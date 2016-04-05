ЛАД написав:К сожалению, победу таким путём ждать слишком долго. Военный путь значительно реальнее.
ЛАД написав:Вам нужно объяснять, что такое ядерная война? Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать
стесняюсь спросить у вас для каждого форумчанина своя точка зрения? Конечно военный путь значительно реальнее, вот только есть одна мелочь, Харьков может быть стёрт ядерным ударом. Или пуйло признает поражение, имея в арсенале Яо?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 гру, 2022 10:44, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:Нажаль в України дещо патова ситуація. Самі ми РФ перемогти не можемо. В першу чергу ми значно слабші економічно і в другу чергу у них є ядерна зброя. Та і звичайної зброї у них поки що більше + багато на збереженні + ще й виготовляють вони більше(а ми взагалі майже нічого не виготовляєм).
До чого тут це скиглення? Яке змістове навантаження воно несе? Українці повинні злякатися чи розгубитися, читаючи цю муйню? Насправді немає ніякої патової ситуації. Весь цивілізований світ зацікавлений у тому, щоб Україна перемогла, інакше "рузьке мір" полізе в інші країни, де зупинити його буде ще важче. Про виготовлення зброї - це взагалі відверта маніпуляція andrijk777 та очевидна праця на ворога.
Занудой быть мало, нужен IQ. Мы не боролись с какой то отдельной учительницей, или ветераном, мы со всей системой принудиловки боролись. Разницу чувствуешь? И привести родителя в школу было так же унизительно, как обосраться.
только 2-3 родителя имели смелость прийти в школу и что-то пытаться доказать (обратите внимание, что вы учились уже в другое время-после 1986г народ потихоньку стал пытаться возражать против не справедливости, даже таких мелких сошек -как директор или учитель) в мое время 9 из 10 родителей никогда бы не пошли добровольно в школу отстаивать своих детей (4-5 из 10 скорей всего отлупили бы собственных детей дома)
fler написав:Весь цивілізований світ зацікавлений у тому, щоб Україна перемогла, інакше "рузьке мір" полізе в інші країни, де зупинити його буде ще важче.
для нас проблема в тому що весь цивілізований світ зацікавлений у нашій перемозі, АЛЕ без без привязки до строків. небачу бажання закінчити її через пару місяців, і зберегти тим самим життя пару десятків тисяч життів українців
prodigy написав:только 2-3 родителя имели смелость прийти в школу и что-то пытаться доказать (обратите внимание, что вы учились уже в другое время-после 1986г народ потихоньку стал пытаться возражать против не справедливости, даже таких мелких сошек -как директор или учитель
у меня в классе было несколько "одаренных" которых учителя тянули за уши. Их родители регулярно бегали в школу, наверное консультировали учителей как надо деток любить. С этими детками никто не общался, к ним было отношение как к недоразвитым. Но и не били. Вообще никого не били. Только обидные клички давали
Одному мама обеды в баночках носила, он их ел прямо в коридоре, воняя котлетами и картошкой на всю школу. В случае. как у автора с хвостом, чтобы меня обвинили в пропаже учебника, я бы купил в букинисте новый и швырнул его учительнице через полкласса, желательно при всех. Тягали бы на педсоветы, читали бы морали. Я бы выкручивался что неудачно уронил (как выкручивается здесь Костя юрист).
Но родителей бы точно в это гавно не впутывал. Если привел бы родителя - обнулил свой статус среди коллег. Считалось, если приводишь родителя, значит кое что пока не выросло.
Учителя не дебилы, они знают чего от кого ждать, и со мной такой финт бы не делали. Скорее бы оценками давили. За оценки учебники в голову не кидают, это уже клиника.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 гру, 2022 11:40, всього редагувалось 5 разів.
fler написав:Про виготовлення зброї - це взагалі відверта маніпуляція andrijk777 та очевидна праця на ворога.
