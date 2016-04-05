RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 30433044304530463047>
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 14:25

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
А якби він прийняв інші рішення і Україна би втратила незалежність? Або втратила половину території?
Не розглядаєте такі варіанти. Чому?
А я розглядаю. І вважаю що Турчинову треба пам'ятники ставити.

Памятники людям ставят за действия, а не за бездействие.
Турчинов был в тяжёлой ситуации, но он сам выбрал свой путь. Мог отказаться.


ну вы даете ))
так все отказались кроме него :roll:

как говориться -взялся за гуж -полезай в короб
когда они "лодку шатали" они что думали?
был ли у них план-что делать со страной?
Янукович сбежал и не предупредил об этом за месяц ни Кличка, ни Яценюка -народ скинул зэка, оранжевые пиздаболы (как большевики в 1917 подобрали власть, которая была никому не нужна кроме них (так думали большевики и так думали "Вожди Майдана")
но в 17м на Питер наступали немцы и остановить их посли матроса Дыбенко(но матрос даже не поручик и красная гвардия так драпанула, что Дыбенко поймали только в Самаре)
получив власть , что планировали делать депутаты типа Фарион? Послать в Крым поезд и орестовать сбежавший туда крымский беркут (у которого были руки в крови Небесной сотни)-очень разумное решение
Путин признался, что такой шанс бывает раз в сто лет (до того был в 1917, но немцы не воспользовались и не скинули большивиков, скорой всего не ставили это за цель, марионеточное правительство Ленина их вполне устраивало, что и показал Бресткий мир)

в конце мая полным ходом шли бои на Донбассе, а Майдан продолжал стоять и смердеть
Сожженные здания, баррикады из автопокрышек, разобранная брусчатка, старая теплая одежда на асфальте, выцветшие армейские палатки, люди в камуфляжах - все это резко диссонирует с буйством зелени на Крещатике, синим небом и жгучим не по-майски солнцем. Уже три месяца Киев пытается жить мирной жизнью. Но Майдан до сих пор остается немым напоминанием о трагических зимних событиях, которые изменили украинцев и Украину. Некоторые киевляне возмущены тем, что центр города уже шестой месяц в баррикадах.

"Ну, сколько эти палатки будут стоять? Уже ж всего добились: новое правительство, президент, в ЕС идем. Нужно сворачивать все и работать дальше. А то говорят, что выборы в Верховную раду нужно провести. Так это ж опять до зимы Майдан стоять будет?", - жалуется пенсионер Александр Владимирович своим знакомым, которые, как и он, пришли на Майдан побеседовать о жизни, поделиться впечатлениями о событиях в Донецке и Луганске, обсудить то, что слышали о ситуации в Крыму.
Майдан беспокоит не только киевлян, но и политиков. Лидер "УДАРа" и новоизбранный мэр Киева Виталий Кличко еще в день выборов, 25 мая, призвал сворачивать Майдан и окончательно освободить здание Киевского горсовета. Зимой активисты Майдана его слушали и поддерживали. Но будет ли он услышан теперь?

Еще рано сворачиваться

На входе в одну из палаток - коробка с надписью "Закарпатская почта", а под ней ящик для пожертвований. "Да, до сих пор деньги люди дают. Вечером старший палатки их при всех достает и делит - сколько на еду, сколько на сигареты или на пополнения счета", - объясняет девятнадцатилетний Андрей из Закарпатья. Он уже пятый месяц живет в палатке на Майдане. "Нет никаких проблем в том, чтобы собрать Майдан и уйти. Но сначала пусть новая власть проведет полную люстрацию, пусть отправит под суд снайперов, которые стреляли в нас, пусть пройдут выборы в парламент честно, и тогда мы за три дня все соберем и уйдем", - уверяет Андрей.


https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%83%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8/a-17672105
prodigy
 
Повідомлень: 9012
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3086 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 14:55

Спокійно! Все під контролем!

По-перше - вітаю всіх зі святом Миколая!

По-друге - вчора і сьогодні наші хлопці на вогневій випалюють ворога по мірі можливості!

Правда, позаминулої ночі і цієї ночі трохи померзли... - тож сьогодні, хоч і свято - але копали копанір і бліндаж(бо раніше не знали, чи це остаточна позиція, чи тимчасова на 2дня)....
Але...
Але позиція виявилась не остаточною...
Потрібно змінювати квадрат....
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4185
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:18

Все буде добре!©

І сьогодні всі наші "подарунки" лише для орків... :mrgreen:
Сьогодні цілий день мої побратими насипають оркам і насипають по-повній!🔥🔥🔥

Все буде Україна!👍
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 19 гру, 2022 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4185
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:19

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:----------
ЛАД
Хорошо, что не у всех есть ЯО и даже красные кнопки. :)
-----------
"Новорожденных" пожалели?

Насколько понимаю, Вы физик.
Вам нужно объяснять, что такое ядерная война?
Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать?


