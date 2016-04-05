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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3045304630473048>
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:36

Загорілася установка на нафтогазоконденсатному родовищі в Іркутській області, вогонь охопив площу в 1000 квадратних метрів, — місцевий губернатор Кобзєв.

https://t.me/lachentyt/24223?single
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:37

Otg
Які проблеми? Перевірити ж елементарно: 2 куо. і послужний список самі читаєте. Хоч виписку, хоч з копії особової справи.
Я збрехав - з мене 2 куо.
Ні - з Вас.

Смішно чи зістребните?
Будемо сміятися, як зістрибнули.

Да. Гроші наперед відсилаємо комусь з форумчани, оберемо. Програвший ще йому 200 у.о., як премію за клопіт.

Саме тільки так я вчу не брехати на особисту адресу. Легко й ефективно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:42

  detroytred написав:Otg
Які проблеми? Перевірити ж елементарно: 2 куо. і послужний список самі читаєте. Хоч виписку, хоч з копії особової справи.
Я збрехав - з мене 2 куо.
Ні - з Вас.

Смішно чи зістребните?
Будемо сміятися, як зістрибнули.

Да. Гроші наперед відсилаємо комусь з форумчани, оберемо. Програвший ще йому 200 у.о., як премію за клопіт.
Т.е Вы уверены что я с Вами спорить буду на какую то хр-ню? :) Вот я пару дней кому то предлагал предметный спор. Это др. дело. Вы же предлагаете какой то послужной список. :) Если служили, то очень бестолково служили. Не понимаете ни политической, ни военной обстановки. Вы тоже прапорщик?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:43

detroytred вы же умный человек. А встряли в глупую дискуссию и ещё что то доказываете). Ну будет вам. Уже все всё поняли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:46

  otg написав:
  detroytred написав:Otg
Які проблеми? Перевірити ж елементарно: 2 куо. і послужний список самі читаєте. Хоч виписку, хоч з копії особової справи.
Я збрехав - з мене 2 куо.
Ні - з Вас.

Смішно чи зістребните?
Будемо сміятися, як зістрибнули.

Да. Гроші наперед відсилаємо комусь з форумчани, оберемо. Програвший ще йому 200 у.о., як премію за клопіт.
Т.е Вы уверены что я с Вами спорить буду на какую то хр-ню? :) Вот я пару дней кому то предлагал предметный спор. Это др. дело. Вы же предлагаете какой то послужной список. :) Если служили, то очень бестолково служили. Не понимаете ни политической, ни военной обстановки. Вы тоже прапорщик?

Спір на те збрехали Ви на мою адресу чи ні (або я збрехав чи ні).
Це не фігня.

Я так розумію, Ви смішно зістрибуєте?))

Ну і досить показувати, що Ви краще розбираєтесь, ніж г-ли Муженко та Назарова.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:46

  vitaliian написав:detroytred вы же умный человек. А встряли в глупую дискуссию и ещё что то доказываете). Ну будет вам.

"Кому и кобыла - невеста"

vitaliian, угомонись уже.
Придерживайся легенды, что ты успешный ирпенский ленд-лорд

Но ты же постоянно это опровергаешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:48

  pesikot написав:
  vitaliian написав:detroytred вы же умный человек. А встряли в глупую дискуссию и ещё что то доказываете). Ну будет вам.

"Кому и кобыла - невеста"

vitaliian, угомонись уже.
Придерживайся легенды, что ты успешный ирпенский ленд-лорд

Но ты же постоянно это опровергаешь

Ще один смішний зістрибувач з 2 куо. з'явився.
Нагадай, як морозився -- наче не знаєш, що таке 2 куе.
Давній учасник валютної гілки))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:52

  pesikot написав:vitaliian, угомонись уже.
Придерживайся легенды, что ты успешный ирпенский ленд-лорд

Но ты же постоянно это опровергаешь

Тебе типа чешется что кто то успешный)))
  pesikot написав:Я пошёл к директору, я пошёл к заучу, я подключил отца
часто с родителями в школу ходил? Спал тоже рядышком? Поэтому мозги и не развились, что самостоятельным ты не был.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 гру, 2022 21:35, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ще один смішний зістрибувач з 2 куо. з'явився.
А може це ти нещасний прохач 2000 доларів за свою виписку з військової справи?
Тільки на моїй памяті третьому хочеш це фуфло всунути.
Може задумаєшся і напишеш мемуари..Там шансів отримати 2000 ує за написане приблизно в 1 млн разів..або на 2000 доларів - вище...та й то коли сам собі їх заплатиш або викупиш весь наклад.

Я хоч пропоную розглянути варіанти стати мільонером на історії власних дій..

А ти що і кому покращиш своєю справою?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:57

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ще один смішний зістрибувач з 2 куо. з'явився.
А може це ти нещасний прохач 2000 доларів за свою виписку з військової справи?
Тільки на моїй памяті третьому хочеш це фуфло всунути.
Може задумаєшся і напишеш мемуари..Там шансів отримати 2000 ує за написане приблизно в 1 млн разів..або на 2000 доларів - вище...та й то коли сам собі їх заплатиш або викупиш весь наклад.

Наступний!)) Такий же смішний брехунець на особисту адресу.
Не демагіч, справа в брехні, а не в показі документів.

Й навчанні не брехати.
Це 2 куо.
Тебе, як мільйонера, вчити дорожче. Нагадую - 5 куо.
Хоча ти оцінив себе, пам'ятаю, у 200 грн.))
detroytred
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