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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3044304530463047
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:27

  andrijk777 написав:Нажаль в України дещо патова ситуація. Самі ми РФ перемогти не можемо. В першу чергу ми значно слабші економічно і в другу чергу у них є ядерна зброя.
Та і звичайної зброї у них поки що більше + багато на збереженні + ще й виготовляють вони більше(а ми взагалі майже нічого не виготовляєм)
поэтому войну нужно переводить в плоскость санкций и экономики в целом. Когда их нефть покупать захочет только северная Корея, будет уже не до войны.. нефтью помидоры в Сибири поливать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Прочитал.
Но я не о деталях, а о состоянии здоровья.
У меня были мысли, но я трезво оцениваю свои возможности и понимаю, что был бы бременем для окружающих. Стоять на блок-посту я бы мог, но таких войск нет.
А Вы не обратили внимание на его рассказ о Сергее Петровичеве (с протезом)?
Могу понять его, но зачем было пускать его на фронт?
Не знаю состояние здоровья Хабарова-Быка (долгих ему лет), но сомневаюсь, что он способен полноценно выполнять обязанности.

P.s. Меня сильно удивил "батальон" численностью 60 человек. Вообще-то, это даже не рота.

Як описує сам Хабаров:
Там проводили п’ять діб в окопах, потім назад. Постійно над головою рвалися міни та ракети. Люди могли кинути це все. Але не було жодного, хто б злякався.
Після деокупації Ізюму нас перевели в Соледар. Там в наступ ніхто не йшов. Ми в окопах сиділи, а ворог напроти. Голову не піднімеш, тому що навколо все гримить.

В якійсь мірі на блокпосту стояти не легше. І часто якраз на блок-постах також явно пенсійного віку тероборонці були. Ну, що у 80-ть спроможний служити, а переважна б-ть до цього віку взагалі не доживає, то тут різні чинники. У 80-річних діапазон можливостей відрязняється побільше, як в молодих. А 60-ть, то це вже також можливо після втрат, або зразу недокомплект.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 21:46

  andrijk777 написав:Чувак точно кукухою поїхав. Буде ультиматум Штатам ставити. :mrgreen: :mrgreen:
Гомель брати - ідея прикольна, але який зміст? Тоді у Луки буде 100% право воювати з нами і він буде воювати, і білоруси теж будуть воювати, можете не сумніватись. Не всі звичайно, але більшість.
Але що скажуть наші друзі? Чи продовжать давати зброю? Дуже сумніваюсь.
Да не смотрите подобных. Он и про экономику всякую дичь рассказывает. Я вообще здесь удивляюсь. Им Арестович глаза режет, а подобных вставляют куда надо и не надо.
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 22:08

пуск ШАХІДІВ
розрахунковий час підльоту:
• Днепр /Кременчуг 23.20
• Черкаси 23.50
• Київ 00:40
• Вінниця 00:55

Зараз проходять біля Маріуполя.

https://t.me/irpin_b_politik/9983
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 22:25

  detroytred написав:Та наче ті цитати та обговорення, яке було вище, не стосується можливості існування заборони від західних партнерів.
Про дану можливість є лише заяви Тимошенко та ін.

Моє бачення: серед західних партнерів були й ті, хто просував самий жорсткий опір одразу, й ті, хто продавлював мету неспротиву. А також ні те, ні се.
Рішення було за нашим керівництвом. Тільки за ним. Що і в якій формі робити.
Турчінов показав вищий клас політичної гри для особисто себе.
Маючи опонентів сценарію жорсткого опору, заперечив їм (тобто висловився за військовий стан, показував власне бажання збройної відсічі - як це й положено згідно законів та планів оборони), але! -- нічого не робив для реалізації цього!!
Просто - *Один Турчинов - за", просто - дозвіл)) на застосування зброї (наче хтось забороняв застосування зброї, згідно законів). І все.
Хоча треба -- не просто віддавати накази (укази), а добиватися їх виконання. До того ж прямі накази (укази) на знищення ворога.
На те ж засідання РНБО, на яке приперлась ЮВТ, міг би запросити інших політиків, ще Заману та ін., які б наполягали на протилежному, підтримали Турчинова, апелювали Тенюху.
Сам би різко та жорстко пояснив всім присутнім, що згідно законів при збройному нападі ворожої країни потрібно прямо бити нападника, треба робити те й те. Ніякої гібрідності не може бути апріорі. Гібрідність запропонував нападник, так навіщо приймати його пропозицію. Треба робити все для відбиття агресії.

А так -- і нашим (собі), і вашим.
Він йшов на це засідання, чудово вже знаючи настрої всіх інших. Ніхто ж з них не ховав їх.

