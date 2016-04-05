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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3044304530463047>
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:00

Літак з російським диктатором Володимиром Путіним на борту увійшов у повітряний простір Білорусі.

Як повідомляє проект "Беларускі Гаюн", до повітряного простору Білорусі увійшов Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Борт вилетів із Санкт-Петербурга о 14:25 за місцевим часом. Номер рейсу - RSD111.

Спостерігачі припускають, що для конспірації о 14:30 з московського аеропорту "Внуково" підняли інший Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96020. Номер рейсу - RSD1/RSD001. Крім того, вранці в Пітер перегнали відразу два борти Путіна RA-96022 і RA-96014. Другий також підняли в небо після зльоту літака з Путіним.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:09

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Як я пам'ятаю, скупчення рос. військ біля нашого кордону було ще весною 2021.

Ну от майже рік і був.
Багато це чи мало?
Якщо вважати, що ні на півдні, ні на півночі не створено було будь-яких інженерних перешкод і не створено укріплених районів, то немало.

Взагалі, вам не здається дивним будувати хайвеї на півдні і півночі, коли біля цих кордонів 100 тисяч, яким нема чого протиставити?

Не здається.
Харків-Київ теж будували. І по цьому "хайвею", сподіваюсь, йшла на схід наша допомога, а не орки.
З Києва на захід теж будували. І тими "хайвеями" йшла до нас техніка і боєприпаси від західних партнерів.

Це наче б по вашому під'їзду ходив наркоманом з мисливською рушницею, питав у всіх "Де цей чортовий ЛАД, я знесу йому голову зараз!" , А ви в цей час спокійно перестилали б в прихожці лінолеум, а то він трохи прохудився, а у вас в п'ятницю на ювілей 70 років гості.

Что Вы предлагаете?
Не перестилать линолеум, а поменять деревянные двери на стальные?
Да, их топором не прорубишь, но выносятся вместе с коробкой ничуть не тяжелее.
Посмотрите статью, на кот. дал ссылку Starikan https://echofm.online/statya-dnya/the-new-york-times-putinskaya-vojna.
Украина ... переместила некоторые из своих средств защиты, такие как ракетные установки «Бук» и С-300, а также свой основной центр управления и контроля радиоразведки, на новые объекты до начала войны. Вместо этого российские ракеты часто поражают старые позиции. По словам американских официальных лиц, в целом до 60 процентов российских крылатых ракет не попали в намеченные цели.

Думаю, это сыграло бОльшую роль, чем рытьё окопов.
Когда-то уже писал о протяженности нашей границы с РФ и Беларусью. Где надо было рыть - под Харьковом? Сумами? Черниговом? Житомиром? Запорожьем? Днепром? Херсоном?

Хоча. Ви там щось казали, що у вас єдина претензія до Зеленського, що не зміг домовитись з путлєром.

Неверно.
Я писал не так. Не "не зміг домовитись з путлєром" - это, вполне возможно не удалось бы, причём, никому, даже самому опытному политику.
У меня претензия, что он не использовал для этого все силы и возможности. Во всяком случае, исходя из публичных сообщений на эту тему. Что делалось тайно, по дипломатическим и другим каналам, я, естественно, не знаю.
Ради того, чтобы избежать сегодняшних жертв и разрушений, можно и нужно было сделать значительно больше.

Вы говорите о 2021. Но как здесь часто напоминают, война до 24.02 шла уже 7,5 лет. Причем Порошенко в отличие от Зеленского не говорил о мире с РФ.
Опасность со стороны Крыма была очевидна (в случае полномасштабной войны).
Помню в начале войны Вы доказывали, что обороняться в херсонских степях было = погубить армию.
Почему же при Порошенко за 5 дет не построили там 2-3-...(5?) рубежей обороны, как сегодня делают это росс. войска? И это я совсем не в упрёк Порошенко, думаю, это объясняется вполне объективными причинами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І теж як я писав раніше - почало діяти нафтове ембарго. Дерев'яний, який тримався в коридорі 60-61 до долара сьогодні літав на 68. А ще буде другий етап - заборона імпорту Європою нафтопродуктів з 5 лютого.
Місяці за 3 педерація зможе платити грошове забезпечення 200 к дерев'яних, але це вже не буде 3 к$, а десь ближче до 1.5-2.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:18

За цей рік до України було завезено 510,3 тисяч генераторів.

