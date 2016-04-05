Літак з російським диктатором Володимиром Путіним на борту увійшов у повітряний простір Білорусі.
Як повідомляє проект "Беларускі Гаюн", до повітряного простору Білорусі увійшов Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Борт вилетів із Санкт-Петербурга о 14:25 за місцевим часом. Номер рейсу - RSD111.
Спостерігачі припускають, що для конспірації о 14:30 з московського аеропорту "Внуково" підняли інший Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96020. Номер рейсу - RSD1/RSD001. Крім того, вранці в Пітер перегнали відразу два борти Путіна RA-96022 і RA-96014. Другий також підняли в небо після зльоту літака з Путіним.
ЛАД написав:Як я пам'ятаю, скупчення рос. військ біля нашого кордону було ще весною 2021.
Ну от майже рік і був. Багато це чи мало? Якщо вважати, що ні на півдні, ні на півночі не створено було будь-яких інженерних перешкод і не створено укріплених районів, то немало.
Взагалі, вам не здається дивним будувати хайвеї на півдні і півночі, коли біля цих кордонів 100 тисяч, яким нема чого протиставити?
Не здається. Харків-Київ теж будували. І по цьому "хайвею", сподіваюсь, йшла на схід наша допомога, а не орки. З Києва на захід теж будували. І тими "хайвеями" йшла до нас техніка і боєприпаси від західних партнерів.
Це наче б по вашому під'їзду ходив наркоманом з мисливською рушницею, питав у всіх "Де цей чортовий ЛАД, я знесу йому голову зараз!" , А ви в цей час спокійно перестилали б в прихожці лінолеум, а то він трохи прохудився, а у вас в п'ятницю на ювілей 70 років гості.
Украина ... переместила некоторые из своих средств защиты, такие как ракетные установки «Бук» и С-300, а также свой основной центр управления и контроля радиоразведки, на новые объекты до начала войны. Вместо этого российские ракеты часто поражают старые позиции. По словам американских официальных лиц, в целом до 60 процентов российских крылатых ракет не попали в намеченные цели.
Думаю, это сыграло бОльшую роль, чем рытьё окопов. Когда-то уже писал о протяженности нашей границы с РФ и Беларусью. Где надо было рыть - под Харьковом? Сумами? Черниговом? Житомиром? Запорожьем? Днепром? Херсоном?
Хоча. Ви там щось казали, що у вас єдина претензія до Зеленського, що не зміг домовитись з путлєром.
Неверно. Я писал не так. Не "не зміг домовитись з путлєром" - это, вполне возможно не удалось бы, причём, никому, даже самому опытному политику. У меня претензия, что он не использовал для этого все силы и возможности. Во всяком случае, исходя из публичных сообщений на эту тему. Что делалось тайно, по дипломатическим и другим каналам, я, естественно, не знаю. Ради того, чтобы избежать сегодняшних жертв и разрушений, можно и нужно было сделать значительно больше.
Вы говорите о 2021. Но как здесь часто напоминают, война до 24.02 шла уже 7,5 лет. Причем Порошенко в отличие от Зеленского не говорил о мире с РФ. Опасность со стороны Крыма была очевидна (в случае полномасштабной войны). Помню в начале войны Вы доказывали, что обороняться в херсонских степях было = погубить армию. Почему же при Порошенко за 5 дет не построили там 2-3-...(5?) рубежей обороны, как сегодня делают это росс. войска? И это я совсем не в упрёк Порошенко, думаю, это объясняется вполне объективными причинами.
І теж як я писав раніше - почало діяти нафтове ембарго. Дерев'яний, який тримався в коридорі 60-61 до долара сьогодні літав на 68. А ще буде другий етап - заборона імпорту Європою нафтопродуктів з 5 лютого. Місяці за 3 педерація зможе платити грошове забезпечення 200 к дерев'яних, але це вже не буде 3 к$, а десь ближче до 1.5-2.
За цей рік до України було завезено 510,3 тисяч генераторів.
"Станом на сьогодні в Україну імпортовано на пільгових умовах з застосуванням нульового ПДВ/мита: 235,9 тисячі генераторів. В цілому за 2022 рік завезли в Україну 510,3 тисяч генераторів", - написав народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.
Железняк додав, що 92% (217,3 тис.) з них завезли юридичні особи та 8% (18,6 тис.) - фізичні особи.