Гарно сидіти на дивані і розказувати що мав робити Турчинов. А ви попробуйде уявити себе на його місці.
1. Неконституційним чином отримав крісло президента.
2. За один день зі звичайного депутата став президентом.
І в цих умовах йому треба прийняти рішення не мало не багато: війна з Росією. :D Причому його не підтримує ніхто, ні РНБО, ні Захід. В країні хаос. В силових структурах купа людей старої системи і просто зрадників. І .т.д.

Прекрасна у нього ситуація. Впевнений, будь ви на його місті все б порішали без проблем. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 22:36

Андрій777
Мова не була про те легко чи важко йому було прийняти інші рішення.
І тим паче про мене на його місці.

Більше скажу: з боку отих генералів (і мене) не звинувачення на його адресу, а бачення -- що можна було зробити інакше.
Він прийняв такі рішення. Прийняв. На ньому відповідальність. Основна.

Турчинов же переклав її (всю відповідальність!) на військових. А він начебто зробив усе можливе від нього.
Але факт є факт: прямий конкретний наказ на знищення ворога від нього явився тільки у Донецькому аеропорту.
І от тоді... - він же сам це прямо визнав.

Міг би ще чекати))

З якого дивана? Назаров особисто тоді там був...
До речі, я б на його місці, спитав у Замани, який відмовив Янику у введені військ в Київ (чим не доказ, що не зрадник?), і робив, що скажуть військові.
Як це зараз робить Зе...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 22:50

  detroytred написав:Андрій777
Мова не була про те легко чи важко йому було прийняти інші рішення.
І тим паче про мене на його місці.

Більше скажу: з боку отих генералів (і мене) не звинувачення на його адресу, а бачення -- що можна було зробити інакше.
Він прийняв такі рішення. Прийняв. На ньому відповідальність. Основна.

Турчинов же переклав її (всю відповідальність!) на військових. А він начебто зробив усе можливе від нього.
Але факт є факт: прямий конкретний наказ на знищення ворога від нього явився тільки у Донецькому аеропорту.
І от тоді... - він же сам це прямо визнав.

Міг би ще чекати))

З якого дивана? Назаров особисто тоді там був...

А якби він прийняв інші рішення і Україна би втратила незалежність? Або втратила половину території?
Не розглядаєте такі варіанти. Чому?
А я розглядаю. І вважаю що Турчинову треба пам'ятники ставити.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 22:57

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Андрій777
Мова не була про те легко чи важко йому було прийняти інші рішення.
І тим паче про мене на його місці.

Більше скажу: з боку отих генералів (і мене) не звинувачення на його адресу, а бачення -- що можна було зробити інакше.
Він прийняв такі рішення. Прийняв. На ньому відповідальність. Основна.

Турчинов же переклав її (всю відповідальність!) на військових. А він начебто зробив усе можливе від нього.
Але факт є факт: прямий конкретний наказ на знищення ворога від нього явився тільки у Донецькому аеропорту.
І от тоді... - він же сам це прямо визнав.

Міг би ще чекати))

З якого дивана? Назаров особисто тоді там був...

А якби він прийняв інші рішення і Україна би втратила незалежність? Або втратила половину території?
Не розглядаєте такі варіанти. Чому?
А я розглядаю. І вважаю що Турчинову треба пам'ятники ставити.

Й так теж могло бути.

Але з такою постановкою питання всі, хто за дії згідно рішучого опору нападу ворога, є зрадниками.

Тобто: а якщо оті кримські вояки почали активний опір, і Україна втратила незалежность, то...

Абсурд виходить))
Пам'ятники їм треба, що не зробили отой опір. Хоча Турчинов закликав - дозволяю стріляти.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 22:59

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Нажаль в України дещо патова ситуація. Самі ми РФ перемогти не можемо. В першу чергу ми значно слабші економічно і в другу чергу у них є ядерна зброя.
Та і звичайної зброї у них поки що більше + багато на збереженні + ще й виготовляють вони більше(а ми взагалі майже нічого не виготовляєм)
поэтому войну нужно переводить в плоскость санкций и экономики в целом. Когда их нефть покупать захочет только северная Корея, будет уже не до войны.. нефтью помидоры в Сибири поливать.

В економічному плані ситуація набагато гірша ніж в воєнному.
Ще на початку війни я писав, що поки Німеччина(і інші) будуть платити сотні мільярдів за нафту/газ нам війну не виграти.
На превелике щастя ситуація змінилась. Через "геніальні" рішення пу перекрити газ(і інші рішення) до Європи дещо почало доходити і вони міняють ситуацію. Повільно, але міняють. Почекаємо ще що вони приймуть 5 лютого, обмеживши ціну на нафтопродукти - ключове джерело бабла для РФ.
andrijk777
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