Prodigy А якщо припустити (до речі, це може й бути справді так!), що більшість сьогоднішніх харків'ян ніякого поняття й близько не мають, що назва ФЕД пов'язана з дзержинським? ФЕД і ФЕД)) Ще й хто чув, що таке підприємство є у місті?)) Кому воно цікаве-то?
Тобто узагальнене звинувачення харків'ян у совковості на цій підставі виглядає необгрунтованим.
Я б краще задав питання: хто відповідає, що закон про декомунізацію не виконується? Хто ці совки? Починаючи з найвищих чиновників країни)) Ще 9 квітня 2015!!! року прийняті чотири закони про декомунізацію. Нагадую, якщо ж закон не виконає і керівник області, то це має протягом трьох місяців зробити Кабінет Міністрів. Який, в свою чергу, відповідальний перед президентом.
fler написав:Про виготовлення зброї - це взагалі відверта маніпуляція andrijk777 та очевидна праця на ворога.
Ок. Давайте конкретно. Скільки Україна виготовляє крилатих ракет? - Нуль. РФ - десь 30-40 в місяць. Скільки танків виготовляє Україна? - По-моєму 0. РФ - щось точно виготовляють. Скільки літаків виготовляє Україна? - По-моєму 0. РФ - щось точно виготовляють. І т.д. практично по усіх видах зброї. Так, я працюю на ворога, не сумнівайтесь.
Не сумніваюсь, адже яка людина при розумі буде намагатися з'ясувати на форумі про виробництво зброї в своїй країні під час війни?!
"Найбільша відмінність між українцями й ліванцями, виявляється в ступені відкритості до спілкування. Наприклад, у Лівані, коли ти гуляєш, то можеш незнайомцям сказати "привіт" і "вітаю". Інколи навіть питаєш, як справи. А тут, в Україні, буває так, що двері квартир розташовані поруч, а мешканці один одного не знають".
Ліванець Білал Амхаз живе в Кропивницькому чотири роки. Він – студент Донецького національного медичного університету. Зараз вивчає українську мову. Суспільному розповів про те, чому на час війни залишився в Кропивницькому, як живе під час блекаутів і як ставиться до того, що саме його держава першою в арабському світі офіційно підтримала Україну після нападу Росії. https://suspilne.media/341428-livan-per ... i-ta-movu/