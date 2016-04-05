andrijk777 написав:Нажаль в України дещо патова ситуація. Самі ми РФ перемогти не можемо. В першу чергу ми значно слабші економічно і в другу чергу у них є ядерна зброя. Та і звичайної зброї у них поки що більше + багато на збереженні + ще й виготовляють вони більше(а ми взагалі майже нічого не виготовляєм)
поэтому войну нужно переводить в плоскость санкций и экономики в целом. Когда их нефть покупать захочет только северная Корея, будет уже не до войны.. нефтью помидоры в Сибири поливать.
ЛАД написав:Прочитал. Но я не о деталях, а о состоянии здоровья. У меня были мысли, но я трезво оцениваю свои возможности и понимаю, что был бы бременем для окружающих. Стоять на блок-посту я бы мог, но таких войск нет. А Вы не обратили внимание на его рассказ о Сергее Петровичеве (с протезом)? Могу понять его, но зачем было пускать его на фронт? Не знаю состояние здоровья Хабарова-Быка (долгих ему лет), но сомневаюсь, что он способен полноценно выполнять обязанности.
P.s. Меня сильно удивил "батальон" численностью 60 человек. Вообще-то, это даже не рота.
Як описує сам Хабаров:
Там проводили п’ять діб в окопах, потім назад. Постійно над головою рвалися міни та ракети. Люди могли кинути це все. Але не було жодного, хто б злякався. Після деокупації Ізюму нас перевели в Соледар. Там в наступ ніхто не йшов. Ми в окопах сиділи, а ворог напроти. Голову не піднімеш, тому що навколо все гримить.
В якійсь мірі на блокпосту стояти не легше. І часто якраз на блок-постах також явно пенсійного віку тероборонці були. Ну, що у 80-ть спроможний служити, а переважна б-ть до цього віку взагалі не доживає, то тут різні чинники. У 80-річних діапазон можливостей відрязняється побільше, як в молодих. А 60-ть, то це вже також можливо після втрат, або зразу недокомплект.
andrijk777 написав:Чувак точно кукухою поїхав. Буде ультиматум Штатам ставити. Гомель брати - ідея прикольна, але який зміст? Тоді у Луки буде 100% право воювати з нами і він буде воювати, і білоруси теж будуть воювати, можете не сумніватись. Не всі звичайно, але більшість. Але що скажуть наші друзі? Чи продовжать давати зброю? Дуже сумніваюсь.
Да не смотрите подобных. Он и про экономику всякую дичь рассказывает. Я вообще здесь удивляюсь. Им Арестович глаза режет, а подобных вставляют куда надо и не надо.
detroytred написав:Та наче ті цитати та обговорення, яке було вище, не стосується можливості існування заборони від західних партнерів. Про дану можливість є лише заяви Тимошенко та ін.
Моє бачення: серед західних партнерів були й ті, хто просував самий жорсткий опір одразу, й ті, хто продавлював мету неспротиву. А також ні те, ні се. Рішення було за нашим керівництвом. Тільки за ним. Що і в якій формі робити. Турчінов показав вищий клас політичної гри для особисто себе. Маючи опонентів сценарію жорсткого опору, заперечив їм (тобто висловився за військовий стан, показував власне бажання збройної відсічі - як це й положено згідно законів та планів оборони), але! -- нічого не робив для реалізації цього!! Просто - *Один Турчинов - за", просто - дозвіл)) на застосування зброї (наче хтось забороняв застосування зброї, згідно законів). І все. Хоча треба -- не просто віддавати накази (укази), а добиватися їх виконання. До того ж прямі накази (укази) на знищення ворога. На те ж засідання РНБО, на яке приперлась ЮВТ, міг би запросити інших політиків, ще Заману та ін., які б наполягали на протилежному, підтримали Турчинова, апелювали Тенюху. Сам би різко та жорстко пояснив всім присутнім, що згідно законів при збройному нападі ворожої країни потрібно прямо бити нападника, треба робити те й те. Ніякої гібрідності не може бути апріорі. Гібрідність запропонував нападник, так навіщо приймати його пропозицію. Треба робити все для відбиття агресії.
А так -- і нашим (собі), і вашим. Він йшов на це засідання, чудово вже знаючи настрої всіх інших. Ніхто ж з них не ховав їх.
