Додано: Пон 19 гру, 2022 08:26

ЛАД написав: Як я пам'ятаю, скупчення рос. військ біля нашого кордону було ще весною 2021. Як я пам'ятаю, скупчення рос. військ біля нашого кордону було ще весною 2021.

Ну от майже рік і був.Багато це чи мало?Якщо вважати, що ні на півдні, ні на півночі не створено було будь-яких інженерних перешкод і не створено укріплених районів, то немало.Взагалі, вам не здається дивним будувати хайвеї на півдні і півночі, коли біля цих кордонів 100 тисяч, яким нема чого протиставити?Це наче б по вашому під'їзду ходив наркоманом з мисливською рушницею, питав у всіх "Де цей чортовий ЛАД, я знесу йому голову зараз!" , А ви в цей час спокійно перестилали б в прихожці лінолеум, а то він трохи прохудився, а у вас в п'ятницю на ювілей 70 років гості.І ви б такий розмірковували: " ну чи знайде мене той наркоман , чи ні - ще не факт. А може походить і піде собі геть. А може він до п'ятниці взагалі не знайде. А от гості в п'ятницю будуть точно! Тому наркоман наркоманом, а лінолеум сам себе не перестелить. І взагалі, якщо він і прийде, що я йому зроблю? Воздушка у мене в кладовій закидана мотлохом, це її ще спробуй знайди, да і невідомо, чи допоможе вона.. ні, піду лінолеум краще поміняю".Хоча. Ви там щось казали, що у вас єдина претензія до Зеленського, що не зміг домовитись з путлєром. Тому переграємо сценарій:Ви виходите в під'їзд , відчиняєте наркоману і домовляєтесь."Наркоман, дивись, у мене ось такий гарний лінолеум, ось фото гостей, які бо мене прийдуть в п'ятницю, дивись, які всі гарні. Ну навіщо тобі мене вбивати? Які у тебе до мене претензії? Що ти колешся, а я ні? Так я теж можу трішки для тебе. Кольнусь небагато, ось дивись! І гостям на п'ятницю по шприцу візьму. Ми ж всі такі ж як ти! о̶д̶и̶н̶_̶н̶а̶р̶о̶т!