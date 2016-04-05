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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3047304830493050
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:28

Современное искусство
https://t.me/xydessa/26338

‼Встреча Путина с президентом Белоруссии Лукашенко сулит неприятности и является частью усилий, направленных на создание информационных условий для нового этапа войны, пишут аналитики ISW. 

Путин обсудит более широкое участие ВС РБ в дальнейшей российской агрессии против Украины. Также президент рф может отдать приказ о возобновлении крупномасштабных наступательных операций этой зимой.
https://www.understandingwar.org/backgr ... ecember-18
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 гру, 2022 12:00, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:37

Prodigy
А якщо припустити (до речі, це може й бути справді так!), що більшість сьогоднішніх харків'ян ніякого поняття й близько не мають, що назва ФЕД пов'язана з дзержинським?
ФЕД і ФЕД))
Ще й хто чув, що таке підприємство є у місті?))
Кому воно цікаве-то?

Тобто узагальнене звинувачення харків'ян у совковості на цій підставі виглядає необгрунтованим.

Я б краще задав питання: хто відповідає, що закон про декомунізацію не виконується? Хто ці совки? Починаючи з найвищих чиновників країни))
Ще 9 квітня 2015!!! року прийняті чотири закони про декомунізацію.
Нагадую, якщо ж закон не виконає і керівник області, то це має протягом трьох місяців зробити Кабінет Міністрів. Який, в свою чергу, відповідальний перед президентом.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:20

Орки по Херсону уже катюшами стреляют 41го года, скоро будут запускать говно мамонта из катапульт...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:25

  andrijk777 написав:
  fler написав:Про виготовлення зброї - це взагалі відверта маніпуляція andrijk777 та очевидна праця на ворога.

Ок. Давайте конкретно.
Скільки Україна виготовляє крилатих ракет? - Нуль. РФ - десь 30-40 в місяць.
Скільки танків виготовляє Україна? - По-моєму 0. РФ - щось точно виготовляють.
Скільки літаків виготовляє Україна? - По-моєму 0. РФ - щось точно виготовляють.
І т.д. практично по усіх видах зброї.
Так, я працюю на ворога, не сумнівайтесь. :D

Не сумніваюсь, адже яка людина при розумі буде намагатися з'ясувати на форумі про виробництво зброї в своїй країні під час війни?!
fler
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:26

"Найбільша відмінність між українцями й ліванцями,  виявляється в ступені відкритості до спілкування. Наприклад, у Лівані, коли ти гуляєш, то можеш незнайомцям сказати "привіт" і "вітаю". Інколи навіть питаєш, як справи. А тут, в Україні, буває так, що двері квартир розташовані поруч, а мешканці один одного не знають".

Ліванець Білал Амхаз живе в Кропивницькому чотири роки. Він – студент Донецького національного медичного університету. Зараз вивчає українську мову. Суспільному розповів про те, чому на час війни залишився в Кропивницькому, як живе під час блекаутів і як ставиться до того, що саме його держава першою в арабському світі офіційно підтримала Україну після нападу Росії.
https://suspilne.media/341428-livan-per ... i-ta-movu/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 12:30

Паника на РФ растёт

https://t.me/KremlCirk/3426
Интересная их манера общения, как будто хотят донести эмоции, а не информацию. 1в1 как на базаре. Деграданты. Или полезные идиоты.
https://t.me/KremlCirk/3429
Пушкин с Есениным аплодируют стоя.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як я і прогнозував раніше в орків почалося самовипілювання авіації через проблеми з двигунами Мотор-Січ.
За 4 дні, розбилося 2 Мі-8 та згорів Ан-12.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/19/7381341/
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/541 ... adku-video
Denik
 
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