я в этом совка не вижу, борьба с памятниками и с названиями была от слабости Порошенко и парламента того созыва. Крым забрать не могли, а Кировоград обнулить смогли. Пэрэмога. Переименовали и всем резко стало легче.
Это наша история, неприятная, болезненная, для многих трагическая. И что её теперь отрицать? Повторять не нужно.
Рассказывать детям что совка и ГУЛАГА не было, а Ленин - литературный персонаж, выдуманный Бонч Бруевичем?
Нужно найти силы признать, что та эпоха была но уже прошла, а некоторые её артефакты остались.