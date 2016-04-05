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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3045304630473048
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:02

  otg написав:
  detroytred написав:Спір на те збрехали Ви на мою адресу чи ні (або я збрехав чи ні).
Це не фігня.
Я збрихав на Вашу адресу? В чому? Що Ви не знаете що спецзвання в ментовці не дає еквівалентне звання в ЗСУ? :) Так Ви ж тупили і всі це бачили. Хай хтось не розбірається, але для тих хто знає ріже очі. Так в чому я збрихав? Ви прапорщик?
Я так розумію, Ви смішно зістрибуєте?))
Ні я просто не люблю тупості. :)
Ну і досить показувати, що Ви краще розбираєтесь, ніж г-ли Муженко та Назарова.
Що показувати? Ви впевнені що ці про кого Ви пишете істина в останній інстанції?

"Брешите? Можете доказать? :) Ну смешно же. Вы служили? *
*Тем более рассуждаете про Крым где вообще ничего не знаете.*

Ця брехня елементарно спростовується послужним списком.

Не смішить далі недолугим зістрибуванням.

Питання обговорення тут овсім ні при чому.
Мова про пряму брехню зі стелі на особисту адресу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:10

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Простите, но как-то очень слабо представляю себе 80-летнего, воюющего кем угодно.

А статтю подивились? Там розписані деталі. І майдан і після 2014 р. доброволець.
А як Калнишевський отаманив на Січі до 85-річчя? І це у 18 ст.?
.......

Прочитал.
Но я не о деталях, а о состоянии здоровья.
У меня были мысли, но я трезво оцениваю свои возможности и понимаю, что был бы бременем для окружающих. Стоять на блок-посту я бы мог, но таких войск нет.
А Вы не обратили внимание на его рассказ о Сергее Петровичеве (с протезом)?
Могу понять его, но зачем было пускать его на фронт?
Не знаю состояние здоровья Хабарова-Быка (долгих ему лет), но сомневаюсь, что он способен полноценно выполнять обязанности.

P.s. Меня сильно удивил "батальон" численностью 60 человек. Вообще-то, это даже не рота.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 гру, 2022 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:12

  otg написав:
  detroytred написав:
*Тем более рассуждаете про Крым где вообще ничего не знаете.*

Ця брехня елементарно спростовується послужним списком.

Ах вот оно что. Вы считаете что когда то Вы служили в Крыму и "все знаете"? :) Жесть. Так где я все таки сбрыхав?

Було так на мою адресу - *где вообще ничего не знаете*
Ключові слова і де Ви тільки що змінили, треба вказати?
Різницю з оцим тепер новим Вашим *все знаєте?", бачите?

Ну і відносно служив чи ні -- подивіться контекст: "Ну смешно же. Вы служили? Вы даже не знаете..."

Не смішить.
І спочатку самі представтесь (раз лізете до особових даних іншої людини), а потім я сам вирішу відповідати Вам чи ні про звання.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:24

  Schmit написав:

Чувак точно кукухою поїхав. Буде ультиматум Штатам ставити. :mrgreen: :mrgreen:
Гомель брати - ідея прикольна, але який зміст? Тоді у Луки буде 100% право воювати з нами і він буде воювати, і білоруси теж будуть воювати, можете не сумніватись. Не всі звичайно, але більшість.
Але що скажуть наші друзі? Чи продовжать давати зброю? Дуже сумніваюсь.

Нажаль в України дещо патова ситуація. Самі ми РФ перемогти не можемо. В першу чергу ми значно слабші економічно і в другу чергу у них є ядерна зброя.
Та і звичайної зброї у них поки що більше + багато на збереженні + ще й виготовляють вони більше(а ми взагалі майже нічого не виготовляєм).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:27

  andrijk777 написав:Нажаль в України дещо патова ситуація. Самі ми РФ перемогти не можемо. В першу чергу ми значно слабші економічно і в другу чергу у них є ядерна зброя.
Та і звичайної зброї у них поки що більше + багато на збереженні + ще й виготовляють вони більше(а ми взагалі майже нічого не виготовляєм)
поэтому войну нужно переводить в плоскость санкций и экономики в целом. Когда их нефть покупать захочет только северная Корея, будет уже не до войны.. нефтью помидоры в Сибири поливать.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Прочитал.
Но я не о деталях, а о состоянии здоровья.
У меня были мысли, но я трезво оцениваю свои возможности и понимаю, что был бы бременем для окружающих. Стоять на блок-посту я бы мог, но таких войск нет.
А Вы не обратили внимание на его рассказ о Сергее Петровичеве (с протезом)?
Могу понять его, но зачем было пускать его на фронт?
Не знаю состояние здоровья Хабарова-Быка (долгих ему лет), но сомневаюсь, что он способен полноценно выполнять обязанности.

P.s. Меня сильно удивил "батальон" численностью 60 человек. Вообще-то, это даже не рота.

Як описує сам Хабаров:
Там проводили п’ять діб в окопах, потім назад. Постійно над головою рвалися міни та ракети. Люди могли кинути це все. Але не було жодного, хто б злякався.
Після деокупації Ізюму нас перевели в Соледар. Там в наступ ніхто не йшов. Ми в окопах сиділи, а ворог напроти. Голову не піднімеш, тому що навколо все гримить.

В якійсь мірі на блокпосту стояти не легше. І часто якраз на блок-постах також явно пенсійного віку тероборонці були. Ну, що у 80-ть спроможний служити, а переважна б-ть до цього віку взагалі не доживає, то тут різні чинники. У 80-річних діапазон можливостей відрязняється побільше, як в молодих. А 60-ть, то це вже також можливо після втрат, або зразу недокомплект.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:42

  detroytred написав:Було так на мою адресу - *где вообще ничего не знаете*
Ключові слова і де Ви тільки що змінили, треба вказати?
Різницю з оцим тепер новим Вашим *все знаєте?", бачите?
Не не бачу. Я и счас Вам скажу что Вы ни чего не знаете о Крыме того времени. И это не брыхня, а чистая правда.

Ну і відносно служив чи ні -- подивіться контекст: "Ну смешно же. Вы служили? Вы даже не знаете..."
Ну так Ваш перл помнят все здесь. Найти? Как может служивший с "послужным списком" такую дичь постить?
Не смішить.
І спочатку самі представтесь (раз лізете до особових даних іншої людини), а потім я сам вирішу відповідати Вам чи ні про звання.
Ну я ж Вам не предлагал свой "послужной список" ЗА 2 куе :) Кстати он мне не интересен. Но если ты чего то доказываешь, то уж продолжай. А то я, я... и Сдулся. 2куе он хочет :)
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:46

  andrijk777 написав:Чувак точно кукухою поїхав. Буде ультиматум Штатам ставити. :mrgreen: :mrgreen:
Гомель брати - ідея прикольна, але який зміст? Тоді у Луки буде 100% право воювати з нами і він буде воювати, і білоруси теж будуть воювати, можете не сумніватись. Не всі звичайно, але більшість.
Але що скажуть наші друзі? Чи продовжать давати зброю? Дуже сумніваюсь.
Да не смотрите подобных. Он и про экономику всякую дичь рассказывает. Я вообще здесь удивляюсь. Им Арестович глаза режет, а подобных вставляют куда надо и не надо.
otg
 
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