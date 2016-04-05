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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 30443045304630473048>
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Вони покидьки.

Але як назвати суддів, які відпускали державних зрадників?

Як назвати юристів, які рекомендували минулого року відхилити законопроект № 5505 від 18.05.2021, а там як раз попронувалось скасувати такі запобіжні заходи, як застава і домашній арешт, для державних зрадників?

Як назвати екс-чиновників СБУ або інших державних структур, які гальмували порядним офіцерам Служби Безпеки арешт Ігоря Садохіна до війни?

Як назвати криворижського піонера і його друга дитинства, які призначили цих зрадників на свої посади?
Ми не золоті рибки, не сподівайтесь.

  detroytred написав:Інакше знали, що той же генерал Назаров власне одразу й приїхав до Криму (разом з новопризначеним НГШ), щоб його захищати...
І як отой НГШ на підписаний їм самим документ операції збройного відбиття пішов у відмову, сказав -- а що ви мені підсунути?! Я підписав не дивлячись.

Це, часом, не той Назаров, який послав десантників на смерть, в луганський аеропорт? Не вийшло перший раз в Криму, то вийшло вдруге...
Наша переможна кампанія Крим-2014, ще більша фантастика, ніж байки про міста-мільйонники на Марсі від відомого мільярдера.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 19:53

  ЛАД написав:Простите, но как-то очень слабо представляю себе 80-летнего, воюющего кем угодно.
Разве что писарем в штабе. Вот не уверен, сейчас ещё есть такие должности?
Представить не трудно, но полковник солдат это только посмеяться. Разве что полковник мент. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 19:53

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Простите, но как-то очень слабо представляю себе 80-летнего, воюющего кем угодно.

А статтю подивились? Там розписані деталі. І майдан і після 2014 р. доброволець.
А як Калнишевський отаманив на Січі до 85-річчя? І це у 18 ст.?

До речі, якщо уважно читати статтю, то "не чув, що я тут роблю?" трохи не так виглядає:
починаючи з
- *А у ЗСУ дорікали, що я отримав звання полковника в Радянському Союзі: «О, та ти кадебешник, ти служив партії». Ну як це так?*

- *Тому вирішив, що треба бути там, де можу принести користь. Оскільки ще здатний тримати зброю в руках, пішов рядовим. Але це теж було не так просто. Звертався і в «Правий сектор», і в «Свободу», і до друзів, і до знайомих. Усюди чув: «Вам скільки років?»

- і закінчуючи *Але у Житомирі на базі 71-ї бригади, де проходили навчання по плану мобілізації, тих, кому за 60 років, відправили додому. Я та ще три чоловіки залишилися.*

2. Так і з не відставників, а з цивільних є кагорта тих *про кого фільми-пісні...*.
Ну й бувші військові такі ж самі військовозобов'язані, як і невійськові, з точки зору військового обов'язку. Ніяких більших зобов'язаннь не мають. Відрізняється лише наявністю звання, вусовки - тобто тим, куди конкретно їх призначать. І все.
Присяга та обов'язок захисту у всіх абсолютно однаковий.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 19:56

  vitaliian написав: Я в 14 лет мог ездить в Польшу торговать фенами и утюгами. Потом торговал сигаретами когда был дефицит ездил в Москву на Лужники за товаром, турецкое мыло, сигареты, батарейки.

Эта 5 :wink:
Это не оценка ваших заслуг перед самим собой, а подсчет, сколько раз вы уже об этом написали :mrgreen:
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 19:59

  Starikan написав:
  vitaliian написав: Я в 14 лет мог ездить в Польшу торговать фенами и утюгами. Потом торговал сигаретами когда был дефицит ездил в Москву на Лужники за товаром, турецкое мыло, сигареты, батарейки.

Эта 5 :wink:
Это не оценка ваших заслуг перед самим собой, а подсчет, сколько раз вы уже об этом написали :mrgreen:

Может у кого то склероз? Я для них повторяю)))
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:01

  lapay написав:Це, часом, не той Назаров, який послав десантників на смерть, в луганський аеропорт? Не вийшло перший раз в Криму, то вийшло вдруге...
Наша переможна кампанія Крим-2014, ще більша фантастика, ніж байки про міста-мільйонники на Марсі від відомого мільярдера.

Угу, отой самий.
Що приймав участь у зупинці рашистів на Донбасі.
Не почали зупиняти на Донбасі, почали б з під Києва.

Ну Ви звісно стверджували б тоді, що зупиняти починаючи ще на Донбасі - було б фантастикою.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:18

Оtg
Ви неуважно все ж таки читаєте.
Я посилаюсь на бойових генералів, один з яких безпосередньо з самого початку був в Криму.

Навіщо Ви бажаєте мірятися, хто з кримських офіцерів більше розповів Вам і мені?
Що це дасть?

І навіщо просто брешете зі стелі на мою адресу *Тем более рассуждаете про Крым где вообще ничего не знаете. Начитались всякого бреда.*???
Можу проінформувати -- я там не один рік служив. Чи Ви гадаєте, що зі стелі про Ту-142 і т.д. розповів.

Ви правильно вище вирішили закінчити дискусію. Бо зкотилися в аргументації вже до брехні. Нічим іншим Ви підсилити свою, й так ніякову аргументацію, не змогли.
Оксюморон -- це Ваше "но привык говорить правду", коли прямо брешете.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 18 гру, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ваша беда (не только лично Ваша, а вашего поколения) в том, что вы выросли в 90-е - в эпоху разрушения. Разрушения всего, не только Союза и промышленности, но и моральных норм. Старые не очень работали, а какие новые - непонятно.

вай вай вай, послышался стон ватника...
кстати а чего ваш внук в "гейропе" а не в исконной скрепной???
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:29

  detroytred написав:Оtg
Ви неуважно все ж таки читаєте.
Я посилаюсь на бойових генералів, один з яких безпосередньо з самого початку був в Криму.

Навіщо Ви бажаєте мірятися, хто з кримських офіцерів більше розповів Вам і мені?
Що це дасть?

І навіщо просто брешете зі стелі на мою адресу *Тем более рассуждаете про Крым где вообще ничего не знаете. Начитались всякого бреда.*???
Можу проінформувати -- я там не один рік служив. Чи Ви гадаєте, що зі стелі про Ту-142 і т.д. розповідаю.

Ви правильно вище вирішили закінчити дискусію. Бо зкотилися в аргументації вже до брехні. Нічим іншим Ви підсилити свою, й так ніякову аргументацію, не змогли.
Оксюморон -- це Ваше "но привык говорить правду", коли прямо брешете.
Брешите? Можете доказать? :) Ну смешно же. Вы служили? Вы даже не знаете что мент в спецзвании просто рядовой в армии. Удачи :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:31

  otg написав:
  ЛАД написав:Простите, но как-то очень слабо представляю себе 80-летнего, воюющего кем угодно.
Разве что писарем в штабе. Вот не уверен, сейчас ещё есть такие должности?
Представить не трудно, но полковник солдат это только посмеяться. Разве что полковник мент. :)

ну да, ватанам этого не понять
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