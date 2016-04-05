detroytred написав:

Та наче ті цитати та обговорення, яке було вище, не стосується можливості існування заборони від західних партнерів.Про дану можливість є лише заяви Тимошенко та ін.Моє бачення: серед західних партнерів були й ті, хто просував самий жорсткий опір одразу, й ті, хто продавлював мету неспротиву. А також ні те, ні се.Рішення було за нашим керівництвом. Тільки за ним. Що і в якій формі робити.Турчінов показав вищий клас політичної гри для особисто себе.Маючи опонентів сценарію жорсткого опору, заперечив їм (тобто висловився за військовий стан, показував власне бажання збройної відсічі - як це й положено згідно законів та планів оборони), але! -- нічого не робив для реалізації цього!!Просто - *Один Турчинов - за", просто - дозвіл)) на застосування зброї (наче хтось забороняв застосування зброї, згідно законів). І все.Хоча треба -- не просто віддавати накази (укази), а добиватися їх виконання. До того ж прямі накази (укази) на знищення ворога.На те ж засідання РНБО, на яке приперлась ЮВТ, міг би запросити інших політиків, ще Заману та ін., які б наполягали на протилежному, підтримали Турчинова, апелювали Тенюху.Сам би різко та жорстко пояснив всім присутнім, що згідно законів при збройному нападі ворожої країни потрібно прямо бити нападника, треба робити те й те. Ніякої гібрідності не може бути апріорі. Гібрідність запропонував нападник, так навіщо приймати його пропозицію. Треба робити все для відбиття агресії.А так -- і нашим (собі), і вашим.Він йшов на це засідання, чудово вже знаючи настрої всіх інших. Ніхто ж з них не ховав їх.