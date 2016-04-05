Літак з російським диктатором Володимиром Путіним на борту увійшов у повітряний простір Білорусі.
Як повідомляє проект "Беларускі Гаюн", до повітряного простору Білорусі увійшов Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Борт вилетів із Санкт-Петербурга о 14:25 за місцевим часом. Номер рейсу - RSD111.
Спостерігачі припускають, що для конспірації о 14:30 з московського аеропорту "Внуково" підняли інший Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96020. Номер рейсу - RSD1/RSD001. Крім того, вранці в Пітер перегнали відразу два борти Путіна RA-96022 і RA-96014. Другий також підняли в небо після зльоту літака з Путіним.
ЛАД написав:Як я пам'ятаю, скупчення рос. військ біля нашого кордону було ще весною 2021.
Ну от майже рік і був. Багато це чи мало? Якщо вважати, що ні на півдні, ні на півночі не створено було будь-яких інженерних перешкод і не створено укріплених районів, то немало.
Взагалі, вам не здається дивним будувати хайвеї на півдні і півночі, коли біля цих кордонів 100 тисяч, яким нема чого протиставити?
Не здається. Харків-Київ теж будували. І по цьому "хайвею", сподіваюсь, йшла на схід наша допомога, а не орки. З Києва на захід теж будували. І тими "хайвеями" йшла до нас техніка і боєприпаси від західних партнерів.
Це наче б по вашому під'їзду ходив наркоманом з мисливською рушницею, питав у всіх "Де цей чортовий ЛАД, я знесу йому голову зараз!" , А ви в цей час спокійно перестилали б в прихожці лінолеум, а то він трохи прохудився, а у вас в п'ятницю на ювілей 70 років гості.
Украина ... переместила некоторые из своих средств защиты, такие как ракетные установки «Бук» и С-300, а также свой основной центр управления и контроля радиоразведки, на новые объекты до начала войны. Вместо этого российские ракеты часто поражают старые позиции. По словам американских официальных лиц, в целом до 60 процентов российских крылатых ракет не попали в намеченные цели.
Думаю, это сыграло бОльшую роль, чем рытьё окопов. Когда-то уже писал о протяженности нашей границы с РФ и Беларусью. Где надо было рыть - под Харьковом? Сумами? Черниговом? Житомиром? Запорожьем? Днепром? Херсоном?
Хоча. Ви там щось казали, що у вас єдина претензія до Зеленського, що не зміг домовитись з путлєром.
Неверно. Я писал не так. Не "не зміг домовитись з путлєром" - это, вполне возможно не удалось бы, причём, никому, даже самому опытному политику. У меня претензия, что он не использовал для этого все силы и возможности. Во всяком случае, исходя из публичных сообщений на эту тему. Что делалось тайно, по дипломатическим и другим каналам, я, естественно, не знаю. Ради того, чтобы избежать сегодняшних жертв и разрушений, можно и нужно было сделать значительно больше.
Вы говорите о 2021. Но как здесь часто напоминают, война до 24.02 шла уже 7,5 лет. Причем Порошенко в отличие от Зеленского не говорил о мире с РФ. Опасность со стороны Крыма была очевидна (в случае полномасштабной войны). Помню в начале войны Вы доказывали, что обороняться в херсонских степях было = погубить армию. Почему же при Порошенко за 5 дет не построили там 2-3-...(5?) рубежей обороны, как сегодня делают это росс. войска? И это я совсем не в упрёк Порошенко, думаю, это объясняется вполне объективными причинами.
І теж як я писав раніше - почало діяти нафтове ембарго. Дерев'яний, який тримався в коридорі 60-61 до долара сьогодні літав на 68. А ще буде другий етап - заборона імпорту Європою нафтопродуктів з 5 лютого. Місяці за 3 педерація зможе платити грошове забезпечення 200 к дерев'яних, але це вже не буде 3 к$, а десь ближче до 1.5-2.
За цей рік до України було завезено 510,3 тисяч генераторів.
