Додано: Пон 19 гру, 2022 11:14

prodigy написав: только 2-3 родителя имели смелость прийти в школу и что-то пытаться доказать (обратите внимание, что вы учились уже в другое время-после 1986г народ потихоньку стал пытаться возражать против не справедливости, даже таких мелких сошек -как директор или учитель только 2-3 родителя имели смелость прийти в школу и что-то пытаться доказать (обратите внимание, что вы учились уже в другое время-после 1986г народ потихоньку стал пытаться возражать против не справедливости, даже таких мелких сошек -как директор или учитель

у меня в классе было несколько "одаренных" которых учителя тянули за уши. Их родители регулярно бегали в школу, наверное консультировали учителей как надо деток любить. С этими детками никто не общался, к ним было отношение как к недоразвитым. Но и не били. Вообще никого не били. Только обидные клички давалиОдному мама обеды в баночках носила, он их ел прямо в коридоре, воняя котлетами и картошкой на всю школу. В случае. как у автора с хвостом, чтобы меня обвинили в пропаже учебника, я бы купил в букинисте новый и швырнул его учительнице через полкласса, желательно при всех. Тягали бы на педсоветы, читали бы морали. Я бы выкручивался что неудачно уронил (как выкручивается здесь Костя юрист).Но родителей бы точно в это гавно не впутывал. Если привел бы родителя - обнулил свой статус среди коллег. Считалось, если приводишь родителя, значит кое что пока не выросло.Учителя не дебилы, они знают чего от кого ждать, и со мной такой финт бы не делали. Скорее бы оценками давили. За оценки учебники в голову не кидают, это уже клиника.