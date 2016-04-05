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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 30433044304530463047>
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:11

  detroytred написав:"Я думаю, що Російська Федерація - це теж люди, це теж росіяни. Вони не зможуть піти війною на Україну", - сказав глава української держави.

очень жёстко сказал. Если пошли войной, значит - не люди. С его слов получается.
  otg написав:Все, на сим дискуссию заканчиваю, из за безглуздости оной
стесняюсь спросить, с кем у вас не безглузді дискуссии выходят?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:20

Цаплиенко:

Кілька слів про тих, хто «розмінував Чонгар і здав Херсон».

Дивлюсь на відео (https://m.youtube.com/watch?v=M-Y_-6w6W ... 1671325038) загиблих у Бузковому парку в Херсоні, які фактично голіруч пішли на російську бронетехніку, лише з «коктейлями Молотова».

Дивлюсь на Херсон, який безжально розстрілюють (https://m.youtube.com/watch?v=WHbl5UcL614) зараз.

Мене переповнює ненависть до окупантів. Але ще більше ненависті до наших власних зрадників в погонах. Якби їх не було в Херсоні, то не було б прориву з Криму. І тілами найкращих людей міста не був би всіяний той парк.

Для нас вже зрозуміло, що місто ще до 24 лютого здала група зрадників в місцевих силових структурах, зокрема, управлінні СБУ в Херсонській області.

Кількох затримали і, вочевидь, надовго «закриють».

Ігор Садохін, помічник начальника УСБУ по АТЦ, тобто, з координації антитрерористичної діяльності. Мав доступ до всіх мобілізаційних та оборонних документів. В тому числі, до схем мінно-інженерних загороджень. Його затримали в Чернівецькій області в березні.

Геннадій Семелетов, колишній начальник відділу контррозвідки УСБУ в Херсонській області. Він був власником готелю десь на Арабатській стрілці і розміщував там орків. Його «прийняли» за колабораціонізм вже після звільнення Херсона.

Є у Семелетова друг, такий собі Андрій Гутор. Нещодавно я писав про нього (https://t.me/Tsaplienko/22623). Він був заступником начальника відділу захисту національної державності УСБУ в Херсонській області. Департамент контррозвідки зібрав достатньо доказів того, що він російський агент, ще до літа 2021 року, а влітку він сів на лаву підсудних по ст.111, це держзрада.

Та гуманний український суд випустив його під заставу в 900000 гривень на «домашній арешт». Під час окупації Херсона він опинився на волі. Потім втік, ймовірно, до Санкт-Петербурга. Там на гонорари від росіян за зраду в нього була куплена квартира, в якій проживає його дочка.

Вони покидьки.

Але як назвати суддів, які відпускали державних зрадників?

Як назвати юристів, які рекомендували минулого року відхилити законопроект № 5505 від 18.05.2021, а там як раз попронувалось скасувати такі запобіжні заходи, як застава і домашній арешт, для державних зрадників?

Як назвати екс-чиновників СБУ або інших державних структур, які гальмували порядним офіцерам Служби Безпеки арешт Ігоря Садохіна до війни?

Тіла в Бузковому парку на вашій совісті.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:23

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Сейчас поговорил с внуком, который в Германии. Говорит: "Здесь учителя добрее, ведут себя как друзья. Даже во время контрольной могут подойти и ещё раз объяснить". Но малость раздражает ЛГБТ, не знаю, как сказать - политика? идеология?

й чого Вас зачіпає ЛБГТ? "как Ви относитесь - не отношусь" ;)

перед людством скоро постануть чи вже постали інші етичні виклики - а не питання, хто кого й як кохає.

Меня - никак.
Я написал о реакции 11-летнего мальчишки, не описывая подробно, чем она вызвана.
Если Вам интересно - подходят сзади пацаны и имитируют движения полового акта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:25

  vitaliian написав:Занудой быть мало, нужен IQ. Мы не боролись с какой то отдельной учительницей, или ветераном, мы со всей системой принудиловки боролись. Разницу чувствуешь?

