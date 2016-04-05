Prodigy А якщо припустити (до речі, це може й бути справді так!), що більшість сьогоднішніх харків'ян ніякого поняття й близько не мають, що назва ФЕД пов'язана з дзержинським? ФЕД і ФЕД)) Ще й хто чув, що таке підприємство є у місті?)) Кому воно цікаве-то?
Тобто узагальнене звинувачення харків'ян у совковості на цій підставі виглядає необгрунтованим.
Я б краще задав питання: хто відповідає, що закон про декомунізацію не виконується? Хто ці совки? Починаючи з найвищих чиновників країни)) Ще 9 квітня 2015!!! року прийняті чотири закони про декомунізацію. Нагадую, якщо ж закон не виконає і керівник області, то це має протягом трьох місяців зробити Кабінет Міністрів. Який, в свою чергу, відповідальний перед президентом.
fler написав:Про виготовлення зброї - це взагалі відверта маніпуляція andrijk777 та очевидна праця на ворога.
Ок. Давайте конкретно. Скільки Україна виготовляє крилатих ракет? - Нуль. РФ - десь 30-40 в місяць. Скільки танків виготовляє Україна? - По-моєму 0. РФ - щось точно виготовляють. Скільки літаків виготовляє Україна? - По-моєму 0. РФ - щось точно виготовляють. І т.д. практично по усіх видах зброї. Так, я працюю на ворога, не сумнівайтесь.
Не сумніваюсь, адже яка людина при розумі буде намагатися з'ясувати на форумі про виробництво зброї в своїй країні під час війни?!
"Найбільша відмінність між українцями й ліванцями, виявляється в ступені відкритості до спілкування. Наприклад, у Лівані, коли ти гуляєш, то можеш незнайомцям сказати "привіт" і "вітаю". Інколи навіть питаєш, як справи. А тут, в Україні, буває так, що двері квартир розташовані поруч, а мешканці один одного не знають".
Ліванець Білал Амхаз живе в Кропивницькому чотири роки. Він – студент Донецького національного медичного університету. Зараз вивчає українську мову. Суспільному розповів про те, чому на час війни залишився в Кропивницькому, як живе під час блекаутів і як ставиться до того, що саме його держава першою в арабському світі офіційно підтримала Україну після нападу Росії. https://suspilne.media/341428-livan-per ... i-ta-movu/
опросы ФСО показывают, что российский народ ждёт от президента большей вовлеченности в военные вопросы и Путин вынужден соответствовать. Вообще, россияне, если верить результатам опросов ФСО, хотят чтобы президент России вел себя как Зеленский, именно поведение украинского президента во время войны, его погруженность в события и дела на фронте приводит к победам Украины на поле боя, так считают россияне и питают надежды, что аналогичные шаги со стороны Путина приблизят победу России. Парадоксально, но Путин, который презирает и ненавидит Зеленского, теперь вынужден ему подражать.
а ещё стать таким же молодым и сняться в нескольких сериалах.
Другими словами, пэрэсичный в РФ понимает, что коврик подизносился и ремонту не подлежит.
Может это и была причина войны? украинцы выбрали молодого зепредента, и на его фоне "старому русскому коврику" надо было как то соответствовать, например, стать полководцем-победителем. Или мудрым мессией, спасающим РФ от ядерной катастрофы.
Не зря одной из первоначальных целей было убить Зеленского. Отсюда и поход на Киев. Об этом много кто пишет. Политически - ничтожная цель, как будто зеля настолько крутой перец, что все здесь за всех решает. Но одним молодым конкурентом меньше. И пример для своих, что не надо выбирать молодых. А 70 лет самое оно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 гру, 2022 13:49, всього редагувалось 2 разів.
Ранок починається з чергової бундесверної зради. Виявилось, що нові БМП "Пума" не дуже. На нещодавніх тренуваннях з 18 новими БМП всі виявились дефектними - в одному згоріла проводка, відмовляє електроніка, відмовляє башта. Під кінець навчань навчатись не було на чому. А наступного року німцям заступати до чергування в рамках програми швидкого реагування НАТО.
Через Spiegel написали про відкритий лист командира однієї з частин, що описав всі негаразди. Лист був до міністра оборони Крістіне Ламбрехт, яка щось не дуже витягує на цій посаді.
Можливо просто готують інформаційне поле для її заміни. Можливо просто шукають пояснень-виправдань, чому не можуть нікому нічим допомогти, бо у самих нічого не працює.
Але по "Пумі" це вже не перша схожа стаття. Вони та "Боксери" повинні були б замінити старі "Мардери", які теоретично могла б отримати Україна. З 2015-го року "Пуми" передають Бундесверу. "Мардери" - поступово будуть списувати.
І можливо б ніхто не дізнався про проблеми, якби не війна в Україні та прискіпливий погляд на військову техніку. Виробники собі б спокійно допиляли проблеми, отримали б нові угоди на модернізацію і т.п. Всі в схемі були б щасливі: генерали - з зірками, політики - на посадах.