Гарно сидіти на дивані і розказувати що мав робити Турчинов. А ви попробуйде уявити себе на його місці. 1. Неконституційним чином отримав крісло президента. 2. За один день зі звичайного депутата став президентом. І в цих умовах йому треба прийняти рішення не мало не багато: війна з Росією. Причому його не підтримує ніхто, ні РНБО, ні Захід. В країні хаос. В силових структурах купа людей старої системи і просто зрадників. І .т.д.
Прекрасна у нього ситуація. Впевнений, будь ви на його місті все б порішали без проблем.
Андрій777 Мова не була про те легко чи важко йому було прийняти інші рішення. І тим паче про мене на його місці.
Більше скажу: з боку отих генералів (і мене) не звинувачення на його адресу, а бачення -- що можна було зробити інакше. Він прийняв такі рішення. Прийняв. На ньому відповідальність. Основна.
Турчинов же переклав її (всю відповідальність!) на військових. А він начебто зробив усе можливе від нього. Але факт є факт: прямий конкретний наказ на знищення ворога від нього явився тільки у Донецькому аеропорту. І от тоді... - він же сам це прямо визнав.
Міг би ще чекати))
З якого дивана? Назаров особисто тоді там був... До речі, я б на його місці, спитав у Замани, який відмовив Янику у введені військ в Київ (чим не доказ, що не зрадник?), і робив, що скажуть військові. Як це зараз робить Зе...
detroytred написав:Андрій777 Мова не була про те легко чи важко йому було прийняти інші рішення. І тим паче про мене на його місці.
Більше скажу: з боку отих генералів (і мене) не звинувачення на його адресу, а бачення -- що можна було зробити інакше. Він прийняв такі рішення. Прийняв. На ньому відповідальність. Основна.
Турчинов же переклав її (всю відповідальність!) на військових. А він начебто зробив усе можливе від нього. Але факт є факт: прямий конкретний наказ на знищення ворога від нього явився тільки у Донецькому аеропорту. І от тоді... - він же сам це прямо визнав.
Міг би ще чекати))
З якого дивана? Назаров особисто тоді там був...
А якби він прийняв інші рішення і Україна би втратила незалежність? Або втратила половину території? Не розглядаєте такі варіанти. Чому? А я розглядаю. І вважаю що Турчинову треба пам'ятники ставити.
detroytred написав:Андрій777 Мова не була про те легко чи важко йому було прийняти інші рішення. І тим паче про мене на його місці.
Більше скажу: з боку отих генералів (і мене) не звинувачення на його адресу, а бачення -- що можна було зробити інакше. Він прийняв такі рішення. Прийняв. На ньому відповідальність. Основна.
Турчинов же переклав її (всю відповідальність!) на військових. А він начебто зробив усе можливе від нього. Але факт є факт: прямий конкретний наказ на знищення ворога від нього явився тільки у Донецькому аеропорту. І от тоді... - він же сам це прямо визнав.
Міг би ще чекати))
З якого дивана? Назаров особисто тоді там був...
А якби він прийняв інші рішення і Україна би втратила незалежність? Або втратила половину території? Не розглядаєте такі варіанти. Чому? А я розглядаю. І вважаю що Турчинову треба пам'ятники ставити.
Й так теж могло бути.
Але з такою постановкою питання всі, хто за дії згідно рішучого опору нападу ворога, є зрадниками.
Тобто: а якщо оті кримські вояки почали активний опір, і Україна втратила незалежность, то...
Абсурд виходить)) Пам'ятники їм треба, що не зробили отой опір. Хоча Турчинов закликав - дозволяю стріляти.
andrijk777 написав:Нажаль в України дещо патова ситуація. Самі ми РФ перемогти не можемо. В першу чергу ми значно слабші економічно і в другу чергу у них є ядерна зброя. Та і звичайної зброї у них поки що більше + багато на збереженні + ще й виготовляють вони більше(а ми взагалі майже нічого не виготовляєм)
поэтому войну нужно переводить в плоскость санкций и экономики в целом. Когда их нефть покупать захочет только северная Корея, будет уже не до войны.. нефтью помидоры в Сибири поливать.
В економічному плані ситуація набагато гірша ніж в воєнному. Ще на початку війни я писав, що поки Німеччина(і інші) будуть платити сотні мільярдів за нафту/газ нам війну не виграти. На превелике щастя ситуація змінилась. Через "геніальні" рішення пу перекрити газ(і інші рішення) до Європи дещо почало доходити і вони міняють ситуацію. Повільно, але міняють. Почекаємо ще що вони приймуть 5 лютого, обмеживши ціну на нафтопродукти - ключове джерело бабла для РФ.