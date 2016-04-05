andrijk777 написав:.......... А якби він прийняв інші рішення і Україна би втратила незалежність? Або втратила половину території? Не розглядаєте такі варіанти. Чому? А я розглядаю. І вважаю що Турчинову треба пам'ятники ставити.
Памятники людям ставят за действия, а не за бездействие. Турчинов был в тяжёлой ситуации, но он сам выбрал свой путь. Мог отказаться.
ну вы даете )) так все отказались кроме него
как говориться -взялся за гуж -полезай в короб когда они "лодку шатали" они что думали? был ли у них план-что делать со страной? Янукович сбежал и не предупредил об этом за месяц ни Кличка, ни Яценюка -народ скинул зэка, оранжевые пиздаболы (как большевики в 1917 подобрали власть, которая была никому не нужна кроме них (так думали большевики и так думали "Вожди Майдана") но в 17м на Питер наступали немцы и остановить их посли матроса Дыбенко(но матрос даже не поручик и красная гвардия так драпанула, что Дыбенко поймали только в Самаре) получив власть , что планировали делать депутаты типа Фарион? Послать в Крым поезд и орестовать сбежавший туда крымский беркут (у которого были руки в крови Небесной сотни)-очень разумное решение Путин признался, что такой шанс бывает раз в сто лет (до того был в 1917, но немцы не воспользовались и не скинули большивиков, скорой всего не ставили это за цель, марионеточное правительство Ленина их вполне устраивало, что и показал Бресткий мир)
в конце мая полным ходом шли бои на Донбассе, а Майдан продолжал стоять и смердеть
Сожженные здания, баррикады из автопокрышек, разобранная брусчатка, старая теплая одежда на асфальте, выцветшие армейские палатки, люди в камуфляжах - все это резко диссонирует с буйством зелени на Крещатике, синим небом и жгучим не по-майски солнцем. Уже три месяца Киев пытается жить мирной жизнью. Но Майдан до сих пор остается немым напоминанием о трагических зимних событиях, которые изменили украинцев и Украину. Некоторые киевляне возмущены тем, что центр города уже шестой месяц в баррикадах.
"Ну, сколько эти палатки будут стоять? Уже ж всего добились: новое правительство, президент, в ЕС идем. Нужно сворачивать все и работать дальше. А то говорят, что выборы в Верховную раду нужно провести. Так это ж опять до зимы Майдан стоять будет?", - жалуется пенсионер Александр Владимирович своим знакомым, которые, как и он, пришли на Майдан побеседовать о жизни, поделиться впечатлениями о событиях в Донецке и Луганске, обсудить то, что слышали о ситуации в Крыму. Майдан беспокоит не только киевлян, но и политиков. Лидер "УДАРа" и новоизбранный мэр Киева Виталий Кличко еще в день выборов, 25 мая, призвал сворачивать Майдан и окончательно освободить здание Киевского горсовета. Зимой активисты Майдана его слушали и поддерживали. Но будет ли он услышан теперь?
Еще рано сворачиваться
На входе в одну из палаток - коробка с надписью "Закарпатская почта", а под ней ящик для пожертвований. "Да, до сих пор деньги люди дают. Вечером старший палатки их при всех достает и делит - сколько на еду, сколько на сигареты или на пополнения счета", - объясняет девятнадцатилетний Андрей из Закарпатья. Он уже пятый месяц живет в палатке на Майдане. "Нет никаких проблем в том, чтобы собрать Майдан и уйти. Но сначала пусть новая власть проведет полную люстрацию, пусть отправит под суд снайперов, которые стреляли в нас, пусть пройдут выборы в парламент честно, и тогда мы за три дня все соберем и уйдем", - уверяет Андрей.
По-друге - вчора і сьогодні наші хлопці на вогневій випалюють ворога по мірі можливості!
Правда, позаминулої ночі і цієї ночі трохи померзли... - тож сьогодні, хоч і свято - але копали копанір і бліндаж(бо раніше не знали, чи це остаточна позиція, чи тимчасова на 2дня).... Але... Але позиція виявилась не остаточною... Потрібно змінювати квадрат....
Starikan написав:---------- ЛАД Хорошо, что не у всех есть ЯО и даже красные кнопки. ----------- "Новорожденных" пожалели?
