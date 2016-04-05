RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3047304830493050
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:28

  prodigy написав:так само Маріуполь-завод Ілліча, Чорноморськ -якого значна кількість одеситів і місцевих називає Іллічівськом
я в этом совка не вижу, борьба с памятниками и с названиями была от слабости Порошенко и парламента того созыва. Крым забрать не могли, а Кировоград обнулить смогли. Пэрэмога. Переименовали и всем резко стало легче.

Это наша история, неприятная, болезненная, для многих трагическая. И что её теперь отрицать? Повторять не нужно.

Рассказывать детям что совка и ГУЛАГА не было, а Ленин - литературный персонаж, выдуманный Бонч Бруевичем?

Нужно найти силы признать, что та эпоха была но уже прошла, а некоторые её артефакты остались.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 гру, 2022 11:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15742
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:37

Prodigy
А якщо припустити (до речі, це може й бути справді так!), що більшість сьогоднішніх харків'ян ніякого поняття й близько не мають, що назва ФЕД пов'язана з дзержинським?
ФЕД і ФЕД))
Ще й хто чув, що таке підприємство є у місті?))
Кому воно цікаве-то?

Тобто узагальнене звинувачення харків'ян у совковості на цій підставі виглядає необгрунтованим.

Я б краще задав питання: хто повинен, що закон про декомунізацію не виконується? Хто ці совки? Починаючи з найвищих чиновників країни))
Ще 9 квітня 2015!!! року прийняті чотири закони про декомунізацію.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25731
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3047304830493050
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109338
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475400
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4431
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (748)
19.12.2022 11:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.