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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:07
vitaliian написав: juristkostya написав:
показывание среднего пальца под партой не унижает никого, кроме показывающего
вы реально смешной, объективно средний палец не унижает никого, читайте Законы того времени, там про средний палец нет ни слова. Важен смысл, который в него вкладывают в той или иной ситуации. Поскольку вы в той ситуации не были, не вам и решать кого именно средний палец тогда унизил.
Сегодня в законах о среднем пальце тоже ничего нет. Но всё же это считается оскорблением.
Уважать надо всех людей, а не только ветеранов. Когда нибудь поймёте. Чрезмерное восхваление одной группы людей автоматически унижает другую. На этом строятся все диктатуры, кого то восхваляют, а другие должны им поклоны бить.
По-моему, у Вас некоторая путаница в моральных установках. Уважение не равно "поклоны бить".
Поклоны бьют верующие Господу Богу.
А людей надо просто уважать. Вы правы - всех. Но кто-то заслужил бОльшего уважения своими делами.
Так же, как помнят всех умерших. Но некоторых помнят только дети и внуки, а некоторых - весь мир.
таких учителей любили, которые ставили троечку за глаза, с ними здоровались и никогда не издевались. Так что дети знают как ставить на место сильно рьяных воспитателей.
Вы правы мы дружно разрушали систему (и не только мы).
Ну если Вы это называете "разрушением системы", то да. Разрушили, и довольно успешно.
В результате получили массовую коррупцию, надувательство, наплевательское отношение к законам и ещё много чего.
Ну а что, ведь любят тех, кто "ставит троечку за глаза", а тех, кто выполняет свои обязанности добросовестно, "ставят на место".
Ваша беда (не только лично Ваша, а вашего поколения) в том, что вы выросли в 90-е - в эпоху разрушения. Разрушения всего, не только Союза и промышленности, но и моральных норм. Старые не очень работали, а какие новые - непонятно.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:12
Ой+ написав: detroytred написав:
Да й не хвилюйтеся за мене чому не на фронті. Визначить держава, то й опинюсь. В принципі всі ми там рано чи пізно опинимось. Держава визначить хто і коли.
А є і такі відставники:
Звісно є.
Це кагорта таких, про кого *можна писати книги та знімати фільми*.
В мене, як і у більшості: фахівці з призову-комплектування визначать, призвуть.
Ну і раз Ви натякаєте,то чому самі не серед отієї кагорти? Мабуть причини є?
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 18 гру, 2022 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:14
Ой+ написав:
.........
А є і такі відставники:
Простите, но как-то очень слабо представляю себе 80-летнего, воюющего кем угодно.
Разве что писарем в штабе. Вот не уверен, сейчас ещё есть такие должности?
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:16
vitaliian написав:
в вашем детстве был авторитет 1. У взрослых 2. У ветеранов. Вы меня старше лет на 10?
В моем детстве у взрослых авторитета уже не было, я свою РОДНУЮ бабушку в лицо называл старуха. В шутку конечно, без злобы.
Учительниц за глаза называли последними словами, нормальных бабушек/дедушек мы не трогали, а тех кто любил поучать или ругался на нас паскости делали, например семечки в замочную скважину засунем, попробуй открой дверь. И другие.
Раньше таких называли "шпана"
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:20
ЛАД написав:
Вы правы - всех. Но кто-то заслужил бОльшего уважения своими делами.
Конечно известный хирург/физик ядерщик достоин бОльшего уважения, чем кондуктор трамвая, за усердие в учёбе и опыт. Поэтому его зарплата выше.
Но права у них одинаковые. Заставлять кондукторов на 9 мая поздравлять хирургов это уже унижение одних и возвышение других.
ЛАД написав:
Уважение не равно "поклоны бить".
вы цепляетесь к словам. Здесь переносный смысл.
ЛАД написав:
Поклоны бьют верующие Господу Богу
Богу тоже не обязательно бить поклоны - ваши личные ассоциации.
ЛАД написав:
Ну а что, ведь любят тех, кто "ставит троечку за глаза", а тех, кто выполняет свои обязанности добросовестно, "ставят на место
надзиратели ГУЛАГА выполняли добросовестно свои обязанности, я так понимаю их надо было восхвалять? Может важно не как человек выполнял свои обязанности а ЧТО ПОЛЕЗНОГО ОН ДЕЛАЛ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
? Учитель который ставил тройку за глаза, не насиловал психику ребенка. А мог бы. И по должностным инструкциям, должен был. Только должностные инструкции пишут клерки, а утверждают чиновникки, которые не могут (и не хотят) учитывать все ситуации. Но если написано надо добросовестно выполнять, да ЛАД? Начальству виднее?
ЛАД написав:
а какие новые - непонятно
непонятно как можно жить без принудиловки? Новые нормы, живи сам и не мешай жить другим. Не нарушай чужие границы, не травмируя психику ребенка. Уважай старших. Не жди когда тебе принесут зарплату, а сам крутись и зарабатывай, отстаивай свои права. Ну и т.д.