Насколько понимаю, Вы физик. Вам нужно объяснять, что такое ядерная война? Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать?
я мав на увазі гіпотетичну ситуацію коли б в України була можливість "окончательного решения рашистского вопроса" (с) без загрози удару у відповідь. От припустимо є два варіанти (задача на сферичного коня у вакуумі): 1) натискаємо чарівну кнопку і всі росіяни зникають, війна сьогодні закінчується, в світі починається мир і процвітання 2) з гуманістичних міркувань відмовляємось від кнопки, і війна продовжується ще багато років, продовжують гинути наші люди, кругом біль, смерть, руйнування філософське питання - що має вибрати українець?
1. Не вижу смысла рассматривать гипотетические и абсолютно не реальные ситуации. 2. Прекрасно понимаю, что иногда просто хочется излить эмоции, и Ваш пост воспринимаю именно так. Но эмоции надо сдерживать. И не всё высказывать, тем более публично. Соскин в видео, выложенных вчера Шмитом наговорил много чего. Если бы не считал его просто дураком, решил бы, что он выполняет задание росс. пропагандистов. Во всяком случае эти видео легко использовать в их целях. 3. Ваше "гипотетическое" решение, вообще-то, геноцид. Немцы принесли на нашу землю уж точно не меньше горя, и жертв было намного больше, но задача уничтожения немецкого народа никогда не ставилась. Повторю, Вы высказали вполне естественные и понятные эмоции, но не надо увлекаться.
Успіх написав:По-перше - вітаю всіх зі святом Миколая!
По-друге - вчора і сьогодні наші хлопці на вогневій випалюють ворога по мірі можливості!
Правда, позаминулої ночі і цієї ночі трохи померзли... - тож сьогодні, хоч і свято - але копали копанір і бліндаж(бо раніше не знали, чи це остаточна позиція, чи тимчасова на 2дня).... Але... Але позиція виявилась не остаточною... Потрібно змінювати квадрат....
ви вже мали справу с касетными снарядами (набоями)? кажуть що гарна річ
detroytred написав:Prodigy А якщо припустити (до речі, це може й бути справді так!), що більшість сьогоднішніх харків'ян ніякого поняття й близько не мають, що назва ФЕД пов'язана з дзержинським? ФЕД і ФЕД)) Ще й хто чув, що таке підприємство є у місті?)) Кому воно цікаве-то?
Тобто узагальнене звинувачення харків'ян у совковості на цій підставі виглядає необгрунтованим.
Я б краще задав питання: хто відповідає, що закон про декомунізацію не виконується? Хто ці совки? Починаючи з найвищих чиновників країни)) Ще 9 квітня 2015!!! року прийняті чотири закони про декомунізацію. Нагадую, якщо ж закон не виконає і керівник області, то це має протягом трьох місяців зробити Кабінет Міністрів. Який, в свою чергу, відповідальний перед президентом.
декомунізація має статися в мозках (процес прискорився з лютого 2022) вже писав як я мешкав у Харкові у січні 2017-люди лякались української мови (я навмисно питав всіх на вулиці-як пройти туди) це просто сором- щоб така реакція була
prodigy написав:ви вже мали справу с касетными снарядами (набоями)? кажуть що гарна річ
Нажаль, лише в нашу сторону прилітало і прилітає... (хоча, може і в бригаді є... - бо недавно нам мали дати оту круту закордонну техніку... ну ту, що по мостам полюбляє пуляти - а чи точно її дали, то ще не в курсі) Бо моя справа маленька)) - основне "зв'язок"/рації! ( і старлінк)
prodigy написав:ви вже мали справу с касетными снарядами (набоями)? кажуть що гарна річ
Нажаль, лише в нашу сторону прилітало і прилітає... (хоча, може і в бригаді є... - бо недавно нам мали дати оту круту закордонну техніку... ну ту, що по мостам полюбляє пуляти - а чи точно її дали, то ще не в курсі) Бо моя справа маленька)) - основне "зв'язок"/рації! ( і старлінк)
на жаль дають по краплі Україна за 10 місяців отримала багато чого, але якби навіть все це ми отримали за 2 місяця -то наші втрати були б меншими