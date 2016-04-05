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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 гру, 2022 00:17
Ой+ написав:
...........
Як описує сам Хабаров:
Там проводили п’ять діб в окопах, потім назад. Постійно над головою рвалися міни та ракети. Люди могли кинути це все. Але не було жодного, хто б злякався.
Після деокупації Ізюму нас перевели в Соледар. Там в наступ ніхто не йшов. Ми в окопах сиділи, а ворог напроти. Голову не піднімеш, тому що навколо все гримить.
В якійсь мірі на блокпосту стояти не легше. І часто якраз на блок-постах також явно пенсійного віку тероборонці були. Ну, що у 80-ть спроможний служити, а переважна б-ть до цього віку взагалі не доживає, то тут різні чинники. У 80-річних діапазон можливостей відрязняється побільше, як в молодих. А 60-ть, то це вже також можливо після втрат, або зразу недокомплект.
Описывать можно как угодно.
То, что у 80-летних диапазон возможностей может сильно отличаться, согласен. Но, согласитесь и Вы, что этот диапазон в любом случае значительно ниже, чем у 20-30 и даже 50-летних.
Думаю, это всё же ... не знаю, как сказать... пусть не стоит делать. В ответственный момент может подвести.
Сергей Петровичев просто погиб сам. Человека жаль. Но в другой ситуации мог подвести подразделение и послужить причиной гибели многих.
А о 60-и он пишет до потерь
. И "зразу недокомплект" - уж слишком. Называть батальоном то, что меньше роты...
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Додано: Пон 19 гру, 2022 00:23
Стралинк действительно нельзя задавить. Терминалы принципиально не пеленгуемые. Даже с воздуха БПЛА РТР нужно стать непосредственно между терминалом и спутником. С земли же это ненаучная фантастика, особенно с учётом элементной базы и военно-промышленных компетенций, доступных РФ. Очередной распил.
Хуже того, Старлинк позволяет перенацеливать Томагавки и иные крылатые ракеты прямо в воздухе, по актуальным разведданным. Это повысит в десятки раз их эффективность, т.к. полностью компенсирует медлительность и негибкость такого класса оружия. Старлинк сделал возможным не только разгром ВС РФ силами такой страны как Украина, но и первый удар по территории РФ. Поражённые цели и районы ПВО будут уточняться, ракеты будут перенацеливаться в реальном времени, чтобы не поражать уже уничтоженные цели, обходить районы ПВО и наводиться на переместившиеся цели. Это делает перспективу первого обезоруживающего удара и концепцию Prompt Global Strike из непрактичной — крайне лёгкой и реальной.
Самая злая американская спутниковая система, Topaz/FIA-Radar, развёрнутая за время Минских соглашений, делает сотню радиолокационных снимков высокого разрешения в сутки, и предоставляет данные хохлу. В любую погоду, сквозь любые облака. Порой обновления прилетают каждый час. По выявленным объектам наносятся удары GMRLS. В этот контур легко добавить потребное оружие любой дальности и использовать по назначению, хоть PrSM, хоть ATACMS, хоть SLAM-ER, что угодно. Это идеальный разведывательно-огневой контур масштаба ТВД, в который интегрируется любое западное оружие. И американцы получили возможность его отработать.
После такого успеха американцы обязательно развернут ещё больше подобных КА радиолокационной разведки. А то некоторые товарисчи в прессе и Конгрессе считали эти спутники провалом, а они тут войну выиграли. И Старлинк, и такие разведывательные КА это компактные и энергоэффективные АФАР, микроэлектронику для которых Исламская Конфедерация повторить не смогла. И не сможет в ближайшие десятки лет, а потом и русорез с хаосом подтянутся, т.е., не сможет повторить никогда.
В итоге, получаем войну против невообразимо более развитого технологически противника
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Додано: Пон 19 гру, 2022 00:27
Ворожі канали протирічать між собою)):
* В РФ создали комплекс «Борщевик» для обнаружения Starlink на расстоянии до 10 километров.
Поясним, чем это грозит для ВСУ, которое использовало Starlink, для быстрой коммуникации между частями на линии атаки/обороны.
Теперь будет риск обнаружения и нанесения ударов именно по этим геопозициям.*
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