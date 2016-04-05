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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:43
edvardd написав:
Вони покидьки.
Але як назвати суддів, які відпускали державних зрадників?
Як назвати юристів, які рекомендували минулого року відхилити законопроект № 5505 від 18.05.2021, а там як раз попронувалось скасувати такі запобіжні заходи, як застава і домашній арешт, для державних зрадників?
Як назвати екс-чиновників СБУ або інших державних структур, які гальмували порядним офіцерам Служби Безпеки арешт Ігоря Садохіна до війни?
Як назвати криворижського піонера і його друга дитинства, які призначили цих зрадників на свої посади?
Ми не золоті рибки, не сподівайтесь.
detroytred написав:
Інакше знали, що той же генерал Назаров власне одразу й приїхав до Криму (разом з новопризначеним НГШ), щоб його захищати...
І як отой НГШ на підписаний їм самим документ операції збройного відбиття пішов у відмову, сказав -- а що ви мені підсунути?! Я підписав не дивлячись.
Це, часом, не той Назаров, який послав десантників на смерть, в луганський аеропорт? Не вийшло перший раз в Криму, то вийшло вдруге...
Наша переможна кампанія Крим-2014, ще більша фантастика, ніж байки про міста-мільйонники на Марсі від відомого мільярдера.
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lapay
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:53
ЛАД написав:
Простите, но как-то очень слабо представляю себе 80-летнего, воюющего кем угодно.
Разве что писарем в штабе. Вот не уверен, сейчас ещё есть такие должности?
Представить не трудно, но полковник солдат это только посмеяться. Разве что полковник мент.
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:53
Ой+ написав: ЛАД написав:
Простите, но как-то очень слабо представляю себе 80-летнего, воюющего кем угодно.
А статтю подивились? Там розписані деталі. І майдан і після 2014 р. доброволець.
А як Калнишевський отаманив на Січі до 85-річчя? І це у 18 ст.?
До речі, якщо уважно читати статтю, то "не чув, що я тут роблю?" трохи не так виглядає:
починаючи з
- *А у ЗСУ дорікали, що я отримав звання полковника в Радянському Союзі: «О, та ти кадебешник, ти служив партії». Ну як це так?*
- *Тому вирішив, що треба бути там, де можу принести користь. Оскільки ще здатний тримати зброю в руках, пішов рядовим. Але це теж було не так просто. Звертався і в «Правий сектор», і в «Свободу», і до друзів, і до знайомих. Усюди чув: «Вам скільки років?»
- і закінчуючи *Але у Житомирі на базі 71-ї бригади, де проходили навчання по плану мобілізації, тих, кому за 60 років, відправили додому. Я та ще три чоловіки залишилися.*
2. Так і з не відставників, а з цивільних є кагорта тих *про кого фільми-пісні...*.
Ну й бувші військові такі ж самі військовозобов'язані, як і невійськові, з точки зору військового обов'язку. Ніяких більших зобов'язаннь не мають. Відрізняється лише наявністю звання, вусовки - тобто тим, куди конкретно їх призначать. І все.
Присяга та обов'язок захисту у всіх абсолютно однаковий.
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detroytred
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:56
vitaliian написав:
Я в 14 лет мог ездить в Польшу торговать фенами и утюгами. Потом торговал сигаретами когда был дефицит ездил в Москву на Лужники за товаром, турецкое мыло, сигареты, батарейки.
Эта 5
Это не оценка ваших заслуг перед самим собой, а подсчет, сколько раз вы уже об этом написали
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Starikan
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Додано: Нед 18 гру, 2022 19:59
Starikan написав: vitaliian написав:
Я в 14 лет мог ездить в Польшу торговать фенами и утюгами. Потом торговал сигаретами когда был дефицит ездил в Москву на Лужники за товаром, турецкое мыло, сигареты, батарейки.
Эта 5
Это не оценка ваших заслуг перед самим собой, а подсчет, сколько раз вы уже об этом написали
Может у кого то склероз? Я для них повторяю)))
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vitaliian
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:01
lapay написав:
Це, часом, не той Назаров, який послав десантників на смерть, в луганський аеропорт? Не вийшло перший раз в Криму, то вийшло вдруге...
Наша переможна кампанія Крим-2014, ще більша фантастика, ніж байки про міста-мільйонники на Марсі від відомого мільярдера.
Угу, отой самий.
Що приймав участь у зупинці рашистів на Донбасі.
Не почали зупиняти на Донбасі, почали б з під Києва.
Ну Ви звісно стверджували б тоді, що зупиняти починаючи ще на Донбасі - було б фантастикою.
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detroytred
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:18
Оtg
Ви неуважно все ж таки читаєте.
Я посилаюсь на бойових генералів, один з яких безпосередньо з самого початку був в Криму.
Навіщо Ви бажаєте мірятися, хто з кримських офіцерів більше розповів Вам і мені?
Що це дасть?
І навіщо просто брешете зі стелі на мою адресу *Тем более рассуждаете про Крым где вообще ничего не знаете. Начитались всякого бреда.*???
Можу проінформувати -- я там не один рік служив. Чи Ви гадаєте, що зі стелі про Ту-142 і т.д. розповів.
Ви правильно вище вирішили закінчити дискусію. Бо зкотилися в аргументації вже до брехні. Нічим іншим Ви підсилити свою, й так ніякову аргументацію, не змогли.
Оксюморон -- це Ваше "но привык говорить правду", коли прямо брешете.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 18 гру, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:28
ЛАД написав:
Ваша беда (не только лично Ваша, а вашего поколения) в том, что вы выросли в 90-е - в эпоху разрушения. Разрушения всего, не только Союза и промышленности, но и моральных норм. Старые не очень работали, а какие новые - непонятно.
вай вай вай, послышался стон ватника...
кстати а чего ваш внук в "гейропе" а не в исконной скрепной???
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:29
detroytred написав:
Оtg
Ви неуважно все ж таки читаєте.
Я посилаюсь на бойових генералів, один з яких безпосередньо з самого початку був в Криму.
Навіщо Ви бажаєте мірятися, хто з кримських офіцерів більше розповів Вам і мені?
Що це дасть?
І навіщо просто брешете зі стелі на мою адресу *Тем более рассуждаете про Крым где вообще ничего не знаете. Начитались всякого бреда.*???
Можу проінформувати -- я там не один рік служив. Чи Ви гадаєте, що зі стелі про Ту-142 і т.д. розповідаю.
Ви правильно вище вирішили закінчити дискусію. Бо зкотилися в аргументації вже до брехні. Нічим іншим Ви підсилити свою, й так ніякову аргументацію, не змогли.
Оксюморон -- це Ваше "но привык говорить правду", коли прямо брешете.
Брешите? Можете доказать?
Ну смешно же. Вы служили? Вы даже не знаете что мент в спецзвании просто рядовой в армии. Удачи
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otg
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Додано: Нед 18 гру, 2022 20:31
otg написав: ЛАД написав:
Простите, но как-то очень слабо представляю себе 80-летнего, воюющего кем угодно.
Разве что писарем в штабе. Вот не уверен, сейчас ещё есть такие должности?
Представить не трудно, но полковник солдат это только посмеяться
. Разве что полковник мент.
ну да, ватанам этого не понять
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