Там проводили п’ять діб в окопах, потім назад. Постійно над головою рвалися міни та ракети. Люди могли кинути це все. Але не було жодного, хто б злякався. Після деокупації Ізюму нас перевели в Соледар. Там в наступ ніхто не йшов. Ми в окопах сиділи, а ворог напроти. Голову не піднімеш, тому що навколо все гримить.
В якійсь мірі на блокпосту стояти не легше. І часто якраз на блок-постах також явно пенсійного віку тероборонці були. Ну, що у 80-ть спроможний служити, а переважна б-ть до цього віку взагалі не доживає, то тут різні чинники. У 80-річних діапазон можливостей відрязняється побільше, як в молодих. А 60-ть, то це вже також можливо після втрат, або зразу недокомплект.
Описывать можно как угодно. То, что у 80-летних диапазон возможностей может сильно отличаться, согласен. Но, согласитесь и Вы, что этот диапазон в любом случае значительно ниже, чем у 20-30 и даже 50-летних. Думаю, это всё же ... не знаю, как сказать... пусть не стоит делать. В ответственный момент может подвести. Сергей Петровичев просто погиб сам. Человека жаль. Но в другой ситуации мог подвести подразделение и послужить причиной гибели многих.
А о 60-и он пишет до потерь. И "зразу недокомплект" - уж слишком. Называть батальоном то, что меньше роты...
Стралинк действительно нельзя задавить. Терминалы принципиально не пеленгуемые. Даже с воздуха БПЛА РТР нужно стать непосредственно между терминалом и спутником. С земли же это ненаучная фантастика, особенно с учётом элементной базы и военно-промышленных компетенций, доступных РФ. Очередной распил.
Хуже того, Старлинк позволяет перенацеливать Томагавки и иные крылатые ракеты прямо в воздухе, по актуальным разведданным. Это повысит в десятки раз их эффективность, т.к. полностью компенсирует медлительность и негибкость такого класса оружия. Старлинк сделал возможным не только разгром ВС РФ силами такой страны как Украина, но и первый удар по территории РФ. Поражённые цели и районы ПВО будут уточняться, ракеты будут перенацеливаться в реальном времени, чтобы не поражать уже уничтоженные цели, обходить районы ПВО и наводиться на переместившиеся цели. Это делает перспективу первого обезоруживающего удара и концепцию Prompt Global Strike из непрактичной — крайне лёгкой и реальной.
Самая злая американская спутниковая система, Topaz/FIA-Radar, развёрнутая за время Минских соглашений, делает сотню радиолокационных снимков высокого разрешения в сутки, и предоставляет данные хохлу. В любую погоду, сквозь любые облака. Порой обновления прилетают каждый час. По выявленным объектам наносятся удары GMRLS. В этот контур легко добавить потребное оружие любой дальности и использовать по назначению, хоть PrSM, хоть ATACMS, хоть SLAM-ER, что угодно. Это идеальный разведывательно-огневой контур масштаба ТВД, в который интегрируется любое западное оружие. И американцы получили возможность его отработать.
После такого успеха американцы обязательно развернут ещё больше подобных КА радиолокационной разведки. А то некоторые товарисчи в прессе и Конгрессе считали эти спутники провалом, а они тут войну выиграли. И Старлинк, и такие разведывательные КА это компактные и энергоэффективные АФАР, микроэлектронику для которых Исламская Конфедерация повторить не смогла. И не сможет в ближайшие десятки лет, а потом и русорез с хаосом подтянутся, т.е., не сможет повторить никогда.
В итоге, получаем войну против невообразимо более развитого технологически противника
Ворожі канали протирічать між собою)): * В РФ создали комплекс «Борщевик» для обнаружения Starlink на расстоянии до 10 километров.
Поясним, чем это грозит для ВСУ, которое использовало Starlink, для быстрой коммуникации между частями на линии атаки/обороны. Теперь будет риск обнаружения и нанесения ударов именно по этим геопозициям.*
Ранок починається з чергової бундесверної зради. Виявилось, що нові БМП "Пума" не дуже. На нещодавніх тренуваннях з 18 новими БМП всі виявились дефектними - в одному згоріла проводка, відмовляє електроніка, відмовляє башта. Під кінець навчань навчатись не було на чому. А наступного року німцям заступати до чергування в рамках програми швидкого реагування НАТО.
Через Spiegel написали про відкритий лист командира однієї з частин, що описав всі негаразди. Лист був до міністра оборони Крістіне Ламбрехт, яка щось не дуже витягує на цій посаді.
Можливо просто готують інформаційне поле для її заміни. Можливо просто шукають пояснень-виправдань, чому не можуть нікому нічим допомогти, бо у самих нічого не працює.
Але по "Пумі" це вже не перша схожа стаття. Вони та "Боксери" повинні були б замінити старі "Мардери", які теоретично могла б отримати Україна. З 2015-го року "Пуми" передають Бундесверу. "Мардери" - поступово будуть списувати.
І можливо б ніхто не дізнався про проблеми, якби не війна в Україні та прискіпливий погляд на військову техніку. Виробники собі б спокійно допиляли проблеми, отримали б нові угоди на модернізацію і т.п. Всі в схемі були б щасливі: генерали - з зірками, політики - на посадах.
Але тут сталась повномасштабна війна в Україні. Попросили про допомогу. Провели аудит техніки. Вони б і раді допомогти, але якщо віддати всі старі "Мардери", то залишаться тільки нові "Пуми", які не дуже. Якщо дати ЗСУ одразу нові "Пуми", то вже на полі боя може виявиться багато цікавого. Погані новини з поля боя - погана реклама для оборонки.
