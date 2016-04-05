Ранок починається з чергової бундесверної зради. Виявилось, що нові БМП "Пума" не дуже. На нещодавніх тренуваннях з 18 новими БМП всі виявились дефектними - в одному згоріла проводка, відмовляє електроніка, відмовляє башта. Під кінець навчань навчатись не було на чому. А наступного року німцям заступати до чергування в рамках програми швидкого реагування НАТО.
Через Spiegel написали про відкритий лист командира однієї з частин, що описав всі негаразди. Лист був до міністра оборони Крістіне Ламбрехт, яка щось не дуже витягує на цій посаді.
Можливо просто готують інформаційне поле для її заміни. Можливо просто шукають пояснень-виправдань, чому не можуть нікому нічим допомогти, бо у самих нічого не працює.
Але по "Пумі" це вже не перша схожа стаття. Вони та "Боксери" повинні були б замінити старі "Мардери", які теоретично могла б отримати Україна. З 2015-го року "Пуми" передають Бундесверу. "Мардери" - поступово будуть списувати.
І можливо б ніхто не дізнався про проблеми, якби не війна в Україні та прискіпливий погляд на військову техніку. Виробники собі б спокійно допиляли проблеми, отримали б нові угоди на модернізацію і т.п. Всі в схемі були б щасливі: генерали - з зірками, політики - на посадах.
Але тут сталась повномасштабна війна в Україні. Попросили про допомогу. Провели аудит техніки. Вони б і раді допомогти, але якщо віддати всі старі "Мардери", то залишаться тільки нові "Пуми", які не дуже. Якщо дати ЗСУ одразу нові "Пуми", то вже на полі боя може виявиться багато цікавого. Погані новини з поля боя - погана реклама для оборонки.
Що робити? З української точки зору це виглядає як "німці-завжди-були-з-росіянами". З німецької як - "вибачте-але-у-нас-нема-армії".
БМП Puma був розкритикований спеціалістами через надлишкову вагу, що вимагає значних додаткових затрат при авіаперевезеннях; калібр 30-мм для основної зброї при значній масі машини; використання кулемету калібром 5,56-мм замість потужнішого 7,62-мм; надто велика висота машини, що на 80 см перевищує висоту основного танку Leopard 2 та надто велику вартість близько 5 000 000 доларів. Це робить його однією з найдорожчих бойових машин світу при вихідному принципі початку проектування — бронемашина за мінімальну ціну[джерело?].
Розробка, виробництво та впровадження нової машини зіштовхнулось з низкою проблем. Так у підготовленій в травні 2017 року доповіді Бундесверу йшлося про затримки з інтеграцією протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), які вже тоді становили понад 59 місяців. Крім того, інтеграція ПТРК була пов'язана з фінансовими ризиками, які досі не вдалось оцінити[4].
andrijk777 написав:.......... А якби він прийняв інші рішення і Україна би втратила незалежність? Або втратила половину території? Не розглядаєте такі варіанти. Чому? А я розглядаю. І вважаю що Турчинову треба пам'ятники ставити.
Памятники людям ставят за действия, а не за бездействие. Турчинов был в тяжёлой ситуации, но он сам выбрал свой путь. Мог отказаться.
ну вы даете )) так все отказались кроме него
как говориться -взялся за гуж -полезай в короб когда они "лодку шатали" они что думали? был ли у них план-что делать со страной? Янукович сбежал и не предупредил об этом за месяц ни Кличка, ни Яценюка -народ скинул зэка, оранжевые пиздаболы (как большевики в 1917 подобрали власть, которая была никому не нужна кроме них (так думали большевики и так думали "Вожди Майдана") но в 17м на Питер наступали немцы и остановить их посли матроса Дыбенко(но матрос даже не поручик и красная гвардия так драпанула, что Дыбенко поймали только в Самаре) получив власть , что планировали делать депутаты типа Фарион? Послать в Крым поезд и орестовать сбежавший туда крымский беркут (у которого были руки в крови Небесной сотни)-очень разумное решение Путин признался, что такой шанс бывает раз в сто лет (до того был в 1917, но немцы не воспользовались и не скинули большивиков, скорой всего не ставили это за цель, марионеточное правительство Ленина их вполне устраивало, что и показал Бресткий мир)
в конце мая полным ходом шли бои на Донбассе, а Майдан продолжал стоять и смердеть
Сожженные здания, баррикады из автопокрышек, разобранная брусчатка, старая теплая одежда на асфальте, выцветшие армейские палатки, люди в камуфляжах - все это резко диссонирует с буйством зелени на Крещатике, синим небом и жгучим не по-майски солнцем. Уже три месяца Киев пытается жить мирной жизнью. Но Майдан до сих пор остается немым напоминанием о трагических зимних событиях, которые изменили украинцев и Украину. Некоторые киевляне возмущены тем, что центр города уже шестой месяц в баррикадах.
"Ну, сколько эти палатки будут стоять? Уже ж всего добились: новое правительство, президент, в ЕС идем. Нужно сворачивать все и работать дальше. А то говорят, что выборы в Верховную раду нужно провести. Так это ж опять до зимы Майдан стоять будет?", - жалуется пенсионер Александр Владимирович своим знакомым, которые, как и он, пришли на Майдан побеседовать о жизни, поделиться впечатлениями о событиях в Донецке и Луганске, обсудить то, что слышали о ситуации в Крыму. Майдан беспокоит не только киевлян, но и политиков. Лидер "УДАРа" и новоизбранный мэр Киева Виталий Кличко еще в день выборов, 25 мая, призвал сворачивать Майдан и окончательно освободить здание Киевского горсовета. Зимой активисты Майдана его слушали и поддерживали. Но будет ли он услышан теперь?