"Станом на сьогодні в Україну імпортовано на пільгових умовах з застосуванням нульового ПДВ/мита: 235,9 тисячі генераторів. В цілому за 2022 рік завезли в Україну 510,3 тисяч генераторів", - написав народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Железняк додав, що 92% (217,3 тис.) з них завезли юридичні особи та 8% (18,6 тис.) - фізичні особи.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:22

  Denik написав:І теж як я писав раніше - почало діяти нафтове ембарго. Дерев'яний, який тримався в коридорі 60-61 до долара сьогодні літав на 68. А ще буде другий етап - заборона імпорту Європою нафтопродуктів з 5 лютого.
Місяці за 3 педерація зможе платити грошове забезпечення 200 к дерев'яних, але це вже не буде 3 к$, а десь ближче до 1.5-2.


курс не має значення - фублі напечатають в достатнії кількості
(для них це не принципово)

для імперії почався зворотній відлік - 12 або 24 міс (хто зна)

на приклад :китайській авто 6.5 млн (лимитед едишн)-такий самий в Китаї 1.6-1.8млн
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Когда-то уже писал о протяженности нашей границы с РФ и Беларусью. Где надо было рыть - под Харьковом? Сумами? Черниговом? Житомиром? Запорожьем? Днепром? Херсоном?
_массовый_ вход нападающей армии может быть только по дорогам. А на дорогах всегда есть мосты, ключевые перекрёстки и т.п "узкие места". Если говорить об участке от Луганской области до Житомирской, где много рек, оврагов, лесов - вполне реально было за копейки вполне серьёзно замедлить продвижение захватчика. И в первые пару суток мы имели бы неплохой запас времени на манёвр имеющими у нас силами, на занятие позиций обороны и т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:44

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:К сожалению, победу таким путём ждать слишком долго. Военный путь значительно реальнее.
  ЛАД написав:Вам нужно объяснять, что такое ядерная война?
Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать
стесняюсь спросить у вас для каждого форумчанина своя точка зрения? Конечно военный путь значительно реальнее, вот только есть одна мелочь, Харьков может быть стёрт ядерным ударом. Или пуйло признает поражение, имея в арсенале Яо?

С логикой у Вас плохо.
Не знаю, что на это повлияло. Возможно, то, что в 13 лет Вы показывали учителям, которые не ставили Вам липовые тройки и вместо учёбы торговали в Польше?
Вы не понимаете, что никакое поражение в экономической войне и ухудшение экономического положения РФ не лишит Россию ЯО и не лишит возможности его применения?
Когда я пишу о военном пути, я, естественно, имею ввиду сегодняшнюю войну - исключительна конвенциональным оружием. Обратите внимание, я ни разу не призывал к захвату Гомеля и Белгорода и бомбардировкам Москвы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:53

  prodigy написав:..............
типовий приклад совка харків'ян (керівництва міста і населення -яке спроможне вибрати мером померлу людину (Кернеса)-мабуть вона вважають що ФЄД -це бренд якості (а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?)
так само Маріуполь-завод Ілліча, Чорноморськ -якого значна кількість одеситів і місцевих називає Іллічівськом

Манипулируете.
ФЭД - известная торговая марка. Причём уверен, что 90% людей даже в Украине. не говоря уже о других странах, слыхом не слышали о связи этой марки с Дзержинским.
Кернеса выбирали, когда он был жив. Был серьёзно болен - да, но жив.
Когда он был ранен и лечился в Израиле его тоже надо было срочно переизбирать? Состояние было тяжёлое. Хотя тогда, по-моему, на политветке тоже некоторые писали, что всё чепуха и он просто сбежал в Израиль.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:56

  prodigy написав:мабуть вона вважають що ФЄД -це бренд якості

в своей узкой сфере (сложная механика/гидравлика для авиации) ФЭД, безусловно, вполне авторитетный в мире завод. Понятно, что не "Вестингауз", но нишу имел стабильную.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 16:59

  vitaliian написав:https://t.me/KremlCirk/3426
Интересная их манера общения, как будто хотят донести эмоции, а не информацию. 1в1 как на базаре. Деграданты. Или полезные идиоты.
https://t.me/KremlCirk/3429
Пушкин с Есениным аплодируют стоя.

Их пропаганда и рассчитана исключительно на эмоции. Если бы рассчитывали на логику и работу мозгами, давно бы проиграли (в пропаганде). С точки зрения логики всем было бы всё ясно - и насчёт агрессии, и действий росс. армии, и по всем другим вопросам.
ЛАД
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