУ в Херсонській області. Він був власником готелю десь на Арабатській стрілці і розміщував там орків. Його «прийняли» за колабораціонізм вже після звільнення Херсона.
Є у Семелетова друг, такий собі Андрій Гутор. Нещодавно я писав про нього (
Та гуманний український суд випустив його під заставу в 900000 гривень на «домашній арешт». Під час окупації Херсона він опинився на волі. Потім втік, ймовірно, до Санкт-Петербурга. Там на гонорари від росіян за зраду в нього була куплена квартира, в якій проживає його дочка.
Вони покидьки.
Але як назвати суддів, які відпускали державних зрадників?
Як назвати юристів, які рекомендували минулого року відхилити законопроект № 5505 від 18.05.2021, а там як раз попронувалось скасувати такі запобіжні заходи, як застава і домашній арешт, для державних зрадників?
Як назвати екс-чиновників СБУ або інших державних структур, які гальмували порядним офіцерам Служби Безпеки арешт Ігоря Садохіна до війни?
Тіла в Бузковому парку на вашій совісті.
Додано: Нед 18 гру, 2022 18:23
Меня - никак.
Я написал о реакции 11-летнего мальчишки, не описывая подробно, чем она вызвана.
Если Вам интересно - подходят сзади пацаны и имитируют движения полового акта.
Додано: Нед 18 гру, 2022 18:25
Показывая средний палец из-под парты ?
Ну да, стояли на коленях перед барином и бунтовали
Ты определись, то ты в 13 лет не мог бороться, то уже ты ярый борец с принудиловкой
Так что, да. Ты себя так высоко ставишь, что не доплюнуть
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 18 гру, 2022 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 18 гру, 2022 18:28
я не мог свергнуть политбюро или кинуть бомбу в генсека, а средний палец под партой показать мог. И не подарить ветерану носки на день победы. Налить мочи вместо одеколона. Профилонить какое нибудь важное политическое мероприятие. Опоздать или не прийти. Задать на встрече ветерану неудобный вопрос. Был свой арсенал методов.
В чем ты запутался?
Говорю протест был против адептов принудиловки, буллинг учителям мы не устраивали и за глаза проституткой никого не называли. Это был протест всей идеологии, а не конкретному человеку. Почувствуй разницу со своим примером.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 18:38, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 18 гру, 2022 18:32
А Ви почитайте-то мої посилання на твердження отих геналів.
Бо не читали ж...
Інакше знали, що той же генерал Назаров власне одразу й приїхав до Криму (разом з новопризначеним НГШ), щоб його захищати...
І як отой НГШ на підписаний їм самим документ операції збройного відбиття пішов у відмову, сказав -- а що ви мені підсунути?! Я підписав не дивлячись.
Да й не хвилюйтеся за мене чому не на фронті. Визначить держава, то й опинюсь. В принципі всі ми там рано чи пізно опинимось. Держава визначить хто і коли.
Звісно хто не "передислокувався" за кордон.
Додано: Нед 18 гру, 2022 18:40
Твой уровень - это показ среднего пальца под партой
Вот и весь твой уровень борьбы с принудиловкой
А я тебе привёл мой пример, когда можно было без среднего пальца реально бороться против самодурства учителей
И я привёл только один эпизод.
Других таких эпизодов было офер до фига, когда мои одноклассники или ученики школы реально боролись против самодурства учителей
vitaliian, спустись уже на землю. Слишком высоко себя несёшь и слишком мало ты из себя представляешь
Додано: Нед 18 гру, 2022 18:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А є і такі відставники:
Додано: Нед 18 гру, 2022 19:01
Доброго вечора вам у хату;)
⚡️Набиуллина признала, что у рф валютные резервы остались только в юанях и золоте.
Золото неликвидно, его быстро не продашь.Так что реально в резервах - лишь юани.
То есть рф целиком и полностью зависит от Китая.
💣🔥 Миллерово не спиш? На военном аэродроме «Миллерово» в Ростовской области бавовна.
💣🔥Техустановка комплексной подготовки газа Иркутской нефтяной компании горит на Ярактинском месторождении. Огонь разошёлся уже на 1000 квадратов. На месте работают экстренные службы и автоматическая система тушения.
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