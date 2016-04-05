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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3044304530463047
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 19:56

  vitaliian написав: Я в 14 лет мог ездить в Польшу торговать фенами и утюгами. Потом торговал сигаретами когда был дефицит ездил в Москву на Лужники за товаром, турецкое мыло, сигареты, батарейки.

Эта 5 :wink:
Это не оценка ваших заслуг перед самим собой, а подсчет, сколько раз вы уже об этом написали :mrgreen:
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 19:59

  Starikan написав:
  vitaliian написав: Я в 14 лет мог ездить в Польшу торговать фенами и утюгами. Потом торговал сигаретами когда был дефицит ездил в Москву на Лужники за товаром, турецкое мыло, сигареты, батарейки.

Эта 5 :wink:
Это не оценка ваших заслуг перед самим собой, а подсчет, сколько раз вы уже об этом написали :mrgreen:

Может у кого то склероз? Я для них повторяю)))
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:01

  lapay написав:Це, часом, не той Назаров, який послав десантників на смерть, в луганський аеропорт? Не вийшло перший раз в Криму, то вийшло вдруге...
Наша переможна кампанія Крим-2014, ще більша фантастика, ніж байки про міста-мільйонники на Марсі від відомого мільярдера.

Угу, отой самий.
Що приймав участь у зупинці рашистів на Донбасі.
Не почали зупиняти на Донбасі, почали б з під Києва.

Ну Ви звісно стверджували б тоді, що зупиняти починаючи ще на Донбасі - було б фантастикою.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:05

  detroytred написав:
  otg написав:Я вижу, Вам бы с этими генералами которых Вы назвали стояло б без приказа приехать в Крым и начать его защищать. Махровое не понимание ситуации и обстановки того времени. Вижу только шашкой махать. Почему не на фронте? Думаю и там бы Вы рассказали как воевать и освобождать. :) Все, на сим дискуссию заканчиваю, из за безглуздости оной.

А Ви почитайте-то мої посилання на твердження отих геналів.
Бо не читали ж...
Інакше знали, що той же генерал Назаров власне одразу й приїхав до Криму (разом з новопризначеним НГШ), щоб його захищати...
І як отой НГШ на підписаний їм самим документ операції збройного відбиття пішов у відмову, сказав -- а що ви мені підсунути?! Я підписав не дивлячись.

Мне не надо Ваши посылання, я знаю ситуацию на то время в Крыму из первых рук. А тут кто то а бы я..., а бы шо...Я же говорю таких шашкомахателей мешок с тележкой.
Да й не хвилюйтеся за мене чому не на фронті. Визначить держава, то й опинюсь. В принципі всі ми там рано чи пізно опинимось. Держава визначить хто і коли.
Звісно хто не "передислокувався" за кордон.
Понимаете, если Вы не в первых рядах, не доброволец, а рассказываете как надо, это какой то оксюморон. Я знаю много таких кто рассказывает .... Этот мудак, тот мудак. А сам? Сам не о чем. Звыняйтэ скорее всего обидел, как и многих здесь, но привык говорить правду. Тем более рассуждаете про Крым где вообще ничего не знаете. Начитались всякого бреда.
otg
 
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  #<1 ... 3044304530463047
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