ЛАД написав:
В результате получили массовую коррупцию, надувательство, наплевательское отношение к законам и ещё много чего
а в совке коррупции, надувательства, наплевательского отношения к законам не было))) ну цирк честное слово. Получили то что и имели. Плюс экономические свободы. Расжали тиски естественно коррупции и преступности стало больше. Но держать их в тисках не конструктивно и дорого. Нужны правовые механизмы, а не механизмы подавления всего и всех, куда в т.ч. входит преступность и коррупция.
Я в 14 лет мог ездить в Польшу торговать фенами и утюгами. Потом торговал сигаретами когда был дефицит ездил в Москву на Лужники за товаром, турецкое мыло, сигареты, батарейки. И т.д. в совке бы родителей за мою "деятельность" с работы выгнали.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 18 гру, 2022 19:50, всього редагувалось 9 разів.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:31
ЛАД написав:
Простите, но как-то очень слабо представляю себе 80-летнего, воюющего кем угодно.
А статтю подивились? Там розписані деталі. І майдан і після 2014 р. доброволець.
А як Калнишевський отаманив на Січі до 85-річчя? І це у 18 ст.?
detroytred написав:
Звісно є.
Це кагорта таких, про кого *можна писати книги та знімати фільми*.
В мене, як і у більшості: фахівці з призову-комплектування визначать, призвуть.
Ну і раз Ви натякаєте,то чому самі не серед отієї кагорти? Мабуть причини є?
Ну я не з когорти відставників, хіба срочку відслужив ще 34-роки тому. Хоча від служби не зарікаюсь і відмазуватись не буду.
От деколи мені також дивно дивитись, коли деякі відставники, та і силовики, які в +30-40 пішли у відставку зараз поринули у диванні війська. Це не закид особисто вам, але таке зустрічається.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:43
edvardd написав:
Вони покидьки.
Але як назвати суддів, які відпускали державних зрадників?
Як назвати юристів, які рекомендували минулого року відхилити законопроект № 5505 від 18.05.2021, а там як раз попронувалось скасувати такі запобіжні заходи, як застава і домашній арешт, для державних зрадників?
Як назвати екс-чиновників СБУ або інших державних структур, які гальмували порядним офіцерам Служби Безпеки арешт Ігоря Садохіна до війни?
Як назвати криворижського піонера і його друга дитинства, які призначили цих зрадників на свої посади?
Ми не золоті рибки, не сподівайтесь.
detroytred написав:
Інакше знали, що той же генерал Назаров власне одразу й приїхав до Криму (разом з новопризначеним НГШ), щоб його захищати...
І як отой НГШ на підписаний їм самим документ операції збройного відбиття пішов у відмову, сказав -- а що ви мені підсунути?! Я підписав не дивлячись.
Це, часом, не той Назаров, який послав десантників на смерть, в луганський аеропорт? Не вийшло перший раз в Криму, то вийшло вдруге...
Наша переможна кампанія Крим-2014, ще більша фантастика, ніж байки про міста-мільйонники на Марсі від відомого мільярдера.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:50
vitaliian написав:
стесняюсь спросить, с кем у вас не безглузді дискуссии выходят?
С тем кто хоть что то понимает. Не видели? Не догадываетесь почему?
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:53
ЛАД написав:
Простите, но как-то очень слабо представляю себе 80-летнего, воюющего кем угодно.
Разве что писарем в штабе. Вот не уверен, сейчас ещё есть такие должности?
Представить не трудно, но полковник солдат это только посмеяться. Разве что полковник мент.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:53
Ой+ написав: ЛАД написав:
Простите, но как-то очень слабо представляю себе 80-летнего, воюющего кем угодно.
А статтю подивились? Там розписані деталі. І майдан і після 2014 р. доброволець.
А як Калнишевський отаманив на Січі до 85-річчя? І це у 18 ст.?
До речі, якщо уважно читати статтю, то "не чув, що я тут роблю?" трохи не так виглядає:
починаючи з
- *А у ЗСУ дорікали, що я отримав звання полковника в Радянському Союзі: «О, та ти кадебешник, ти служив партії». Ну як це так?*
- *Тому вирішив, що треба бути там, де можу принести користь. Оскільки ще здатний тримати зброю в руках, пішов рядовим. Але це теж було не так просто. Звертався і в «Правий сектор», і в «Свободу», і до друзів, і до знайомих. Усюди чув: «Вам скільки років?»
- і закінчуючи *Але у Житомирі на базі 71-ї бригади, де проходили навчання по плану мобілізації, тих, кому за 60 років, відправили додому. Я та ще три чоловіки залишилися.*
2. Так і з не відставників, а з цивільних є кагорта тих *про кого фільми-пісні...*.
Ну й бувші військові такі ж самі військовозобов'язані, як і невійськові, з точки зору військового обов'язку. Ніяких більших зобов'язаннь не мають. Відрізняється лише наявністю звання, вусовки - тобто тим, куди конкретно їх призначать. І все.
Присяга та обов'язок захисту у всіх абсолютно однаковий.
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