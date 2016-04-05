Додано: Нед 18 гру, 2022 19:53

Ой+ написав: ЛАД написав: Простите, но как-то очень слабо представляю себе 80-летнего, воюющего кем угодно. Простите, но как-то очень слабо представляю себе 80-летнего, воюющего кем угодно.

А статтю подивились? Там розписані деталі. І майдан і після 2014 р. доброволець.

А як Калнишевський отаманив на Січі до 85-річчя? І це у 18 ст.? А статтю подивились? Там розписані деталі. І майдан і після 2014 р. доброволець.А як Калнишевський отаманив на Січі до 85-річчя? І це у 18 ст.?

До речі, якщо уважно читати статтю, то "не чув, що я тут роблю?" трохи не так виглядає:починаючи з- *А у ЗСУ дорікали, що я отримав звання полковника в Радянському Союзі: «О, та ти кадебешник, ти служив партії». Ну як це так?*- *Тому вирішив, що треба бути там, де можу принести користь. Оскільки ще здатний тримати зброю в руках, пішов рядовим. Але це теж було не так просто. Звертався і в «Правий сектор», і в «Свободу», і до друзів, і до знайомих. Усюди чув: «Вам скільки років?»- і закінчуючи *Але у Житомирі на базі 71-ї бригади, де проходили навчання по плану мобілізації, тих, кому за 60 років, відправили додому. Я та ще три чоловіки залишилися.*2. Так і з не відставників, а з цивільних є кагорта тих *про кого фільми-пісні...*.Ну й бувші військові такі ж самі військовозобов'язані, як і невійськові, з точки зору військового обов'язку. Ніяких більших зобов'язаннь не мають. Відрізняється лише наявністю звання, вусовки - тобто тим, куди конкретно їх призначать. І все.Присяга та обов'язок захисту у всіх абсолютно однаковий.