я мав на увазі гіпотетичну ситуацію коли б в України була можливість "окончательного решения рашистского вопроса" (с) без загрози удару у відповідь. От припустимо є два варіанти (задача на сферичного коня у вакуумі):
1) натискаємо чарівну кнопку і всі росіяни зникають, війна сьогодні закінчується, в світі починається мир і процвітання
2) з гуманістичних міркувань відмовляємось від кнопки, і війна продовжується ще багато років, продовжують гинути наші люди, кругом біль, смерть, руйнування
філософське питання - що має вибрати українець?

1. Не вижу смысла рассматривать гипотетические и абсолютно не реальные ситуации.
2. Прекрасно понимаю, что иногда просто хочется излить эмоции, и Ваш пост воспринимаю именно так. Но эмоции надо сдерживать. И не всё высказывать, тем более публично.
Соскин в видео, выложенных вчера Шмитом наговорил много чего. Если бы не считал его просто дураком, решил бы, что он выполняет задание росс. пропагандистов. Во всяком случае эти видео легко использовать в их целях.
3. Ваше "гипотетическое" решение, вообще-то, геноцид. Немцы принесли на нашу землю уж точно не меньше горя, и жертв было намного больше, но задача уничтожения немецкого народа никогда не ставилась.
Повторю, Вы высказали вполне естественные и понятные эмоции, но не надо увлекаться.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23651
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:19

  Успіх написав:По-перше - вітаю всіх зі святом Миколая!

По-друге - вчора і сьогодні наші хлопці на вогневій випалюють ворога по мірі можливості!

Правда, позаминулої ночі і цієї ночі трохи померзли... - тож сьогодні, хоч і свято - але копали копанір і бліндаж(бо раніше не знали, чи це остаточна позиція, чи тимчасова на 2дня)....
Але...
Але позиція виявилась не остаточною...
Потрібно змінювати квадрат....


ви вже мали справу с касетными снарядами (набоями)?
кажуть що гарна річ
prodigy
 
Повідомлень: 9012
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3086 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:22

  Starikan написав:The New York Times: Путинская война (перевод)
Very long read
https://echofm.online/statya-dnya/the-n ... kaya-vojna

Спасибо!
Длинно, но интересно.
Кстати, оказывается, что мы всё же готовились к вторжению, параллельно рассказывая на высшем уровне, что вторжения не будет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23651
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:23

  detroytred написав:Prodigy
А якщо припустити (до речі, це може й бути справді так!), що більшість сьогоднішніх харків'ян ніякого поняття й близько не мають, що назва ФЕД пов'язана з дзержинським?
ФЕД і ФЕД))
Ще й хто чув, що таке підприємство є у місті?))
Кому воно цікаве-то?

Тобто узагальнене звинувачення харків'ян у совковості на цій підставі виглядає необгрунтованим.

Я б краще задав питання: хто відповідає, що закон про декомунізацію не виконується? Хто ці совки? Починаючи з найвищих чиновників країни))
Ще 9 квітня 2015!!! року прийняті чотири закони про декомунізацію.
Нагадую, якщо ж закон не виконає і керівник області, то це має протягом трьох місяців зробити Кабінет Міністрів. Який, в свою чергу, відповідальний перед президентом.


декомунізація має статися в мозках (процес прискорився з лютого 2022)
вже писав як я мешкав у Харкові у січні 2017-люди лякались української мови (я навмисно питав всіх на вулиці-як пройти туди) це просто сором- щоб така реакція була
prodigy
 
Повідомлень: 9012
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3086 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:33

Тріскотіння касет...

  prodigy написав:ви вже мали справу с касетными снарядами (набоями)?
кажуть що гарна річ

Нажаль, лише в нашу сторону прилітало і прилітає...
(хоча, може і в бригаді є... - бо недавно нам мали дати оту круту закордонну техніку... ну ту, що по мостам полюбляє пуляти ;) - а чи точно її дали, то ще не в курсі)
Бо моя справа маленька)) - основне "зв'язок"/рації! ( і старлінк)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4185
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:56

  Успіх написав:
  prodigy написав:ви вже мали справу с касетными снарядами (набоями)?
кажуть що гарна річ

Нажаль, лише в нашу сторону прилітало і прилітає...
(хоча, може і в бригаді є... - бо недавно нам мали дати оту круту закордонну техніку... ну ту, що по мостам полюбляє пуляти ;) - а чи точно її дали, то ще не в курсі)
Бо моя справа маленька)) - основне "зв'язок"/рації! ( і старлінк)


на жаль дають по краплі
Україна за 10 місяців отримала багато чого, але якби навіть все це ми отримали за 2 місяця -то наші втрати були б меншими

prodigy
 
Повідомлень: 9012
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3086 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 15:58

  ЛАД написав:
  Starikan написав:The New York Times: Путинская война (перевод)
Very long read
https://echofm.online/statya-dnya/the-n ... kaya-vojna

Спасибо!
Длинно, но интересно.
Кстати, оказывается, что мы всё же готовились к вторжению, параллельно рассказывая на высшем уровне, что вторжения не будет.


готовились-громко сказано (особенно на севере и юге)
prodigy
 
Повідомлень: 9012
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3086 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 30433044304530463047>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109349
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475441
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4433
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (457)
19.12.2022 15:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.