Що робити? З української точки зору це виглядає як "німці-завжди-були-з-росіянами". З німецької як - "вибачте-але-у-нас-нема-армії".
Соединенные Штаты пытались помешать Украине убить начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова во время его визита в зону боевых действий в Украине, говорится в расследовании The New York Times.
Американские чиновники узнали, что генерал Валерий Герасимов планировал поездку на передовую, но скрыли эту информацию от украинцев, опасаясь, что покушение на его жизнь может привести к войне между США и Россией, пишет издание. Впрочем, украинская сторона все равно узнала о поездке. После внутренних дебатов Вашингтон пошел на чрезвычайный шаг, попросив Украину прекратить атаку.
"Мы сказали им не делать этого", - сказал высокопоставленный американский чиновник. "Мы сказали: "Эй, это слишком". Сообщение поступило слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на позиции генерала. Десятки россиян погибли во время удара, сообщили чиновники", - говорится в публикации, Однако, генерал Герасимов в число погибших не вошел. После этого российские военачальники сократили свои визиты на фронт.
andrijk777 написав:.......... А якби він прийняв інші рішення і Україна би втратила незалежність? Або втратила половину території? Не розглядаєте такі варіанти. Чому? А я розглядаю. І вважаю що Турчинову треба пам'ятники ставити.
Памятники людям ставят за действия, а не за бездействие. Турчинов был в тяжёлой ситуации, но он сам выбрал свой путь. Мог отказаться.
andrijk777 написав:Нажаль в України дещо патова ситуація. Самі ми РФ перемогти не можемо. В першу чергу ми значно слабші економічно і в другу чергу у них є ядерна зброя. Та і звичайної зброї у них поки що більше + багато на збереженні + ще й виготовляють вони більше(а ми взагалі майже нічого не виготовляєм)
поэтому войну нужно переводить в плоскость санкций и экономики в целом. Когда их нефть покупать захочет только северная Корея, будет уже не до войны.. нефтью помидоры в Сибири поливать.
В економічному плані ситуація набагато гірша ніж в воєнному. Ще на початку війни я писав, що поки Німеччина(і інші) будуть платити сотні мільярдів за нафту/газ нам війну не виграти. На превелике щастя ситуація змінилась. Через "геніальні" рішення пу перекрити газ(і інші рішення) до Європи дещо почало доходити і вони міняють ситуацію. Повільно, але міняють. Почекаємо ще що вони приймуть 5 лютого, обмеживши ціну на нафтопродукти - ключове джерело бабла для РФ.
К сожалению, победу таким путём ждать слишком долго. Военный путь значительно реальнее. Тем более, что остановиться и ждать победы благодаря крушению росс. экономики всё равно не получится.
ЛАД написав:Як я пам'ятаю, скупчення рос. військ біля нашого кордону було ще весною 2021.
Ну от майже рік і був. Багато це чи мало? Якщо вважати, що ні на півдні, ні на півночі не створено було будь-яких інженерних перешкод і не створено укріплених районів, то немало.
Взагалі, вам не здається дивним будувати хайвеї на півдні і півночі, коли біля цих кордонів 100 тисяч, яким нема чого протиставити? Це наче б по вашому під'їзду ходив наркоманом з мисливською рушницею, питав у всіх "Де цей чортовий ЛАД, я знесу йому голову зараз!" , А ви в цей час спокійно перестилали б в прихожці лінолеум, а то він трохи прохудився, а у вас в п'ятницю на ювілей 70 років гості. І ви б такий розмірковували: " ну чи знайде мене той наркоман , чи ні - ще не факт. А може походить і піде собі геть. А може він до п'ятниці взагалі не знайде. А от гості в п'ятницю будуть точно! Тому наркоман наркоманом, а лінолеум сам себе не перестелить. І взагалі, якщо він і прийде, що я йому зроблю? Воздушка у мене в кладовій закидана мотлохом, це її ще спробуй знайди, да і невідомо, чи допоможе вона.. ні, піду лінолеум краще поміняю".
Хоча. Ви там щось казали, що у вас єдина претензія до Зеленського, що не зміг домовитись з путлєром. Тому переграємо сценарій: Ви виходите в під'їзд , відчиняєте наркоману і домовляєтесь. "Наркоман, дивись, у мене ось такий гарний лінолеум, ось фото гостей, які бо мене прийдуть в п'ятницю, дивись, які всі гарні. Ну навіщо тобі мене вбивати? Які у тебе до мене претензії? Що ти колешся, а я ні? Так я теж можу трішки для тебе. Кольнусь небагато, ось дивись! І гостям на п'ятницю по шприцу візьму. Ми ж всі такі ж як ти! о̶д̶и̶н̶_̶н̶а̶р̶о̶т!
ЛАД написав:Хорошо, что не у всех есть ЯО и даже красные кнопки.
"Новорожденных" пожалели?
Насколько понимаю, Вы физик. Вам нужно объяснять, что такое ядерная война? Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать?
я мав на увазі гіпотетичну ситуацію коли б в України була можливість "окончательного решения рашистского вопроса" (с) без загрози удару у відповідь. От припустимо є два варіанти (задача на сферичного коня у вакуумі): 1) натискаємо чарівну кнопку і всі росіяни зникають, війна сьогодні закінчується, в світі починається мир і процвітання 2) з гуманістичних міркувань відмовляємось від кнопки, і війна продовжується ще багато років, продовжують гинути наші люди, кругом біль, смерть, руйнування філософське питання - що має вибрати українець?