Показывая средний палец из-под парты ?
Ну да, стояли на коленях перед барином и бунтовали

Ты определись, то ты в 13 лет не мог бороться, то уже ты ярый борец с принудиловкой

Так что, да. Ты себя так высоко ставишь, что не доплюнуть :)
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 18 гру, 2022 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:28

  pesikot написав:
  vitaliian написав:Занудой быть мало, нужен IQ. Мы не боролись с какой то отдельной учительницей, или ветераном, мы со всей системой принудиловки боролись. Разницу чувствуешь?

Показывая средний палец из-под парты ?
Ну да, стояли на коленях перед барином и бунтовали

Ты определись, то ты в 13 лет не мог бороться, то уже ты яркий борец с принудиловкой

Так что, да. Ты себя так высоко ставишь, что не доплюнуть :)
я не мог свергнуть политбюро или кинуть бомбу в генсека, а средний палец под партой показать мог. И не подарить ветерану носки на день победы. Налить мочи вместо одеколона. Профилонить какое нибудь важное политическое мероприятие. Опоздать или не прийти. Задать на встрече ветерану неудобный вопрос. Был свой арсенал методов.

В чем ты запутался?

Говорю протест был против адептов принудиловки, буллинг учителям мы не устраивали и за глаза проституткой никого не называли. Это был протест всей идеологии, а не конкретному человеку. Почувствуй разницу со своим примером.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 18:38, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:32

  otg написав:Я вижу, Вам бы с этими генералами которых Вы назвали стояло б без приказа приехать в Крым и начать его защищать. Махровое не понимание ситуации и обстановки того времени. Вижу только шашкой махать. Почему не на фронте? Думаю и там бы Вы рассказали как воевать и освобождать. :) Все, на сим дискуссию заканчиваю, из за безглуздости оной.

А Ви почитайте-то мої посилання на твердження отих геналів.
Бо не читали ж...
Інакше знали, що той же генерал Назаров власне одразу й приїхав до Криму (разом з новопризначеним НГШ), щоб його захищати...
І як отой НГШ на підписаний їм самим документ операції збройного відбиття пішов у відмову, сказав -- а що ви мені підсунути?! Я підписав не дивлячись.

Да й не хвилюйтеся за мене чому не на фронті. Визначить держава, то й опинюсь. В принципі всі ми там рано чи пізно опинимось. Держава визначить хто і коли.
Звісно хто не "передислокувався" за кордон.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:40

  vitaliian написав:я не мог свергнуть политбюро а средний палец под партой показать мог. И не подарить ветерану носки на день победы.

Твой уровень - это показ среднего пальца под партой
Вот и весь твой уровень борьбы с принудиловкой

А я тебе привёл мой пример, когда можно было без среднего пальца реально бороться против самодурства учителей
И я привёл только один эпизод.
Других таких эпизодов было офер до фига, когда мои одноклассники или ученики школы реально боролись против самодурства учителей

vitaliian, спустись уже на землю. Слишком высоко себя несёшь и слишком мало ты из себя представляешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Да й не хвилюйтеся за мене чому не на фронті. Визначить держава, то й опинюсь. В принципі всі ми там рано чи пізно опинимось. Держава визначить хто і коли.

А є і такі відставники:
«На фронті жодного разу не чув: «Чого я пішов на війну? Що я тут роблю?» — 80-річний полковник ЗСУ, який воює простим солдатом https://fakty.ua/411773-na-fronte-ni-ra ... m-soldatom
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 19:01

Доброго вечора вам у хату;)

⚡️Набиуллина признала, что у рф валютные резервы остались только в юанях и золоте.
Золото неликвидно, его быстро не продашь.Так что реально в резервах - лишь юани.
То есть рф целиком и полностью зависит от Китая.
💣🔥 Миллерово не спиш? На военном аэродроме «Миллерово» в Ростовской области бавовна.
💣🔥Техустановка комплексной подготовки газа Иркутской нефтяной компании горит на Ярактинском месторождении. Огонь разошёлся уже на 1000 квадратов. На месте работают экстренные службы и автоматическая система тушения.
fler
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