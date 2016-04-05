Додано: Пон 19 гру, 2022 16:09

Hotab написав: ЛАД написав: Як я пам'ятаю, скупчення рос. військ біля нашого кордону було ще весною 2021. Як я пам'ятаю, скупчення рос. військ біля нашого кордону було ще весною 2021.

Ну от майже рік і був.

Багато це чи мало?

Якщо вважати, що ні на півдні, ні на півночі не створено було будь-яких інженерних перешкод і не створено укріплених районів, то немало.



Взагалі, вам не здається дивним будувати хайвеї на півдні і півночі, коли біля цих кордонів 100 тисяч, яким нема чого протиставити? Ну от майже рік і був.Багато це чи мало?Якщо вважати, що ні на півдні, ні на півночі не створено було будь-яких інженерних перешкод і не створено укріплених районів, то немало.Взагалі, вам не здається дивним будувати хайвеї на півдні і півночі, коли біля цих кордонів 100 тисяч, яким нема чого протиставити?

наша

Це наче б по вашому під'їзду ходив наркоманом з мисливською рушницею, питав у всіх "Де цей чортовий ЛАД, я знесу йому голову зараз!" , А ви в цей час спокійно перестилали б в прихожці лінолеум, а то він трохи прохудився, а у вас в п'ятницю на ювілей 70 років гості.

Украина ... переместила некоторые из своих средств защиты, такие как ракетные установки «Бук» и С-300, а также свой основной центр управления и контроля радиоразведки, на новые объекты до начала войны. Вместо этого российские ракеты часто поражают старые позиции. По словам американских официальных лиц, в целом до 60 процентов российских крылатых ракет не попали в намеченные цели.

Хоча. Ви там щось казали, що у вас єдина претензія до Зеленського, що не зміг домовитись з путлєром.

Не здається.Харків-Київ теж будували. І по цьому "хайвею", сподіваюсь, йшла на східдопомога, а не орки.З Києва на захід теж будували. І тими "хайвеями" йшла до нас техніка і боєприпаси від західних партнерів.Что Вы предлагаете?Не перестилать линолеум, а поменять деревянные двери на стальные?Да, их топором не прорубишь, но выносятся вместе с коробкой ничуть не тяжелее.Посмотрите статью, на кот. дал ссылкуДумаю, это сыграло бОльшую роль, чем рытьё окопов.Когда-то уже писал о протяженности нашей границы с РФ и Беларусью. Где надо было рыть - под Харьковом? Сумами? Черниговом? Житомиром? Запорожьем? Днепром? Херсоном?Неверно.Я писал не так. Не "не зміг домовитись з путлєром" - это, вполне возможно не удалось бы, причём, никому, даже самому опытному политику.У меня претензия, что он не использовал для этого все силы и возможности. Во всяком случае, исходя из публичных сообщений на эту тему. Что делалось тайно, по дипломатическим и другим каналам, я, естественно, не знаю.Ради того, чтобы избежать сегодняшних жертв и разрушений, можно и нужно было сделать значительно больше.Вы говорите о 2021. Но как здесь часто напоминают, война до 24.02 шла уже 7,5 лет. Причем Порошенко в отличие от Зеленского не говорил о мире с РФ.Опасность со стороны Крыма была очевидна (в случае полномасштабной войны).Помню в начале войны Вы доказывали, что обороняться в херсонских степях было = погубить армию.Почему же при Порошенко за 5 дет не построили там 2-3-...(5?) рубежей обороны, как сегодня делают это росс. войска? И это я совсем не в упрёк Порошенко, думаю, это объясняется вполне объективными причинами.