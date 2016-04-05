Ранок починається з чергової бундесверної зради. Виявилось, що нові БМП "Пума" не дуже. На нещодавніх тренуваннях з 18 новими БМП всі виявились дефектними - в одному згоріла проводка, відмовляє електроніка, відмовляє башта. Під кінець навчань навчатись не було на чому. А наступного року німцям заступати до чергування в рамках програми швидкого реагування НАТО.



Через Spiegel написали про відкритий лист командира однієї з частин, що описав всі негаразди. Лист був до міністра оборони Крістіне Ламбрехт, яка щось не дуже витягує на цій посаді.



Можливо просто готують інформаційне поле для її заміни. Можливо просто шукають пояснень-виправдань, чому не можуть нікому нічим допомогти, бо у самих нічого не працює.



Але по "Пумі" це вже не перша схожа стаття. Вони та "Боксери" повинні були б замінити старі "Мардери", які теоретично могла б отримати Україна. З 2015-го року "Пуми" передають Бундесверу. "Мардери" - поступово будуть списувати.



І можливо б ніхто не дізнався про проблеми, якби не війна в Україні та прискіпливий погляд на військову техніку. Виробники собі б спокійно допиляли проблеми, отримали б нові угоди на модернізацію і т.п. Всі в схемі були б щасливі: генерали - з зірками, політики - на посадах.



Але тут сталась повномасштабна війна в Україні. Попросили про допомогу. Провели аудит техніки. Вони б і раді допомогти, але якщо віддати всі старі "Мардери", то залишаться тільки нові "Пуми", які не дуже. Якщо дати ЗСУ одразу нові "Пуми", то вже на полі боя може виявиться багато цікавого. Погані новини з поля боя - погана реклама для оборонки.



Що робити? З української точки зору це виглядає як "німці-завжди-були-з-росіянами". З німецької як - "вибачте-але-у-нас-нема-армії".