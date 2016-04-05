Стралинк действительно нельзя задавить. Терминалы принципиально не пеленгуемые. Даже с воздуха БПЛА РТР нужно стать непосредственно между терминалом и спутником. С земли же это ненаучная фантастика, особенно с учётом элементной базы и военно-промышленных компетенций, доступных РФ. Очередной распил.



Хуже того, Старлинк позволяет перенацеливать Томагавки и иные крылатые ракеты прямо в воздухе, по актуальным разведданным. Это повысит в десятки раз их эффективность, т.к. полностью компенсирует медлительность и негибкость такого класса оружия. Старлинк сделал возможным не только разгром ВС РФ силами такой страны как Украина, но и первый удар по территории РФ. Поражённые цели и районы ПВО будут уточняться, ракеты будут перенацеливаться в реальном времени, чтобы не поражать уже уничтоженные цели, обходить районы ПВО и наводиться на переместившиеся цели. Это делает перспективу первого обезоруживающего удара и концепцию Prompt Global Strike из непрактичной — крайне лёгкой и реальной.



Самая злая американская спутниковая система, Topaz/FIA-Radar, развёрнутая за время Минских соглашений, делает сотню радиолокационных снимков высокого разрешения в сутки, и предоставляет данные хохлу. В любую погоду, сквозь любые облака. Порой обновления прилетают каждый час. По выявленным объектам наносятся удары GMRLS. В этот контур легко добавить потребное оружие любой дальности и использовать по назначению, хоть PrSM, хоть ATACMS, хоть SLAM-ER, что угодно. Это идеальный разведывательно-огневой контур масштаба ТВД, в который интегрируется любое западное оружие. И американцы получили возможность его отработать.



После такого успеха американцы обязательно развернут ещё больше подобных КА радиолокационной разведки. А то некоторые товарисчи в прессе и Конгрессе считали эти спутники провалом, а они тут войну выиграли. И Старлинк, и такие разведывательные КА это компактные и энергоэффективные АФАР, микроэлектронику для которых Исламская Конфедерация повторить не смогла. И не сможет в ближайшие десятки лет, а потом и русорез с хаосом подтянутся, т.е., не сможет повторить никогда.



В итоге, получаем войну против невообразимо более развитого технологически противника