Еще рано сворачиваться
На входе в одну из палаток - коробка с надписью "Закарпатская почта", а под ней ящик для пожертвований. "Да, до сих пор деньги люди дают. Вечером старший палатки их при всех достает и делит - сколько на еду, сколько на сигареты или на пополнения счета", - объясняет девятнадцатилетний Андрей из Закарпатья. Он уже пятый месяц живет в палатке на Майдане. "Нет никаких проблем в том, чтобы собрать Майдан и уйти. Но сначала пусть новая власть проведет полную люстрацию, пусть отправит под суд снайперов, которые стреляли в нас, пусть пройдут выборы в парламент честно, и тогда мы за три дня все соберем и уйдем", - уверяет Андрей.
По-друге - вчора і сьогодні наші хлопці на вогневій випалюють ворога по мірі можливості!
Правда, позаминулої ночі і цієї ночі трохи померзли... - тож сьогодні, хоч і свято - але копали копанір і бліндаж(бо раніше не знали, чи це остаточна позиція, чи тимчасова на 2дня).... Але... Але позиція виявилась не остаточною... Потрібно змінювати квадрат....
Starikan написав:---------- ЛАД Хорошо, что не у всех есть ЯО и даже красные кнопки. ----------- "Новорожденных" пожалели?
Насколько понимаю, Вы физик. Вам нужно объяснять, что такое ядерная война? Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать?
я мав на увазі гіпотетичну ситуацію коли б в України була можливість "окончательного решения рашистского вопроса" (с) без загрози удару у відповідь. От припустимо є два варіанти (задача на сферичного коня у вакуумі): 1) натискаємо чарівну кнопку і всі росіяни зникають, війна сьогодні закінчується, в світі починається мир і процвітання 2) з гуманістичних міркувань відмовляємось від кнопки, і війна продовжується ще багато років, продовжують гинути наші люди, кругом біль, смерть, руйнування філософське питання - що має вибрати українець?
1. Не вижу смысла рассматривать гипотетические и абсолютно не реальные ситуации. 2. Прекрасно понимаю, что иногда просто хочется излить эмоции, и Ваш пост воспринимаю именно так. Но эмоции надо сдерживать. И не всё высказывать, тем более публично. Соскин в видео, выложенных вчера Шмитом наговорил много чего. Если бы не считал его просто дураком, решил бы, что он выполняет задание росс. пропагандистов. Во всяком случае эти видео легко использовать в их целях. 3. Ваше "гипотетическое" решение, вообще-то, геноцид. Немцы принесли на нашу землю уж точно не меньше горя, и жертв было намного больше, но задача уничтожения немецкого народа никогда не ставилась. Повторю, Вы высказали вполне естественные и понятные эмоции, но не надо увлекаться.
Успіх написав:По-перше - вітаю всіх зі святом Миколая!
По-друге - вчора і сьогодні наші хлопці на вогневій випалюють ворога по мірі можливості!
Правда, позаминулої ночі і цієї ночі трохи померзли... - тож сьогодні, хоч і свято - але копали копанір і бліндаж(бо раніше не знали, чи це остаточна позиція, чи тимчасова на 2дня).... Але... Але позиція виявилась не остаточною... Потрібно змінювати квадрат....
ви вже мали справу с касетными снарядами (набоями)? кажуть що гарна річ
detroytred написав:Prodigy А якщо припустити (до речі, це може й бути справді так!), що більшість сьогоднішніх харків'ян ніякого поняття й близько не мають, що назва ФЕД пов'язана з дзержинським? ФЕД і ФЕД)) Ще й хто чув, що таке підприємство є у місті?)) Кому воно цікаве-то?
Тобто узагальнене звинувачення харків'ян у совковості на цій підставі виглядає необгрунтованим.
Я б краще задав питання: хто відповідає, що закон про декомунізацію не виконується? Хто ці совки? Починаючи з найвищих чиновників країни)) Ще 9 квітня 2015!!! року прийняті чотири закони про декомунізацію. Нагадую, якщо ж закон не виконає і керівник області, то це має протягом трьох місяців зробити Кабінет Міністрів. Який, в свою чергу, відповідальний перед президентом.
декомунізація має статися в мозках (процес прискорився з лютого 2022) вже писав як я мешкав у Харкові у січні 2017-люди лякались української мови (я навмисно питав всіх на вулиці-як пройти туди) це просто сором- щоб така реакція була
prodigy написав:ви вже мали справу с касетными снарядами (набоями)? кажуть що гарна річ
Нажаль, лише в нашу сторону прилітало і прилітає... (хоча, може і в бригаді є... - бо недавно нам мали дати оту круту закордонну техніку... ну ту, що по мостам полюбляє пуляти - а чи точно її дали, то ще не в курсі) Бо моя справа маленька)) - основне "зв'язок"/рації! ( і старлінк)
prodigy написав:ви вже мали справу с касетными снарядами (набоями)? кажуть що гарна річ
Нажаль, лише в нашу сторону прилітало і прилітає... (хоча, може і в бригаді є... - бо недавно нам мали дати оту круту закордонну техніку... ну ту, що по мостам полюбляє пуляти - а чи точно її дали, то ще не в курсі) Бо моя справа маленька)) - основне "зв'язок"/рації! ( і старлінк)
на жаль дають по краплі Україна за 10 місяців отримала багато чого, але якби навіть все це ми отримали за 2 місяця -то наші втрати були б меншими