Але тут сталась повномасштабна війна в Україні. Попросили про допомогу. Провели аудит техніки. Вони б і раді допомогти, але якщо віддати всі старі "Мардери", то залишаться тільки нові "Пуми", які не дуже. Якщо дати ЗСУ одразу нові "Пуми", то вже на полі боя може виявиться багато цікавого. Погані новини з поля боя - погана реклама для оборонки.
Що робити? З української точки зору це виглядає як "німці-завжди-були-з-росіянами". З німецької як - "вибачте-але-у-нас-нема-армії".
БМП Puma був розкритикований спеціалістами через надлишкову вагу, що вимагає значних додаткових затрат при авіаперевезеннях; калібр 30-мм для основної зброї при значній масі машини; використання кулемету калібром 5,56-мм замість потужнішого 7,62-мм; надто велика висота машини, що на 80 см перевищує висоту основного танку Leopard 2 та надто велику вартість близько 5 000 000 доларів. Це робить його однією з найдорожчих бойових машин світу при вихідному принципі початку проектування — бронемашина за мінімальну ціну[джерело?].
Розробка, виробництво та впровадження нової машини зіштовхнулось з низкою проблем. Так у підготовленій в травні 2017 року доповіді Бундесверу йшлося про затримки з інтеграцією протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), які вже тоді становили понад 59 місяців. Крім того, інтеграція ПТРК була пов'язана з фінансовими ризиками, які досі не вдалось оцінити[4].
andrijk777 написав:.......... А якби він прийняв інші рішення і Україна би втратила незалежність? Або втратила половину території? Не розглядаєте такі варіанти. Чому? А я розглядаю. І вважаю що Турчинову треба пам'ятники ставити.
Памятники людям ставят за действия, а не за бездействие. Турчинов был в тяжёлой ситуации, но он сам выбрал свой путь. Мог отказаться.
ну вы даете )) так все отказались кроме него
как говориться -взялся за гуж -полезай в короб когда они "лодку шатали" они что думали? был ли у них план-что делать со страной? Янукович сбежал и не предупредил об этом за месяц ни Кличка, ни Яценюка -народ скинул зэка, оранжевые пиздаболы (как большевики в 1917 подобрали власть, которая была никому не нужна кроме них (так думали большевики и так думали "Вожди Майдана") но в 17м на Питер наступали немцы и остановить их посли матроса Дыбенко(но матрос даже не поручик и красная гвардия так драпанула, что Дыбенко поймали только в Самаре) получив власть , что планировали делать депутаты типа Фарион? Послать в Крым поезд и орестовать сбежавший туда крымский беркут (у которого были руки в крови Небесной сотни)-очень разумное решение Путин признался, что такой шанс бывает раз в сто лет (до того был в 1917, но немцы не воспользовались и не скинули большивиков, скорой всего не ставили это за цель, марионеточное правительство Ленина их вполне устраивало, что и показал Бресткий мир)
в конце мая полным ходом шли бои на Донбассе, а Майдан продолжал стоять и смердеть
Сожженные здания, баррикады из автопокрышек, разобранная брусчатка, старая теплая одежда на асфальте, выцветшие армейские палатки, люди в камуфляжах - все это резко диссонирует с буйством зелени на Крещатике, синим небом и жгучим не по-майски солнцем. Уже три месяца Киев пытается жить мирной жизнью. Но Майдан до сих пор остается немым напоминанием о трагических зимних событиях, которые изменили украинцев и Украину. Некоторые киевляне возмущены тем, что центр города уже шестой месяц в баррикадах.
"Ну, сколько эти палатки будут стоять? Уже ж всего добились: новое правительство, президент, в ЕС идем. Нужно сворачивать все и работать дальше. А то говорят, что выборы в Верховную раду нужно провести. Так это ж опять до зимы Майдан стоять будет?", - жалуется пенсионер Александр Владимирович своим знакомым, которые, как и он, пришли на Майдан побеседовать о жизни, поделиться впечатлениями о событиях в Донецке и Луганске, обсудить то, что слышали о ситуации в Крыму. Майдан беспокоит не только киевлян, но и политиков. Лидер "УДАРа" и новоизбранный мэр Киева Виталий Кличко еще в день выборов, 25 мая, призвал сворачивать Майдан и окончательно освободить здание Киевского горсовета. Зимой активисты Майдана его слушали и поддерживали. Но будет ли он услышан теперь?
Еще рано сворачиваться
На входе в одну из палаток - коробка с надписью "Закарпатская почта", а под ней ящик для пожертвований. "Да, до сих пор деньги люди дают. Вечером старший палатки их при всех достает и делит - сколько на еду, сколько на сигареты или на пополнения счета", - объясняет девятнадцатилетний Андрей из Закарпатья. Он уже пятый месяц живет в палатке на Майдане. "Нет никаких проблем в том, чтобы собрать Майдан и уйти. Но сначала пусть новая власть проведет полную люстрацию, пусть отправит под суд снайперов, которые стреляли в нас, пусть пройдут выборы в парламент честно, и тогда мы за три дня все соберем и уйдем", - уверяет Андрей.