"Станом на сьогодні в Україну імпортовано на пільгових умовах з застосуванням нульового ПДВ/мита: 235,9 тисячі генераторів. В цілому за 2022 рік завезли в Україну 510,3 тисяч генераторів", - написав народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.
Железняк додав, що 92% (217,3 тис.) з них завезли юридичні особи та 8% (18,6 тис.) - фізичні особи.
Denik написав:І теж як я писав раніше - почало діяти нафтове ембарго. Дерев'яний, який тримався в коридорі 60-61 до долара сьогодні літав на 68. А ще буде другий етап - заборона імпорту Європою нафтопродуктів з 5 лютого. Місяці за 3 педерація зможе платити грошове забезпечення 200 к дерев'яних, але це вже не буде 3 к$, а десь ближче до 1.5-2.
курс не має значення - фублі напечатають в достатнії кількості (для них це не принципово)
для імперії почався зворотній відлік - 12 або 24 міс (хто зна)
на приклад :китайській авто 6.5 млн (лимитед едишн)-такий самий в Китаї 1.6-1.8млн
ЛАД написав:Когда-то уже писал о протяженности нашей границы с РФ и Беларусью. Где надо было рыть - под Харьковом? Сумами? Черниговом? Житомиром? Запорожьем? Днепром? Херсоном?
_массовый_ вход нападающей армии может быть только по дорогам. А на дорогах всегда есть мосты, ключевые перекрёстки и т.п "узкие места". Если говорить об участке от Луганской области до Житомирской, где много рек, оврагов, лесов - вполне реально было за копейки вполне серьёзно замедлить продвижение захватчика. И в первые пару суток мы имели бы неплохой запас времени на манёвр имеющими у нас силами, на занятие позиций обороны и т.п.
ЛАД написав:К сожалению, победу таким путём ждать слишком долго. Военный путь значительно реальнее.
ЛАД написав:Вам нужно объяснять, что такое ядерная война? Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать
стесняюсь спросить у вас для каждого форумчанина своя точка зрения? Конечно военный путь значительно реальнее, вот только есть одна мелочь, Харьков может быть стёрт ядерным ударом. Или пуйло признает поражение, имея в арсенале Яо?
С логикой у Вас плохо. Не знаю, что на это повлияло. Возможно, то, что в 13 лет Вы показывали учителям, которые не ставили Вам липовые тройки и вместо учёбы торговали в Польше? Вы не понимаете, что никакое поражение в экономической войне и ухудшение экономического положения РФ не лишит Россию ЯО и не лишит возможности его применения? Когда я пишу о военном пути, я, естественно, имею ввиду сегодняшнюю войну - исключительна конвенциональным оружием. Обратите внимание, я ни разу не призывал к захвату Гомеля и Белгорода и бомбардировкам Москвы.
prodigy написав:.............. типовий приклад совка харків'ян (керівництва міста і населення -яке спроможне вибрати мером померлу людину (Кернеса)-мабуть вона вважають що ФЄД -це бренд якості (а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?) так само Маріуполь-завод Ілліча, Чорноморськ -якого значна кількість одеситів і місцевих називає Іллічівськом
Манипулируете. ФЭД - известная торговая марка. Причём уверен, что 90% людей даже в Украине. не говоря уже о других странах, слыхом не слышали о связи этой марки с Дзержинским. Кернеса выбирали, когда он был жив. Был серьёзно болен - да, но жив. Когда он был ранен и лечился в Израиле его тоже надо было срочно переизбирать? Состояние было тяжёлое. Хотя тогда, по-моему, на политветке тоже некоторые писали, что всё чепуха и он просто сбежал в Израиль.
vitaliian написав:https://t.me/KremlCirk/3426 Интересная их манера общения, как будто хотят донести эмоции, а не информацию. 1в1 как на базаре. Деграданты. Или полезные идиоты. https://t.me/KremlCirk/3429 Пушкин с Есениным аплодируют стоя.
Их пропаганда и рассчитана исключительно на эмоции. Если бы рассчитывали на логику и работу мозгами, давно бы проиграли (в пропаганде). С точки зрения логики всем было бы всё ясно - и насчёт агрессии, и действий росс. армии, и по всем другим вопросам.