Ок. Давайте конкретно. Скільки Україна виготовляє крилатих ракет? - Нуль. РФ - десь 30-40 в місяць. Скільки танків виготовляє Україна? - По-моєму 0. РФ - щось точно виготовляють. Скільки літаків виготовляє Україна? - По-моєму 0. РФ - щось точно виготовляють. І т.д. практично по усіх видах зброї. Так, я працюю на ворога, не сумнівайтесь.
"Харьковское акционерное общество ФЕД во время выставки вооружения в Турции подписало контракт на проектирование и изготовление новой техники для вертолетов. В частности, ФЕД подписал с турецкими партнерами контракт на проектирование, изготовление и поставку новой техники для вертолетов.
Следует отметить, что речь идет о системах управления агрегатов управления вертолета, в частности гидравлической системы. Учитывая, что по контрактам связанным с разработкой нового ударного вертолета, Мотор-Сич уже привязала ФЕД к турецким коллегам. Ведь поставки двигателей ТВ3-117ВМА-СБМ1В автоматически подключает к проекту харьковский завод за счет наличия продукции завода в виде насоса-регулятора НР-3ВМ-Т в двигателе." https://t.me/cringedepartment/1231
сторія компанії тісно пов'язана з Харківським машинобудівним заводом «ФЕД». 29 грудня 1927 року відбулося урочисте відкриття дитячої трудової комуни ім. Фелікса Дзержинського. Керувати комуною запросили видатного педагога, вченого і громадського діяча Антона Семеновича Макаренка. У 1932 р на базі механічної майстерні комуни був організований завод. Першою продукцією заводу були дефіцитні на той час в Радянському Союзі електросвердлилки.
Завод был создан в 1927 году на базе небольших мастерских детской Коммуны имени Ф. Э. Дзержинского, под руководством педагога и учёного А. С. Макаренко, он начал свою деятельность с выпуска простейших электрических сверлильных машин и фотоаппаратов. В дальнейшем, были разработаны и серийно выпускались знаменитые малоформатные фотоаппараты серии «ФЭД-5», автоматические фотоаппараты «ФЭД-Микрон», «ФЭД-Микрон-2», «ФЭД-35», «ФЭД-50», стереофотоаппараты «ФЭД-Стерео» и другие фотопринадлежности.
В годы Великой Отечественной войны завод был передан в ведение Наркомата авиационной промышленности и эвакуирован в сибирский город Бердск. В кратчайшие сроки коллектив освоил выпуск топливных насосов для истребителей Ла-5 и Ла-7.
В послевоенные годы завод продолжил производить аппаратуру для авиационной промышленности, а вскоре стал производить и для космической, а также других отраслей машиностроения. При этом продолжался выпуск фотоаппаратов серии «ФЭД».
В феврале 1991 года на базе главного управления министерства авиационной промышленности СССР была создана ассоциация «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД), в состав которой вошли предприятия авиаремонта и двигателестроения СССР (в том числе, завод «ФЭД»)[1].
Сьогодні ХМЗ «ФЕД» — це бренд в авіаційно-космічній галузі, який виготовляє, ремонтує та модернізує агрегати для гідравлічних, паливних та електричних систем авіаційної техніки, гальмівного обладнання вантажного рухомого складу залізниць, а також бронетехніки.
типовий приклад совка харків'ян (керівництва міста і населення -яке спроможне вибрати мером померлу людину (Кернеса)-мабуть вона вважають що ФЄД -це бренд якості (а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?) так само Маріуполь-завод Ілліча, Чорноморськ -якого значна кількість одеситів і місцевих називає Іллічівськом
ЛАД написав:Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара?
Конечно военный путь значительно реальнее, вот только есть одна мелочь, Харьков может быть стёрт ядерным ударом.
Та шо тут відбувається? З глузду з'їхали чи що? Харків має спільний кордон з рф. Який ядерний удар? Навіщо?
Та не хвилюйтесь ви так. Поки наші не перейдуть кордон з РФ чи в Крим - ядерного удару не буде. А така ситуація в найближчі пів року не очікуєтсья. Але навіть у випадку ядерного удару по Харкову усі не занинуть. Максимум 100К, загине. Відповідно ймовірність смерті пересічного харків'янина менше 10%. Досить мала по-моєму.