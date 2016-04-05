detroytred написав:Otg Які проблеми? Перевірити ж елементарно: 2 куо. і послужний список самі читаєте. Хоч виписку, хоч з копії особової справи. Я збрехав - з мене 2 куо. Ні - з Вас.
Смішно чи зістребните? Будемо сміятися, як зістрибнули.
Да. Гроші наперед відсилаємо комусь з форумчани, оберемо. Програвший ще йому 200 у.о., як премію за клопіт.
Т.е Вы уверены что я с Вами спорить буду на какую то хр-ню? Вот я пару дней кому то предлагал предметный спор. Это др. дело. Вы же предлагаете какой то послужной список. Если служили, то очень бестолково служили. Не понимаете ни политической, ни военной обстановки. Вы тоже прапорщик?
detroytred написав:Otg Які проблеми? Перевірити ж елементарно: 2 куо. і послужний список самі читаєте. Хоч виписку, хоч з копії особової справи. Я збрехав - з мене 2 куо. Ні - з Вас.
Смішно чи зістребните? Будемо сміятися, як зістрибнули.
Да. Гроші наперед відсилаємо комусь з форумчани, оберемо. Програвший ще йому 200 у.о., як премію за клопіт.
Т.е Вы уверены что я с Вами спорить буду на какую то хр-ню? Вот я пару дней кому то предлагал предметный спор. Это др. дело. Вы же предлагаете какой то послужной список. Если служили, то очень бестолково служили. Не понимаете ни политической, ни военной обстановки. Вы тоже прапорщик?
Спір на те збрехали Ви на мою адресу чи ні (або я збрехав чи ні). Це не фігня.
Я так розумію, Ви смішно зістрибуєте?))
Ну і досить показувати, що Ви краще розбираєтесь, ніж г-ли Муженко та Назарова.
detroytred написав:Ще один смішний зістрибувач з 2 куо. з'явився.
А може це ти нещасний прохач 2000 доларів за свою виписку з військової справи? Тільки на моїй памяті третьому хочеш це фуфло всунути. Може задумаєшся і напишеш мемуари..Там шансів отримати 2000 ує за написане приблизно в 1 млн разів..або на 2000 доларів - вище...та й то коли сам собі їх заплатиш або викупиш весь наклад.
Я хоч пропоную розглянути варіанти стати мільонером на історії власних дій..
detroytred написав:Ще один смішний зістрибувач з 2 куо. з'явився.
А може це ти нещасний прохач 2000 доларів за свою виписку з військової справи? Тільки на моїй памяті третьому хочеш це фуфло всунути. Може задумаєшся і напишеш мемуари..Там шансів отримати 2000 ує за написане приблизно в 1 млн разів..або на 2000 доларів - вище...та й то коли сам собі їх заплатиш або викупиш весь наклад.
Наступний!)) Такий же смішний брехунець на особисту адресу. Не демагіч, справа в брехні, а не в показі документів.
Й навчанні не брехати. Це 2 куо. Тебе, як мільйонера, вчити дорожче. Нагадую - 5 куо. Хоча ти оцінив себе, пам'ятаю, у 200 грн.))